KoveMoto-Germany.de präsentiert die neue KOVE 800X GT Touring.

Ab Januar 2026 verfügbar in Europa

Lindau am Bodensee, Dezember 2025

KoveMoto-Germany.de, die zentrale Plattform für Motorräder der Marke KOVE, kündigt die Einführung des neuen Touring-Modells KOVE 800X GT für das Modelljahr 2026 an. Das Motorrad wurde erstmals auf der EICMA in Mailand vorgestellt und kann ab sofort auf KoveMoto-Germany.de vorbestellt werden.

Ein Touring-Modell für lange Strecken und hohen Komfort

Die neue KOVE 800X GT Touring ergänzt die erfolgreiche 800X-Modellfamilie um eine straßenorientierte und komfortbetonte Variante. Sie verbindet einen kraftvollen 799-ccm Zweizylindermotor mit einer entspannten Ergonomie und moderner Ausstattung für lange Etappen.

Wesentliche Merkmale:

-ca. 95 PS starker Zweizylindermotor

-voll einstellbares Komfortfahrwerk

-19″/17″ Räder für stabiles Straßenverhalten

-22-Liter-Tank für große Reichweiten

-Quickshifter & Tempomat

-Fahrmodi, Traktionskontrolle und ABS

-TFT-Display mit Konnektivität

Die 800X GT richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die ein leichtes, zuverlässiges und tourenorientiertes Motorrad für Alltag und Reise suchen.

KoveMoto-Germany.de – zentrale Informations- und Kontaktstelle

Alle Informationen zur 800X GT und zu weiteren KOVE-Modellen finden Interessierte unter:

www.kovemoto-germany.de

KoveMoto-Germany.de ist die digitale Plattform von Blackmoto, über die der Händler seine KOVE-Motorräder vertreibt und Beratung, Service sowie Support anbietet.

Präsenz auf der Motorradwelt Bodensee

KoveMoto-Germany.de und Blackmoto präsentieren die neue KOVE 800X GT Touring auch auf der kommenden Motorradwelt Bodensee. Besucher können das Modell dort erstmals live sehen und sich direkt beim Team informieren.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

https://www.motorradwelt-bodensee.de

Erweiterung der KOVE-Modellpalette in Deutschland

Mit der 800X GT erweitert KOVE sein Angebot in Deutschland um ein Touring-Modell, das die erfolgreiche 450 Rally, die 800X Pro und die 800X Rally ergänzt. Damit entsteht eine noch breitere Auswahl für Fahrerinnen und Fahrer, die Komfort, Dynamik und moderne Technik suchen.

Verfügbarkeit

Die KOVE 800X GT Touring (Modelljahr 2026) kann ab sofort über

www.kovemoto-germany.de

vorbestellt werden.

Über KoveMoto-Germany.de

KoveMoto-Germany.de ist die zentrale deutsche Website für die Motorradmarke KOVE. Die Plattform bietet Informationen zu Modellen, technischen Daten, Verfügbarkeit und Service. Der angeschlossene Händler Blackmoto betreibt den Standort in Lindau sowie eine Außenstelle in der Eifel und betreut Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland.

https://www.kovemoto-germany.de Kovemmoto Germany Motoradwelt Bodensee

Blackmountain Industries KG ist ein Motorradhandels- und Importunternehmen mit Sitz in Lindau am Bodensee. Die Gruppe betreibt unter der Marke Blackmoto den Vertrieb von KOVE Motorrädern in Deutschland und fungiert zugleich als Importeur für neue Marken wie Arctic Leopard. Mit Standorten in Lindau und der Eifel sowie der Plattform KoveMoto-Germany.de bietet Blackmountain Industries Fahrzeugverkauf, Service, Ersatzteilversorgung und Markenaufbau in der gesamten DACH-Region.

Kontakt

Blackmountain-industries KG

Markus Hackenberg

Bregenzer Str. 65

88131 Lindau (Bodensee)

017681652136



http://Kove-germany.de