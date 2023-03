Kraftpapier – ideales Produkt für Hobbybastler

Dieses hochwertige Kraftpapier wird auf natürliche Weise hergestellt und eignet sich perfekt für tolle Bastelarbeiten und Projekte. Das Papier ist für Laser- und Tintenstrahldrucker geeignet und lässt sich leicht bedrucken oder beschriften, z. B. für Menü- oder andere Einladungskarten, Tischkarten und vieles mehr. Jede Packung enthält 100 Stück dieses 21 cm x 29,7 cm großen Bogens mit einem Gewicht von 160 g/m² und einem umweltfreundlichen braunen Vintage-Look. Perfekt, um DIY-Bastelartikel zu kreieren, die definitiv auffallen!

Dieses vielseitige Kraftpapier kann auf viele verschiedene Arten verwendet werden, z. B:

– Scrapbooking – Verwenden Sie Kraftpapier, um einzigartige Hintergründe, Titel und Ränder für Ihre Scrapbook-Seiten zu gestalten.

– Kartenherstellung – Gestalten Sie Karten mit lustigen Motiven, indem Sie Kraftpapier als Medium verwenden.

– Drucken von Fotos – Bilder werden lebendig, wenn sie auf Kraftpapier gedruckt werden, und eignen sich hervorragend zum Teilen von Erinnerungen

– Verpackungsmaterial – Basteln Sie aus Kraftpapier Schachteln, Umschläge und Taschen für stilvolle Verpackungslösungen.

– Basteln – Schneiden Sie aus Papier Formen oder falten Sie einfaches Papier zu komplexen Formen, um Ihren Bastelarbeiten einen zusätzlichen kreativen Touch zu verleihen.

Neben der einfachen Bedruckbarkeit auf den meisten Heimdruckern bietet diese Art von Bastelkarton noch weitere Vorteile. Dazu gehören:

– Umweltfreundlich – Hergestellt aus recyceltem Material (bis zu 100 % Post-Consumer-Abfall), was bedeutet, dass weniger Bäume gefällt werden müssen!

– Haltbarkeit & Stärke – Geeignet für den Innen- und Außenbereich, da die Beschichtung auf beiden Seiten mehr Widerstand bietet als normaler normaler Karton – Vielseitigkeit – Kann in jeder benötigten Größe geschnitten werden und eignet sich daher für alle Kunst- und Handwerksprojekte – Kosteneffizienz – Kostengünstig aufgrund seiner Stärke, was bedeutet, dass weniger Stücke pro Projekt verwendet werden müssen.

Das 100x Kraftpapier 160 g/m² DIN A4 braun aus Karton ist ein vielseitiges und langlebiges Produkt, das für eine Vielzahl von Projekten verwendet werden kann. Es besteht zu 100 % aus recycelten Holzfasern und hat eine glatte Oberfläche mit genau dem richtigen Maß an Volumen, damit es sich leicht verarbeiten lässt und seine Form behält. Es ist äußerst stabil und lässt sich gut falten, so dass es sich perfekt für Briefumschläge oder Geschenktüten eignet. Darüber hinaus verringert seine 2-lagige Zusammensetzung das Risiko des Knitterns oder Reißens bei dickeren Anwendungen wie dem Schneiden oder Prägen von Formen aus Karton.

Dank des DIN-A4-Formats eignet sich dieses Kraftpapier für eine Vielzahl von Geräten, einschließlich Druckern und Kopierern, sodass Sie bei Bedarf problemlos Bilder auf Ihre Projekte drucken können. Die leicht strukturierte Oberfläche eignet sich perfekt für alle, die gerne komplizierte Details mit Prägedesigns hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Details ohne Unregelmäßigkeiten geformt werden. Da dieses Produkt mit natürlichen Farbstoffen aus dem Zellstoff von Bäumen hergestellt wird, ist es außerdem ungiftig, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Chemikalien in Ihre Projekte eindringen könnten, weder direkt noch durch Klebematerialien wie Sprühkleber oder doppelseitiges Klebeband.

Viel Spaß beim Basteln mit diesem hochwertigen natürlichen Kraftpapier.

Produktmerkmale:

– Hochwertiges Kraftpapier aus natürlichen Quellen hergestellt

– Braunes Bastelkartonpapier; ideal für Kunst & Handwerk

– Kompatibel mit Laserdruckern und Tintenstrahldruckern

– Umweltbewusstes Vintage-Design

– 100x Stück pro Packung; Din A4 (21 cm x 29,7 cm); 160g/m²

– Perfekt geeignet für Menü- oder Einladungskarten, Tischkarten und mehr

– Leicht bedruckbare und beschreibbare Oberfläche; ideal für Kinder und Erwachsene zum Bastel

Insgesamt ist das 100x Kraftpapier 160 g/m² DIN A4 braun aus Karton eine ausgezeichnete Wahl für alle Arten von Bastelprojekten wie Scrapbooking und Kartengestaltung sowie für Dinge wie Partydekorationen und Geschenkverpackungen. Dank seiner stabilen Struktur hält es auch mehrere Lagen aus, ohne sich unter erhöhtem Druck oder Gewicht zu verbiegen, sodass Sie jedes Mal, wenn Sie den Stift zu Papier bringen, zuverlässige Ergebnisse erzielen. Wenn Sie also auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Option für Ihr nächstes Bastelprojekt sind, dann könnte das braune DIN A4-Papier aus Karton genau das Richtige für Sie sein!

100x Kraftpapier 160 g/m² DIN A4 braunes papier aus Kartonpapier —>> JETZT KAUFEN

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

