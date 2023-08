KRAUSE 360°-Kompetenz – Rundum-Service für mehr Sicherheit, Komfort und Effizienz

Kompetenz ist die Verbindung von Wissen und Können zur Lösung von Problemen. Kompetente Marken unterstützen ihre Kunden auf der Grundlage von Expertise, Erfahrung, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. KRAUSE, seit mehr als 120 Jahren am Markt, vereint all diese Eigenschaften. Als Innovator der Steigtechnik-Branche steht KRAUSE für viele bahnbrechende Entwicklungen im Bereich von Leitern, Tritten und Gerüsten. Immer wieder überzeugen die Experten mit praktikablen Lösungen und innovativen Details. Dies gilt für professionelle Produkte in Handwerk und Industrie genauso wie für ambitionierte Heimwerker und alle Arbeiten im Haushalt. Alle Neu- und Weiterentwicklungen verfolgen immer ein Ziel – Arbeiten in der Höhe sicherer, einfacher, effizienter und komfortabler zu machen. Die traditionsreiche deutsche Steigtechnik-Marke setzt dabei Maßstäbe in Funktionalität, Flexibilität und Bedienbarkeit. Eine breite Produktpalette, die klare Fokussierung und die begleitenden Dienstleistungen addieren sich zu einer umfassenden Kompetenz: Der original KRAUSE 360°-competence.

360° oder: Egal welches Steigtechnik-Problem besteht, KRAUSE hat die passende Lösung

Früher bezog sich Kompetenz von Herstellern oft nur auf die Fertigung der Produkte. Heute bieten kompetente Marken ein breites Spektrum an Produkten, Zubehör und Dienstleistungen, so auch KRAUSE. Neben der reinen Produktkompetenz kam im Laufe der Zeit ein ganzes Portfolio verschiedener Befähigungen hinzu, welche heute eine umfassende Betreuung aller Steigtechnik-Kunden durch KRAUSE ermöglichen. Guter Service macht den Unterschied, das zeigt die KRAUSE 360°-competence. Egal, ob es sich um den Kauf einer Leiter, die Planung und Installation komplexer Sonderlösungen, Produktprüfungen und Seminare für Arbeitssicherheit oder die Unterstützung von Händlern handelt – mit KRAUSE steht ein verlässlicher kompetenter Partner zur Seite. Die Kompetenzen des Unternehmens umfassen die

-360° Produkt-Kompetenz

-360° Beratungs-Kompetenz

-360° Arbeitssicherheits-Kompetenz

-360° Service-Kompetenz

-360° Digital-Kompetenz

360° Produkt-Kompetenz

Ob einfacher Tritt im privaten Bereich, Profi-Steigtechnik in Handwerk und Industrie oder Sonderlösungen: Wo KRAUSE ist, ist Sicherheit. Über zwölf Jahrzehnte hat die stetige Optimierung und Erweiterung der Steigtechnik-Produkte das Unternehmen geprägt. Ein breites und tiefes Leistungsspektrum in verschiedenen Produkt-Programmen mit höchster Qualität sind das Ergebnis. Die KRAUSE-Produktentwickler haben an alles gedacht und viele clevere Features bereits in die Serienprodukte integriert. Zusätzlich können diese durch sinnvolles Zubehör erweitert und individuell ergänzt werden. Neben dem umfangreichen Standardprogramm bietet der hessische Traditionshersteller viele etablierte Branchen- und individuelle Sonderlösungen.

360° Beratungs-Kompetenz

Wer so lange erfolgreich in einem Spezialgebiet agiert, erwirbt enormes Wissen rund um Arbeitssicherheit, speziell um das Arbeiten in der Höhe. KRAUSE hat den Anspruch, all dieses Wissen umfassend an Kunden und Interessenten weiterzugeben. Deshalb bietet das Unternehmen von der Analyse der Ist-Situation über die Konzeption bis zur Realisierung und Betreuung nach dem Kauf, dem sogenannten After-Sales-Service, die passende Beratungskompetenz. Mit den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitswelt hat sich auch das Portfolio des Herstellers stark verändert. Konnte man früher nur die Produkte erwerben, bieten die hessischen Steigtechnik-Spezialisten heute auch begleitende Dienst- und Serviceleistungen rund um das sichere Arbeiten in der Höhe an.

360° Arbeitssicherheits-Kompetenz – KRAUSE SafetyServices

KRAUSE ist sich bewusst, dass Anwender ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, und setzt alles daran, die bestmöglichen Steiglösungen bereitzustellen. Um sicherzustellen, dass Anwender die Nutzung und Wartung dieser richtig durchführen können, bietet der Hersteller ergänzend die SafetyServices an. In praxisnahen Seminaren erwerben Teilnehmer die notwendigen Kenntnisse, um Produktprüfungen selbstständig durchzuführen und rechtssicher zu dokumentieren. Praxisorientierte Anwender- und Produktschulungen unterstützen beim sicherheitsgerechten Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung der unterschiedlichsten Produkte. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, selbst zu prüfen, können den Service der Produktprüfung in Anspruch nehmen. Dabei führt das Team von KRAUSE die Prüfung vor Ort durch, bringt die Plakette an und erstellt die notwendige Prüfdokumentation.

360° Digital-Kompetenz – umfangreicher Online-Service

KRAUSE ist ein digital orientiertes Unternehmen, welches seinen Kunden immer alle relevanten Daten online zur Verfügung stellt. Dazu gehören technische Daten, Texte, Bilder und Videos zu den angebotenen Produkten. KRAUSE bietet außerdem verschiedene elektronische Anbindungsmöglichkeiten, um die Kundendaten auf dem neusten Stand zu halten. Der Service-Bereich der Website beinhaltet viele interessante Themen wie Technikclips zur Anwendung von Produkten, Downloads, einen Ersatzteilshop und relevante Informationen zu Normen und Vorgaben.

KRAUSE bietet seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket. Getreu dem Motto: Wo KRAUSE ist, ist Sicherheit. Alle KRAUSE-Services und das Produktprogramm finden Sie unter: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.