KRAUSE Digital-Kompetenz

das attraktive digitale Informationsangebot rund um Steigtechnik

Als Traditionsunternehmen ist es bei KRAUSE selbstverständlich, Kunden von der ersten Analyse bis zum lebenslangen After-Sales-Service zur Seite zu stehen. Perfekter Service und Kundenorientierung stehen dort seit über 120 Jahren im Fokus. Deshalb begleitet der Hersteller Anwender und Partner auch digital auf der Kundenreise. Um als verlässlicher und kompetenter Partner zur Seite zu stehen, bieten die Alsfelder exklusiv die original KRAUSE 360° competence. Sie umfasst die Bereiche Produkte, Service, Beratung und Arbeitssicherheit und wird ergänzt durch die Digital-Kompetenz. Besonders bei individuellen Projekten sind gute Daten und Produktinformationen die Basis jeder Planung. Deshalb stellen die hessischen Steigtechnik-Experten schon lange umfangreiche elektronische Kataloge und Informationsmaterial digital zur Verfügung. Dabei werden verschiedene Sprachen und alle gängigen Formate unterstützt und auf Wunsch auch individuell angepasst.

Viele Datenformate zum schnellen und exakten Austausch

Ob elektronische Kataloge z. B. im MS-Excel-Format oder BMEcat gewünscht sind, KRAUSE liefert sie. Durch standardisierte Formate wird der Austausch von elektronischen Katalogdaten einfacher und effizienter. Die Zeitersparnis bei der Erfassung und Übermittlung sorgt für höhere Kosteneffizienz und der Service trägt wesentlich zur Verbesserung der Stammdatenqualität bei. Die übermittelten Daten lassen sich in der Regel problemlos in die jeweilige Zielplattform wie zum Beispiel Webshops und ERP-Systeme übernehmen. Weitere elektronische Anbindungsmöglichkeiten sind EDI (ORDERS, ORDRSP, DESADV, OSTRPT, INVOIC), OpenTrans und Standard XML. Für individuelle Anpassungen stehen bei KRAUSE qualifizierte Ansprechpartner zur Verfügung.

Auf der KRAUSE Website stehen B2B- sowie B2C-Kunden auf den Produktdetailseiten alle wichtigen Informationen, darunter Produktbilder, technische Spezifikationen, umfangreiche Produktbeschreibungen und alle verfügbaren Varianten zur Verfügung. Ebenfalls sind dort erhältliches Zubehör und passende Ersatzeile sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen zu finden.

Digital oder gedruckt: Produktinformationen aus erster Hand

„Rohstoffe werden immer knapper und sollten mit Bedacht eingesetzt werden, das gilt besonders für Papier. Wir nehmen die Verantwortung für die Umwelt sehr ernst und überprüfen deshalb ständig jeden Bereich unseres Handelns“, so Melanie Büttner, Marketingmanagerin bei KRAUSE.

Aus diesem Grund stellen die Steigtechnik-Experten Produktdaten, Bilder, Videos, Prospekte, Preislisten und viele weitere Informationsmedien digital bereit. Weniger Papier und trotzdem optimal informiert: Das ist der Anspruch der Hessen. Mit den digitalen Services liefert das Unternehmen einen weiteren nachhaltigen Beitrag zur Vermeidung von Papierverbrauch und Versandaufwand. Dabei werden alle sinnvollen digitalen Produkterweiterungen, wie zum Beispiel ausfüllbare Formulare oder interaktive Dokumente, genutzt. Dass alle Leistungen aus einer Hand kommen, von der Entwicklung über die Produktion, Montage und Schulung bis zum dauerhaften analogen und digitalen Service, sorgt für maximale Sicherheit der KRAUSE-Partner und letztendlich auch der Anwender.

Alle digitalen KRAUSE-Services und das Produktprogramm sind unter www.krause-systems.de zu finden.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

