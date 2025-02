KRAUSE in 2025 – News und Trends im Blick

Das Jahr 2025 steht bei KRAUSE ganz im Zeichen von Innovation, Sicherheit und Effizienz.

Als führender Hersteller von Leitern, Gerüsten und Steigsystemen entwickeln wir kontinuierlich neue Lösungen, um den steigenden Anforderungen in Industrie, Handwerk und privaten Anwendungen gerecht zu werden. Mit zahlreichen Produktneuheiten und intelligenten Weiterentwicklungen setzen wir Maßstäbe für sicheres Arbeiten in der Höhe.

Ob kompakte Tritte für den flexiblen Einsatz, hochmoderne Plattformleitern oder digitale Inspektionslösungen – unsere Innovationen bieten für jede Herausforderung die passende Antwort. Dabei legen wir besonderen Wert auf ergonomische und sichere Arbeitsbedingungen sowie nachhaltige Materialien und Produktionsprozesse.

In unserer neuen Broschüre „News & Trends 2025“ finden Sie aktuelle Entwicklungen und Produktneuheiten im Detail. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie KRAUSE auch in diesem Jahr neue Wege geht, um Ihre Arbeit sicherer und effizienter zu gestalten. Hier ein Überblick über die aktuellen Trends und Neuheiten:

Picoly – Klein, aber oho!

Dank seiner leichten, aber robusten Bauweise ist der Klapptritt Picoly ideal für den schnellen Einsatz in Haushalt, Büro oder Werkstatt. Seine rutschfesten Stufen und das platzsparende Klappsystem machen ihn zu einem unentbehrlichen Helfer im Alltag.

Mobiler Montagetritt mit Gitterroststufen – Maximale Sicherheit und Flexibilität

Der neue mobile Montagetritt mit Gitterroststufen von KRAUSE setzt neue Maßstäbe in Sachen Arbeitssicherheit. Die rutschhemmenden Gitterroststufen garantieren höchste Trittsicherheit, auch bei öligen oder nassen Oberflächen. Durch seine Mobilität ist der mit 3, 4 oder 5 Stufen erhältliche Montagetritt flexibel einsetzbar und bietet sowohl in Produktionshallen als auch in Werkstätten eine optimale Lösung für sicheres Arbeiten in der Höhe.

SkyMatic – Die Teleskop-Plattformleiter für Profis

Mit der SkyMatic präsentiert KRAUSE eine innovative Teleskop-Plattformleiter in zwei Größen, die höchste Flexibilität und Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe bietet. Durch das verstellbare Teleskopsystem kann die Plattformleiter individuell an unterschiedliche Arbeitshöhen angepasst werden. Die stabile Konstruktion und eine großzügige Plattform sorgen für sicheren Stand und ergonomisches Arbeiten. SkyMatic ist ideal für professionelle Anwender in Handwerk, Industrie und Instandhaltung.

Eimerhaken – Kleine Innovation mit großer Wirkung

Ein weiteres Highlight ist der neue Eimerhaken. Das clevere Zubehör erleichtert das Arbeiten auf Leitern erheblich, denn es bietet eine sichere und praktische Aufhängung für Farbeimer, Werkzeuge oder Reinigungsbehälter. Die einfache Befestigung sorgt für mehr Effizienz und Komfort bei handwerklichen Tätigkeiten.

INSPECT – Digitale Sicherheitsprüfung für Steigtechnik

Mit dem Prüfservice INSPECT bietet KRAUSE eine professionelle Lösung für Unternehmen ohne eigene Prüfkapazitäten oder bei Ausfall interner Prüfer. Der Vor-Ort-Service umfasst die Prüfung verschiedenster Arbeitsmittel wie Leitern, Fahrgerüste, Steigleitern, Regalanlagen, Podestleitern, Tankwagenleitern, Eisfreigerüste, Absturzsicherungs-Systeme, Sonderlösungen, kraftbetätigte Fester, Türen und Tore sowie ortsfeste elektrische Anlagen und Maschinen. Ab 2025 wird das Angebot um die Prüfung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und Flurförderzeugen erweitert. Darüber hinaus erstellt KRAUSE rechtssichere Prüfdokumentationen, prüft Sicherheitseinrichtungen und bringt Prüfplaketten an. Unternehmen profitieren von einer effizienten und gesetzeskonformen Lösung, die interne Ressourcen entlastet und das Unfallrisiko senkt.

ACADEMY – Wissen für die Praxis

Für Unternehmen, die ihre Prüfungen zukünftig selbst durchführen möchten, bietet KRAUSE mit ACADEMY ein umfangreiches Seminarprogramm zur Qualifizierung als „Befähigte Person“ an. Das Kompaktseminar vermittelt alle notwendigen Grundlagen für die sichere Bereitstellung und Nutzung von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten. Es befähigt die Teilnehmenden, diese Arbeitsmittel selbstständig zu prüfen und die Ergebnisse rechtssicher zu dokumentieren. Die Seminare können flexibel als Online-Seminar, im KRAUSE-Werk in Alsfeld, in modernen Seminarhotels in ganz Deutschland oder direkt beim Kunden vor Ort durchgeführt werden und gelten als Fortbildung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Neben Seminaren für Leitern, Tritte und Fahrgerüste gibt es auch Veranstaltungen zum Thema Steigleitern und PSAgA.

wosatec – Technologischer Vorsprung für mehr Effizienz

Ab sofort bietet KRAUSE gemeinsam mit wosatec digitale Lösungen für die Prüfung und Dokumentation von Arbeitsmitteln an. Die Partnerschaft verbindet Arbeitsschutzkompetenz mit innovativer Technologie und setzt auf papierlose Prüfprozesse. Vorteile sind unter anderem wosatec Labels auf KRAUSE Produkten, automatische Erinnerungen an Prüfintervalle und eine digitale Arbeitsmittelverwaltung. Arbeitsmittel können über ID-Tags verwaltet, Standorten zugeordnet und Prüfberichte als PDF erstellt werden. Die wosatec Web-App ermöglicht zudem Offline-Prüfungen und sorgt für stets aktuelle Prüfdokumente – ein zukunftsweisender Schritt für Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

Sonderlösungen – Maßgeschneiderte Steigtechnik für jede Anforderung

Neben den Standardprodukten bietet KRAUSE auch individuelle Sonderlösungen an. Maßgeschneiderte Steigtechnik für spezielle Anwendungsfälle sorgt dafür, dass der Kunde genau die Lösung erhält, die er benötigt. Ob spezielle Plattformtreppen, individuelle Überstiege oder komplexe Arbeitsbühnen – KRAUSE entwickelt und produziert passgenaue Systeme für höchste Ansprüche.

Mit diesen Entwicklungen wird KRAUSE auch im Jahr 2025 neue Maßstäbe in der Steigtechnik setzen und ein verlässlicher Partner für sicheres Arbeiten in der Höhe bleiben. Seien Sie gespannt auf weitere Innovationen und Trends!

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

