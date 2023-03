KRAUSE: Mit passender Beratung zur optimalen Steiglösung

Immer wenn klassische Zugangslösungen wie Treppen, Überstiege und ortsfeste Zugänge nicht eingesetzt werden können sind individuelle Lösungen nötig. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn nicht genügend Platz zur Verfügung steht oder besonders anspruchsvolle Situationen vor Ort bestehen. Bei deren Planung und Umsetzung zahlt sich eine hohe Produktexpertise aus. So wie beim hessischen Hersteller KRAUSE. Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik-Marke für sichere Steigtechnik, Innovation und eine hohe Beratungsqualität. Individuelle Zugangslösungen werden durch die große Projekterfahrung der Steigtechnik-Experten schnell, ergonomisch und wirtschaftlich realisiert.

Maßgeschneiderte Zugangslösungen aus Aluminium von der Beratung bis zur Umsetzung

Immer öfter kommen Kunden mit speziellen Bedürfnissen auf die Alsfelder zu und benötigen eine sogenannte Sonderlösung. Dabei stehen stets die Kundewünsche im Fokus der Umsetzungsanalyse. Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen und jedes Projekt spezielle Parameter, die es zu berücksichtigen gilt. Das KRAUSE-Team nimmt sich diesen Herausforderungen mit höchster Expertise und Kreativität an. Es entwickelt maßgeschneiderte Konzepte und produziert und installiert diese individuellen Zugangslösungen. Zugänge, die exakt auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind und jeden Arbeitsplatz sicherer sowie effizienter machen. Dabei greift das Team so oft es geht auf die bewährten Standard-Elemente aus dem KRAUSE-Systembaukasten zurück und ergänzt diese durch individuelle Anpassungen. Ob stationär oder fahrbar, als Zugang oder als Arbeitsplatz, das erfahrene Team entwickelt flexibel die passende Lösung aus Aluminium. Bei KRAUSE erhalten Kunden aber nicht nur eine perfekt angepasste Zugangslösung, sondern auch den entsprechenden Rundum-Service aus einer Hand. Vom ersten Gespräch über die Planung und Entwicklung bis hin zur Konstruktion und Montage – die Steigtechnik-Pioniere stehen ihren Kunden während des gesamten Projektes zur Seite und unterstützen in jeder Phase. Die Konstrukteure und Projektbetreuer wissen genau, worauf es ankommt, welche Projektfallen lauern und wie sie, auch bei komplexen individuellen Anforderungen, schnell die passende Lösung finden.

Perfekte Arbeitsumgebung – maximale Arbeitssicherheit

Mit den individuellen Sonderlösungen aus Alsfeld kann jedes Unternehmen seine Arbeitsumgebung perfektionieren und sich den speziellen Anforderungen des Arbeitsalltags und der Vor-Ort-Situation anpassen. Denn bei KRAUSE weiß man: Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit einer sicheren und effizienten Arbeitsumgebung. Aus diesem Grund ist KRAUSE seit vielen Jahren der kompetente Partner für zahlreiche Kunden aus der Industrie, wenn es um die Errichtung und den Betrieb von sicherer und effizienter Steigtechnik unter schwierigen räumlichen Bedingungen geht. Den Hessen ist es gelungen, sich in diesem Bereich als einer der führenden Anbieter zu etablieren und bieten Kunden eine Vielzahl an Service- und Dienstleistungen rund um individuelle Sonderlösungen. Hierzu gehört neben Seminaren und Anwenderschulungen auch ein Prüfservice.

Nach dem Projekt ist vor dem KRAUSE-Service

Auch nach Abschluss des Projekts und der Installation ist das Unternehmen für seine Kunden da und bietet einen erstklassigen After-Sales-Service inklusive weiterführender Beratung an. Dabei steht Kunden ein erfahrenes Serviceteam zur Verfügung, welches ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht und immer eine Lösung findet. Mit diesem umfassenden Service, bei KRAUSE 360° competence genannt, setzen die Alsfelder Maßstäbe in der Branche. So gewährleisten sie, dass Kunden jederzeit optimal betreut werden. Die Experten von KRAUSE stehen Interessenten für alle Fragen rund um individuelle Zugangslösungen gerne zur Seite.

Alle Informationen finden Sie auf www.krause-systems.de/sonderloesungen

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

