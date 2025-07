KRAUSE – Sichere Wartung unter Hochdruck …

… mit der individuellen Plattformlösung für die Schluchseewerk AG

Für die Schluchseewerk AG, einen der führenden Betreiber von Pumpspeicher- und Wasserkraftwerken in Deutschland, hat KRAUSE eine speziell angepasste Wartungsplattform zur Instandhaltung großdimensionierter Kugelhähne entwickelt. Diese Absperrorgane sind für die Steuerung des Wasserflusses innerhalb der Kraftwerksanlagen essenziell und müssen unter hohen Sicherheits- und Ergonomieanforderungen regelmäßig gewartet werden.

Die neue, modular aufgebaute Sonderkonstruktion ermöglicht eine sichere, ergonomische und präzise Positionierung rund um die tonnenschweren Kugelhähne, selbst bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Höhenverstellbare Bühnenelemente, flexibel einsetzbare Ausschübe und selbstschließende Zugänge gewährleisten eine optimale Anpassung an unterschiedliche Wartungssituationen und maximieren gleichzeitig die Arbeitssicherheit.

Wie KRAUSE mit dieser maßgeschneiderten Lösung zu einem effizienteren Wartungsprozess und einer höheren Betriebssicherheit in der Wasserkraft beiträgt, erfahren Sie im ausführlichen Projektbericht.

https://www.krause-systems.de/sonderloesungen-aus-aluminium/projektberichte/projektbericht-schluchseewerk-ag.html

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

