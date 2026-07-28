– Wo Kreativität und Innovation bald Tür an Tür arbeiten

Mit dem Kreativ Quartier Potsdam entsteht einer der außergewöhnlichsten neuen Wirtschafts- und Kreativstandorte Deutschlands. Auf rund 25.000 Quadratmetern vereint das Quartier moderne Büros, Ateliers, Studios, Werkstätten und Veranstaltungsflächen. Hier arbeiten Kreativunternehmen, Start-ups, Hochschulen, Kulturinstitutionen und etablierte Unternehmen bewusst Tür an Tür. Ziel ist es, den Austausch zwischen unterschiedlichen Arbeitswelten zu fördern, Innovationen zu beschleunigen und neue Kooperationen entstehen zu lassen.

Besonders ist dabei das Nutzungskonzept: Rund 8.000 Quadratmeter stehen der Kultur- und Kreativwirtschaft dauerhaft zu vergünstigten Mieten zur Verfügung. Die Vergabe erfolgte über einen unabhängigen Beirat. Ergänzt wird das Quartier durch Unternehmen verschiedenster Branchen, wissenschaftliche Einrichtungen sowie öffentliche und private Akteure. Mitten im Herzen Potsdams, zwischen Garnisonkirche und altem Kutschstall, entsteht ein lebendiges Ökosystem, in dem Ideen nicht isoliert entstehen, sondern im täglichen Austausch wachsen. Das Kreativ Quartier setzt bewusst auf Vielfalt statt Abschottung. Kreativwirtschaft, klassische Unternehmen, Wissenschaft und Kultur begegnen sich hier auf Augenhöhe – im Arbeitsalltag ebenso wie bei gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten. Mit dem Kreativ Quartier entsteht aber nicht nur ein neuer Arbeitsort für die Kreativwirtschaft, sondern ein offenes, einladendes Stadtquartier, das Menschen zusammenbringt. Die aktive Mitarbeit der IDEAL als Investor, alleiniger Kapitalpartner sowie Projektentwickler erfolgt seit 2023. Aufgrund langjähriger Erfahrungen in der Projektierung und in der Verwaltung von Immobilien wird die laufende Betreuung des Objektes zukünftig von der IDEAL übernommen.

„Die Entwicklung eines Quartiers wie dieses ist eine langfristige Investition – wirtschaftlich ebenso wie gesellschaftlich. Gemeinsam mit unseren Partnern ist ein Ort entstanden, der Unternehmertum, Kreativität und Innovation zusammenbringt. Wir sind überzeugt, dass das Kreativ Quartier weit über seine Grundstücksgrenzen hinaus Impulse für Potsdam und die Metropolregion setzen wird“, sagt Rainer M. Jacobus, Aufsichtsratsvorsitzender der IDEAL Lebensversicherung a.G..

Aktivitäten vor Ort (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit) und Vermietungsaktivitäten werden nun nach Abschluss der Projektentwicklungsphase und Beginn der Vermietungsphase weiterhin von Glockenweiß erbracht.

GRAND OPENING

Am 4. September 2026 wird das Kreativ Quartier Potsdam offiziell vollständig eröffnet und erreicht seinen wohl wichtigsten Meilenstein. Bereits der im Mai eröffnete Lange Stall hatte in den vergangenen Monaten einen ersten Eindruck vermittelt, wie das Arbeiten im neuen Kreativ Quartier aussehen kann. Nun öffnet erstmals das gesamte Quartier seine Türen und zeigt die ganze Bandbreite eines einzigartigen Standorts. Zum Grand Opening gehören ein Festakt, ein exklusiver Presserundgang sowie ein ganztägiges öffentliches Programm für alle. Der offizielle Festakt beginnt um 11:00 Uhr auf dem zentralen Quartiersplatz. Die Eröffnungsrede hält Rainer M. Jacobus, Aufsichtsratsvorsitzender der IDEAL Lebensversicherung a.G. anschließend sprechen Brandenburgs Kulturministerin Dr. Manja Schüle sowie Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel ein Grußwort.

Im Anschluss an den Festakt lädt das Kreativ Quartier alle Besucherinnen und Besucher zu einem ganztägigen, kostenfreien Eröffnungsprogramm ein. Die bereits hier arbeitenden Mieterinnen und Mieter präsentieren ihre Arbeit und machen erlebbar, wie vielfältig das Quartier künftig genutzt wird. Während die Open Studios im Langen Stall stattfinden, verteilen sich zahlreiche weitere Angebote über das gesamte Areal: Ein regionaler Designmarkt, eine Urban Arts-Ausstellung, interaktive Workshops sowie künstlerische Interventionen der Oxymoron Dance Company laden zum Entdecken und Mitmachen ein. Darüber hinaus öffnen verschiedene Unternehmen und Institutionen ihre Türen und geben Einblicke in ihre Arbeit bis in den späten Freitagabend hinein.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter gibt es bei einem exklusiven Presserundgang die Gelegenheit, hinter die Kulissen der sieben Gebäude zu blicken und die neuen Büro-, Atelier- und Veranstaltungsflächen kennenzulernen. Melden Sie sich bei Interesse bitte vorab per E-Mail unter presse@candystormpr.de an.

Von der Idee zum Quartier

Die Entwicklung des Kreativ Quartiers reicht bis ins Jahr 2019 zurück und begann mit einer ungewöhnlichen städtebaulichen Aufgabe: Mitten im historischen Zentrum Potsdams sollte ein Quartier entstehen, das nicht allein neue Gebäude schafft, sondern dauerhaft Raum für Kreativität, Unternehmertum und Innovation bietet. Den Zuschlag im Konzeptverfahren der Landeshauptstadt erhielt der Projektentwickler Glockenweiß mit dem vom renommierten niederländischen Architekturbüro MVRDV entwickelten „Village“-Konzept. Im anschließenden Werkstatt- und Dialogverfahren setzte sich 2020 das Berliner Architekturbüro &MICA (damals Michels Architekturbüro) gegen fünf Mitbewerber durch. Statt klassischer Planung stand dabei ein kooperativer Entwicklungsprozess im Mittelpunkt, an dem die IDEAL Lebensversicherung a.G. seit 2023 als Projektentwickler, Investor und alleiniger Kapitalpartner maßgeblich beteiligt war: Künftige Nutzerinnen und Nutzer arbeiteten gemeinsam mit Architekten, Investor und Stadtverwaltung an einem Quartier, das sich konsequent an den Bedürfnissen seiner späteren Bewohner orientiert. Hinter historisch anmutenden Straßenfassaden entstand so ein offenes Ensemble mit Passagen, begrünten Höfen und flexibel nutzbaren Gebäuden, das die Potsdamer Stadtstruktur aufnimmt und gleichzeitig bewusst neue Räume für Begegnung, Austausch und kreative Zusammenarbeit schafft. Die feierliche Grundsteinlegung erfolgte im Oktober 2022, das Richtfest für den historischen Langen Stall und das Rack im September 2023. Mit der offiziellen Eröffnung im September 2026 wird nun ein Projekt vollendet, das über viele Jahre gemeinsam mit Politik, Wirtschaft, Kultur und Kreativszene entwickelt wurde und heute als Modell für eine moderne, durchmischte Stadtentwicklung gilt. Das Kreativ Quartier ist kein klassischer Bürocampus. Die Architektur verfolgt bewusst das Prinzip einer „Stadt in der Stadt“: Offene Erdgeschosszonen, öffentliche Passagen, Gemeinschaftsflächen auf den Dächern und flexibel nutzbare Gebäude sollen Begegnungen fördern und den Austausch zwischen Kreativwirtschaft, Wissenschaft, Kultur und etablierten Unternehmen zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags machen. Gerade diese enge Verzahnung unterschiedlichster Branchen macht das Quartier zu einem Vorzeigeprojekt für die Entwicklung urbaner Innovationsstandorte in Deutschland.

Das Kreativ Quartier Potsdam ist ein neuer Standort für Kultur- und Kreativwirtschaft, Unternehmen und zukunftsorientiertes Arbeiten in der Potsdamer Mitte. Auf rund 25.000 Quadratmetern bietet das Quartier in sieben Gebäuden Arbeits-, Atelier-, Büro- und Veranstaltungsflächen für Medien, Kommunikation, Design, Architektur, Bildung sowie weitere Unternehmen und Organisationen. Zu den ersten Nutzer:innen gehören die Genossenschaft Langer Stall Potsdam eG, die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH, die Future Minds gGmbH mit einem außerschulischen Digital- und Designzentrum für Jugendliche (TUMO) und die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ). Mit seiner besonderen Mischung aus Kreativwirtschaft, Unternehmen, Bildung und gemeinschaftlichen Angeboten entwickelt sich das Kreativ Quartier zu einem neuen Arbeitsort mit Strahlkraft für Potsdam und die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Eigentümerin des Kreativ Quartiers ist die GW Kreativquartier GmbH & Co. KG. Das Quartier wurde gemeinsam von dem Potsdamer Projektentwickler Glockenweiß und der IDEAL Lebensversicherung a.G. als Investorin entwickelt und realisiert.

Kontakt

Kreativ Quartier Potsdam

Nico Nowarra

Ernst-Thälmann-Straße 77

14532 Kleinmachnow

01786366361



https://kreativ-quartier-potsdam.de

Bildquelle: Benjamin Maltry