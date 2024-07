Kreativagentur 9:16 (by WeCreate) präsentiert neues Führungsteam

WeCreate freut sich, die Bildung eines neuen, hochqualifizierten Führungsteams seiner Kreativagentur 9:16 bekannt zu geben, das für die Weiterentwicklung und den Erfolg des 30 Mitarbeiter großen Teams maßgeblich sein wird. Mit erfahrenen Fachkräften in Schlüsselrollen setzt es seinen Fokus auf Kreativität und eine erstklassige Betreuung seiner Kunden.

Magnus Folten übernimmt die Position des Agency Teamleads. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Führungsstärke wird er die strategische Ausrichtung und operative Exzellenz der Agentur weiter vorantreiben. Pauline Lingscheid wird als Creative Lead tätig sein. Zusammen mit dem Interim Creative Director Michael Ohanian wird sie die kreativen Visionen und Ideen der Agentur formen und umsetzen. Diese duale Leitung im kreativen Bereich wird sicherstellen, dass weiterhin innovative und wegweisende Kampagnen für ihre Kunden entwickelt werden. Inga Kruse-Höhne übernimmt die Rolle des Lead Account Managements. Ina Haßmann wird als Lead Content- und Community-Management die Inhalte und die Interaktion in den sozialen Medien und anderen Plattformen steuern. Cathrin Kähler übernimmt die Position des Lead Projekt- und Campaign-Managements.

Agency Lead Magnus Folten: „In den letzten Jahren haben wir mit vielen unserer Kunden Erfolge feiern können: Substantielle Steigerung der Markenbekanntheit und Markensympathie, Zuwachs an Marktanteilen oder gar Übernahme der Marktführerschaft (am Beispiel von Bautz“ner). Unsere Überzeugung ist: Kreation kann in 9:16 beginnen und dann plattformübergreifend übersetzt werden.“

„Jede dieser Führungskräfte bringt einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen mit“, sagt Adil Sbai, Geschäftsführer von WeCreate, „so können wir unseren Kunden das bieten, was sie von uns erwarten: Content für den Zeitgeist, Exzellenz in der Kreation, Professionalität in der Umsetzung und Messbarkeit der Ergebnisse. Besonders freut es mich, dass die Leads bereits seit einigen Jahren bei uns sind und intern gefördert und weiterentwickelt werden konnten.“

9:16 by WeCreate ist die führende und mehrfach preisgekrönte 9:16-Agentur (sprich: TikTok, Reels, Shorts) im DACH-Raum. Wir haben unzähligen Unternehmen zu einem erfolgreichen Start auf TikTok oder YouTube Shorts verholfen. Zu den Kunden von WeCreate gehören Bautz“ner, B&B HOTELS, DERTOUR, fritz-kola, Hochland, Kaufland, REWE Dortmund und Schwarzkopf Professional.

