Kreativdenker GmbH übernimmt wer-weiss-was.de: Ratgeber-Community mit Zukunft

Niemand kann alles wissen. Und jeder sieht sich immer wieder Situationen gegenüber, die Antworten auf offene Fragen erfordern. Dabei greift ein steigender Prozentsatz auf die Recherche im Internet zurück. Doch Unterstützung gibt es nicht nur durch künstliche Intelligenz. Im Gegenteil: Gerade aufgrund ihrer vermehrten Verbreitung ist die Bedeutung des zwischenmenschlichen Austauschs nicht zu unterschätzen. Dank des Onlineportals https://www.wer-weiss-was.de/ können Interessierte die Bequemlichkeit des weitreichenden World Wide Webs mit einer Kommunikation zu anderen Usern verbinden. Und dank der kürzlichen Plattform-Übernahme durch die Kreativdenker GmbH künftig von einer noch höheren Benutzerfreundlichkeit profitieren.

Die stetig wachsende Community des Internetportals https://www.wer-weiss-was.de/ unterstützt sich gegenseitig mit hilfreichen Tipps. Aktuell zählt die Plattform über 440.000 Nutzer mehr als 1,5 Millionen Fragen und rund 8,7 Millionen Antworten – und wächst stetig weiter.

Kreativdenker plant langfristige Weiterentwicklung der Plattform

Schon jetzt werden Problemstellungen zu jedem erdenklichen Themenfeld behandelt – kostenlos und sachdienlich, nach allgemeinen und aktuell beliebten Schlagwörtern gegliedert. Und doch wird die lehrreiche Ratgeber-Plattform schon bald weitere Optimierungen für seine User bereithalten. Denn als neuer Besitzer hat sich die Kreativdenker GmbH aus Speyer viel vorgenommen. Seit über zehn Jahren bereits plant, realisiert und betreut die erfahrene Onlineagentur maßgeschneiderte, SEO-basierte Webseiten und digitale Plattformen unterschiedlichster Art. Und möchte so nicht nur einen inhaltlichen Ausbau vorantreiben, sondern auch die Qualität der Technik und Anwendbarkeit des Frage-Antwort-Portals optimieren.

Aktuell haben sämtliche Webseitenbesucher die Möglichkeit, ins prominent dargestellte Suchfeld Fragen einzugeben. Alternativ können sie freiwillig veröffentlichte Antworten zu unzähligen Themenbereichen nachlesen – vom Hausbau über Krankenversicherungen bis zu Kultur. Wer sich einmalig gebührenfrei registriert, erhält zudem Hilfestellungen zu individuellen Problemfeldern. Oder hilft anderen mit seinem Wissen weiter: selbst eingestuft als Interessent, Anfänger, Fortgeschrittener oder Experte.

Seit 1996 online: Ein Stück Internetgeschichte in neuen Händen

Nach ihrer ersten Live-Schaltung im April 1996, ursprünglich entwickelt durch drei Hamburger Studenten, wechselte die Plattform zunächst in den Besitz der ProSieben-Gruppe, später zur Happy Story GmbH aus München. Am 25. August 2025 ging sie letztmalig in neue Hände über. Und die Internetagentur Kreativdenker GmbH hat nicht vor, sich bald wieder von ihrem neuen Portal zu trennen. Vielmehr plant der professionelle Dienstleister, https://www.wer-weiss-was.de/ als wichtiges Korrelativ zu reinen KI-Inhalten weiter auszubauen. Und damit nicht nur den Erfolg einer der bundesweit ältesten Onlineseiten ihrer Art auch über die kommenden Jahrzehnte zu gewährleisten. Sondern vor allem auch jedem Interessenten ein maximales Nutzererlebnis zu ermöglichen.

Die Internetagentur Kreativdenker GmbH ist seit über 10 Jahren als professioneller Dienstleister am Markt etabliert. Das Unternehmen hat sich mit seinem Leistungsportfolio (Beratung, Konzept, Design, Entwicklung, SEO) auf die Realisation, den Betrieb sowie die Optimierung von Webseiten, Magazinen, Blogs, E-Commerce Lösungen und Portalen von Kunden und aus eigenem Bestand spezialisiert.

