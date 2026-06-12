Kreative LinkedIn-Ideen rund um die Fußball-WM 2026

Kostenfreies Online-Event mit Leonie & Markus Walter am 17. Juni liefert konkrete LinkedIn-Post-Ideen für Coaches, Berater und Dienstleister

Frankfurt, Juni 2026. Die Fußball-WM 2026 sorgt gerade weltweit für Aufmerksamkeit. Genau diese Aufmerksamkeit können auch Selbstständige für ihre LinkedIn-Kommunikation nutzen. Wie das funktioniert, zeigen Leonie & Markus Walter beim nächsten Live-Call ihrer kostenlosen Community „LinkedIn-Kickstart“.

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 17:00 Uhr geben die beiden Kommunikationsexperten konkrete Ideen und kreative Aufhänger für LinkedIn-Beiträge rund um die Fußball-WM 2026. Dabei geht es ausdrücklich nicht nur um Fußball. Die Inhalte richten sich an Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister und andere Selbstständige, die aktuelle Themen kommunikativ nutzen und ihre Sichtbarkeit auf LinkedIn gezielt ausbauen möchten.

Im Mittelpunkt stehen Content-Ideen, die Themen aus dem eigenen Business spannender, greifbarer und aktueller wirken lassen. Auch dann, wenn das eigene Angebot auf den ersten Blick nichts mit Fußball zu tun hat. Die Aufzeichnung wird im Nachgang bereitgestellt.

Im Live-Call geht es unter anderem um:

• LinkedIn-Posts mit WM-Bezug, die auch ohne Fußball-Expertise funktionieren

• Storytelling-Ideen für Coaches, Trainer, Berater und Dienstleister

• aktuelle Großereignisse als Aufhänger für Business-Themen

• Beiträge, die Aufmerksamkeit erzeugen, ohne künstlich auf Trends aufzuspringen

• einfache Methoden, um aus alltäglichen Themen relevanten LinkedIn-Content zu machen

• Formulierungen und Content-Ansätze, die auf LinkedIn eher Reichweite und Interaktion erzeugen

• Ideen, die sich auch auf andere aktuelle Ereignisse und Trends übertragen lassen

„Wer aktuelle Gesprächsthemen geschickt aufgreift, bleibt auf LinkedIn deutlich stärker im Kopf. Und genau dafür bietet die Fußball-WM gerade viele Möglichkeiten“, erklärt Markus Walter, Business-Mentor aus Frankfurt und Community-Inhaber.

Der Live-Call ist Teil der kostenlosen Community „LinkedIn-Kickstart“. Die Community unterstützt Selbstständige dabei, auf LinkedIn sichtbarer zu werden, regelmäßig Content-Ideen zu entwickeln und sich mit anderen Unternehmern auszutauschen.

Mitglieder erhalten Zugang zu monatlichen Live-Calls, praktischen Impulsen rund um LinkedIn-Content, Profil und Netzwerkaufbau sowie einer aktiven Community auf der Plattform Skool.

Die Teilnahme am Live-Call und der Community ist kostenlos.

Hier beitreten: https://www.skool.com/linkedin-kickstart

Über den LinkedIn-Kickstart:

Der LinkedIn-Kickstart ist eine kostenlose Community für Selbstständige, die ihre Sichtbarkeit auf LinkedIn gezielt ausbauen möchten. Über die Plattform Skool erhalten Mitglieder Zugang zu Live-Calls, Austausch mit anderen Selbstständigen sowie praktischen Impulsen rund um Content, Profil und Netzwerkaufbau.

Die Walter Consulting GmbH, Frankfurt, ist auf Sichtbarkeit und Neukunden-Gewinnung durch LinkedIn spezialisiert. Das Beratungsangebot richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bis 50 Mitarbeiter sowie Selbstständige, Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister und Unternehmer.

Die Köpfe des Unternehmens sind Leonie Walter & Markus Walter. Die beiden erfahrenen PR-, Marketing- und Social-Media-Profis verstehen sich als Mentoren, die ihre Kunden dazu befähigen, die LinkedIn-Akquise dauerhaft und nachhaltig aus den eigenen Reihen durchzuführen.

Ein Schwerpunkt von Leonie & Markus Walter ist eine erprobte Strategie zur Leadgenerierung durch LinkedIn-Anzeigen. Das Konzept der LinkedIn-Mentoren ermöglicht eine besonders schnelle Startphase mit einer LinkedIn-Anzeigen-Kampagne im „Sprint“-Modus – das Programm dafür nennt sich „Fastlane4LinkedIn-Ads“. LinkedIn ist zum einen urheberrechtlich geschützt und zum anderen eine eingetragene Marke.

Kontakt

Walter Consulting GmbH

Markus Walter

Theodor-Heuss-Allee 112

60486 Frankfurt

+49 151 53491154



https://Leonie-Markus.com

Bildquelle: Bild KI-generiert