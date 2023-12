Krefeld Pinguine backten mit Kindern aus dem Kastanienhof im Hotel Krefelder Hof

Kinderheim zu Gast in der Weihnachtsbäckerei des bekannten Hotels

Endlich war es wieder soweit. Die Kinder aus dem benachbarten Kastanienhof wurden von Stürmer Lukas Wagner und den Verteidigern David Trinkberger und Maximilian Leitner der Krefeld Pinguine überrascht. Gemeinsam waren sie in der hauseigenen „Weihnachtsbäckerei“ des Hotel Krefelder Hof zu Gast, unterhielten sich mit den jungen Eishockey-Fans und gestalteten mehrere Stunden lang allerlei weihnachtliche Leckereien.

„Leider fand unsere „Weihnachtsbäckerei“ zuletzt im Jahr 2019 statt und musste danach pandemiebedingt bis jetzt pausieren“, erklärt Hoteldirektor Bart Vaessen. „Aber auch in dieser Zeit haben wir die Verbindung zum benachbarten Kinderheim Kastanienhof, die schon seit vielen Jahren währt, weiter gehalten.“ So war es ihm und dem Team ein Herzensanliegen, wieder einigen Kindern aus Pflegefamilien kurz vor Weihnachten einen besonderen Nachmittag in adventlicher Stimmung zu bereiten. „Als besonderes Highlight konnten wir dafür wieder den KEV gewinnen, dessen offizielles Partnerhotel unser Haus seit Anfang des Jahres ist“, so der Direktor.

Die drei Eishockeyspieler hatten viel Spaß mit den jungen Back-Talenten und halfen dem Nachwuchs geduldig beim Verzieren ihrer Kreationen. Das Thema „Backen“ war für David Trinkberger, der in der zweiten Saison für die Krefeld Pinguine spielt, eher Neuland. „Zuhause koche ich eher, als dass ich backe. Denn für uns Sportler ist ja die gesunde Ernährung besonders wichtig, aber ich freue mich jetzt auf die Ausnahme.“ Auch Maximilian Leitner war gespannt auf die für ihn ungewöhnliche Aktion. „Früher hat meine Mutter gebacken, jetzt macht es vor allem meine Freundin“, gibt der Verteidiger zu. „Mal schauen, was so hängen geblieben ist. Aber es ist super, wenn wir mit den Kindern ein bisschen Freude haben und für Weihnachtsstimmung sorgen können.“ Für den Stürmer Lukas Wagner war an diesem Nachmittag besonders der Austausch mit den Kindern wichtig. „Ohne die Fans und ihre Unterstützung sind wir nichts“, betont der Eishockeyspieler. „Daher freuen wir uns, wenn wir etwas zurückgeben können.“

Für die „Weihnachtsbäckerei“ hatten sich die Direktionsassistentin Andrea Calaminus und Ptissiere Katja Winkelmann aus dem Küchenteam des Hotels einiges überlegt. So konnten die Kinder mit ihren prominenten Mit-Bäckern Plätzchen ausstechen und kleine Winterhäuschen und Lebkuchenmänner aus Süßigkeiten basteln. „Die Freude der Kinder ist so wertvoll und macht auch uns glücklich“, sagt Bart Vaessen, selbst Vater von zwei Kindern. „Deshalb macht es dem ganzen Hotel-Team so viel Spaß, für die Kinder einen solchen Nachmittag zu organisieren und ihre leuchtenden Augen zu sehen.“

Kastanienhof schafft Geborgenheit und Wärme für Kinder

Das Kinderheim Kastanienhof versteht sich als ein „Zuhause auf Zeit“, in dem versucht wird, Bedingungen zu schaffen, unter denen Kinder gerne leben und wo es Raum und Zeit gibt, Leben zu lernen. So steht auch ein Netzwerk von Pflegefamilien bereit, die in schwierigen Phasen insbesondere für Babys und Kleinkinder bis drei Jahren eine Zuflucht bieten bis individuelle Problemlagen gelöst werden können – unter dem Leitmotiv „Geborgenheit und Wärme schaffen Zuversicht und Lust auf Zukunft.“

Das Hotel Krefelder Hof liegt ruhig in einem Park. Das Traditionshaus bietet 160 Zimmer von Standard-, Standard Plus- und Deluxe-Zimmern bis hin zu großzügigen Suiten. Alle Zimmer verfügen über Wi-Fi und sind größtenteils klimatisiert. Für geschäftliche und private Veranstaltungen mit bis zu 240 Personen stehen zehn Tagungs- und Banketträume zur Verfügung. Dabei passt sich der komfortable Tagungsbereich flexibel den Bedürfnissen an, denn die Räume lassen sich nach Wunsch gestalten und miteinander kombinieren. Alle Tagungs- und Banketträume im Hotel Krefelder Hof sind klimatisiert, verfügen über moderne Technik inklusive Wi-Fi, Tageslicht und direkten Zugang zum Park. Das Service-Team unterstützt professionell bei der Planung und Durchführung von Events oder Feierlichkeiten. Im Restaurant „La Brasserie“ werden ausgewählte kulinarische Spezialitäten serviert. Das Zentrum der Samt- und Seidenstadt Krefeld ist in wenigen Minuten Autofahrt oder mit der Straßenbahn zu erreichen.

Bildquelle: Claudia Wingens