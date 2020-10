Kreon Kido Desk: Neue funktionelle Schreibtischleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung

Kreon hat eine neue Büroleuchte auf den Markt gebracht, die in Kombination mit dem Kreon-Downlight aus der Architekturserie alle Komfortansprüche moderner Büroarbeit erfüllt. Kreon Kido Desk ist eine funktionelle Schreibtischleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung für die individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung. Der Schwenkkopf integriert drei Bartenbach Lichtlabor-Mikrofacettenreflektoren für optisch hochwertiges, blendfreies Arbeitslicht. Das Produkt kann kabellos durch Berühren des Tubus am Leuchtenfuß bedient und gedimmt werden. Die Leuchte lässt sich bündig in die Tischplatte integrieren oder auf einem runden Stativ montieren. Kreon Kido ist in schwarz und weiß mit optionalen Akzenten in Chrom erhältlich.

Kreon Kido ist Teil der “Welt von Kreon”: eine komplette Palette funktioneller Komfortlösungen mit Kühldeckensystemen, Akustik- und Audiosystemen, Bürobeleuchtung und Architekturbeleuchtung. In der gesamten Kollektion respektiert Kreon stets die diskrete Position der Lichtquelle, schafft angenehme Wärme und verhindert unangenehme Blendung. Komfort, Konnektivität, Technologie und architektonisches Design spielen in der gesamten Sammlung nach wie vor eine ebenso wichtige Rolle.

Designer von Kido Desk ist Kristof Pycke, Entwickler sind Kristof Pycke und Tineke Maesen.

Kreon ist ein führender Entwickler und Hersteller architektonischer Designleuchten mit Hauptsitz in Oudsbergen bei Genk. Für das Unternehmen steht das Konzept “Harmonie zwischen Komfort und Funktionalität” im Mittelpunkt. Entsprechend stellt Kreon ein Komplettangebot an funktionalen Komfortlösungen bereit – mit Kühldecken, Akustik- und Audiosystemen, Bürobeleuchtung sowie und Architekturbeleuchtung für Wohnräume mit maximalem Komfort. Belux, mit Hauptsitz in Möriken in der Schweiz, ist auf die Gestaltung von Bürobeleuchtung spezialisiert. Das lichttechnische Konzept, das ebenfalls Komfort und Funktionalität im Blick hat, angepasst an die individuellen visuellen Anforderungen, ist der rote Faden durch die gesamte Kollektion. Die Konzepte beider Unternehmen ergänzen sich und schaffen ein Komplettangebot an Komfort-Beleuchtungslösungen – die “Welt von Kreon”. Kreon und Belux sind zwei Unternehmen der Kreon N.V. aus Belgien und beschäftigen gemeinsam rund 220 Mitarbeiter an 13 Standorten, unter anderem in Köln, New York, Dubai und Shanghai.

