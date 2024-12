Krisen, Technologie und Hoffnung: Die Zukunft im Jahr 2025

Der Jahreswechsel 2024/2025 ist da. Doch die Zukunft scheint unüberschaubarer denn je zu sein. Inmitten von Krisen und technologischen Umbrüchen ist es schwer, einen klaren Blick auf das zu werfen, was die Zukunft wohl bringen mag. Zu Hilfe kommt der kürzlich veröffentlichte Zukunftsreport 2025 des Zukunftsinstituts: Er bietet eine umfassende Analyse der Herausforderungen und Chancen für das kommende Jahr.

Mit 13 Leitsätzen will der Zukunftsreport 2025 Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Gesellschaft helfen, die Zukunft wiederzuentdecken und zukunftsweisende Strategien zu entwickeln. Von der Bedeutung von KI und differenzierten Daten bis hin zum globalen Blick und der neuen Rolle Europas – der Report bietet eine umfassende Analyse der Herausforderungen und Chancen, die uns in den kommenden Jahren erwarten. Die renommierte Physikerin, Mathematikerin und Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe hat für diesen Report einen Beitrag zum Thema „Innovation beginnt mit Irritation“ geschrieben. Leider wird Irritation in diesem Zusammenhang oft als negative Erfahrung wahrgenommen, obwohl sie tatsächlich eine wichtige Rolle bei der Innovation spielt. Sie reißt uns nämlich aus der Komfortzone und bringt uns dazu, Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Humor spielt hierbei eine wichtige Rolle. Durch ihn können wir unsere Fähigkeiten erweitern, neue Lösungen zu entwickeln.

„Gleich ob in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft – diese irritierenden Augenblicke sorgen für Innovationen. Man nennt diese Momente auch Serendipität, englisch serendipity. Der Begriff beschreibt das Stolpern über eine Sache, nach der man nicht gesucht hat – die sich aber als Glücksfall herausstellt, weil sie ein Problem löst.“ Als Wissenschaftlerin weiß sie, dass solche Situationen zunächst irritierend sind, doch wenn man die Chancen versteht, bietet sich ein „Meer der Möglichkeiten“. Genau im ersten Moment der Irritation liegt die Innovationskraft. In ihrem Vortrag „Zukunft braucht Zuversicht“ geht es um das Erkennen und das Nutzen von Chancen und die Möglichkeiten, die sich aus Change und Veränderungen ergeben. Es gilt, solche Überraschungen mit Zuversicht anzunehmen und in Richtung Zukunft zu blicken.

Humor ist in diesen Momenten eine wichtige Voraussetzung für Innovation, da er uns ermöglicht, unsere Gedanken und Ideen zu erweitern und neue Perspektiven zu betrachten. Indem wir Humor und Irritation positiv nutzen, können wir unsere kreativen Fähigkeiten steigern und neue Lösungen entwickeln, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. „Aus der Quantenphysik kommend, bin ich es gewohnt, mit komplexen Themen und Widersprüchen umzugehen. Als Neurowissenschaftlerin mit vielfältigen psychologischen Erfahrungen weiß ich, wie unser Gehirn tickt und wie man Emotionen intelligent steuern kann. Serendipity sorgt immer im ersten Moment für Irritationen. Wenn man sich aber von der Angst befreit und offen für Neues ist, dann eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten“, erklärt Mag.a Monika Herbstrith-Lappe. Sie ist sich sicher: Mit einer guten Portion Leichtigkeit und dem richtigen Selbstcoaching entdeckt jeder Mensch, wie wertvoll Veränderungen für das eigene Leben sind. „Nur wer das Leben mit all seinen Macken und Kanten annimmt, kann eine wunderbare Zukunft mit spannenden Veränderungen erwarten – und das gilt besonders zum Jahreswechsel, weil wir voller Erwartung ins neue Jahr starten“, so die Neurowissenschaftlerin.

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Physikerin, Physikerin, Motivationspsychologin und Keynote Speakerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impulse & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie zur „Speaker des Jahres 2024“ gekürt. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Als High Performance Coach hat sich die Wissenschaftlerin auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für nachhaltige und gesunde Leistungsstärke von Menschen, Teams und Unternehmen.

Die Motivationspsychologin ist außerdem langjährige Top-Trainerin beim Hernstein Institut für Management und Leadership, dessen Gründerin und Institutsträgerin die Wiener Wirtschaftskammer ist, eine der neun Landesorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Donau-Universität in Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Vizepräsidenten des Chapters Austria der German Speakers Association, als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und im Inner Circle von WOMENinICT für Digitalen Humansimus und Chancengerechtigkeit der KI.

Bildquelle: iStock/Kirill_Savenko