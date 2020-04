Krisen-Unterstützung: Kostenloser Maßnahmenplan für Hotels

Das auf die Hotellerie spezialisierte Experten-Team von Keep Consult hat einen Krisenservice implementiert. Ab sofort erhalten Hotels einen kostenfreien Maßnahmenplan für die Zeit vor und während der Wiedereröffnung.

Der Maßnahmenplan ist eine praxisorientierte Guideline für die Phase vor und während der Eröffnung von Hotels. Das Arbeitspapier gibt praktische Anleitungen, um Führungskräfte bei der Aufgabenverteilung im Team zu unterstützen sowie Motivation und Handlungssicherheit in dieser außergewöhnlichen Situation zu geben.

Praxisorientierte Anleitungen

Die übersichtliche Guideline ist für alle Hotel-Abteilungen angelegt und geht auf komplexe Projekte in den Bereichen Sales, Convention Sales, Revenue Management und Audits ein. Inhaltlich gehen die Empfehlungen auf die Topics Meeting, Kommunikation, Analyse, Strategie, Systeme und Technik, Kunden und Partner, Personalwesen und rechtliche Grundlagen ein.

Das Thema Recht wird in Kooperation mit der ebenfalls auf die Hotellerie spezialisierte Anwaltskanzlei Spirit Legal mit Sabine Fuhrmann als Partner bedient. Dabei geht es um Themen wie Allgemeine Geschäftsbedingungen, Mitarbeiterverträge sowie alle rechtlichen Aspekte rund um die Corona-Krise und deren Auswirkungen.

Hotels erhalten den Maßnahmenplan kostenfrei. Nach E-Mail-Anfrage unter info@keepconsult.de erhalten Interessenten die Guideline mit einer Anleitung und wenn gewünscht einer kurzen Beratung.

Weitere Informationen zum Hotel-Experten-Team von Keep Consult gibt es unter www.keepconsult.de.

Keep Consult wurde mit Firmensitz in Berlin im Jahr 2001 von Verkaufs- und Marketing-Experte Svend Evertz gegründet, der das Unternehmen seither als Partner leitet. Im Jahr 2010 ist die Hotel-Management-Expertin Silke Förster als Partnerin bei Keep Consult eingestiegen. Unter dem Motto “Smart Hotel Solutions” ist das Unternehmen auf Beratung, Training und Coaching für Hotellerie und branchenübergreifende Unternehmen spezialisiert. Inzwischen ist Keep Consult um drei weitere Experten gewachsen: Mit Renko Hermans mit Fokus auf Revenue- und Yield-Management, Frauke Schoon als Expertin für Projektmanagement und Jana Höfer mit Expertise in den Bereichen Vertrieb und Marketing umfasst das Netzwerk fünf renommierte Branchen-Experten. Dabei geht das Team ungewöhnliche Wege jenseits standardisierter Methoden. Keep Consult setzt auf individuell angepasste Beratungs-, Trainings- und Coaching-Konzepte. Immer im Fokus: Die präzise Analyse des Unternehmens und die individuelle Unterstützung der Menschen, die es ausmachen. So erkennt man Stärken und Schwächen, kann im Team die eigene Performance optimieren und das eigene Potenzial ausschöpfen. Ganz gleich, ob die aktuelle Herausforderung die Umsatzsteigerung ist, die Neu-Ausrichtung der Verkaufsaktivitäten, die Optimierung der Marktpositionierung oder das Team Building: Bei der Umsetzung und der Erreichung der Unternehmensziele begleitet Keep Consult hoch professionell und erfolgsorientiert den Veränderungsprozess. Keep Consult ist auf die Konzernhotellerie mit Spezialisierung auf Hotel Sales, Convention Sales und Revenue Management fokussiert und berät zudem Individualhotels sowie flankierende Unternehmen der Branche.

Firmenkontakt

KeePConsult – Smart Hotel Solutions

Svend Evertz

Hohenzollerndamm 13

10717 Berlin

+49 30 98 36 35 05

+49 30 98 36 35 19

evertz@keepconsult.de

http://www.keepconsult.de

Pressekontakt

PR Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden

+43 678 1 29 27 25

presse@pr-schacker.de

http://www.pr-schacker.de

Bildquelle: Keep Consult