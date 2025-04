Krisenkommunikation: Starkes Krisenteam für stürmische Zeiten

PR-Experte Holger Hagenlocher und Medienstratege Christian Gleichauf unterstützen Unternehmen und öffentliche Institutionen

Konflikte, Skandale, Shitstorms – wenn die Krise kommt, ist professionelle Kommunikation entscheidend. Mit einem neuen Angebot bündeln der erfahrene Wirtschaftsjournalist Christian Gleichauf ( wortCraft Strategie | Kommunikation) und der Kommunikationsberater Holger Hagenlocher ( HAGENLOCHER PR) ihre Kompetenzen in der strategischen Krisenkommunikation.

Kommunikation entscheidet über Vertrauen

„Krisenkommunikation ist heute Strategie, Haltung und Handwerk zugleich“, sagt Holger Hagenlocher, der seit fast drei Jahrzehnten Unternehmen in Kommunikationsfragen berät.

Gemeinsam mit Christian Gleichauf, der als zertifizierter Krisenkommunikator und langjähriger Redakteur der Heilbronner Stimme auf eine fundierte journalistische Laufbahn zurückblickt, bietet er ab sofort maßgeschneiderte Lösungen – von der Prävention bis zur aktiven Krisenbewältigung.

Ob Lieferengpässe, Cyberattacken, interne Konflikte oder mediale Shitstorms: In der Krise zählt jede Sekunde – und jede Botschaft. „Wer in der Krise nicht spricht, über den wird gesprochen, und meistens nicht in seinem Sinne“, betont Gleichauf.

Hier setzt das gemeinsame Angebot an: wortCraft und HAGENLOCHER PR begleiten Organisationen durch alle Phasen der Krisenkommunikation – von der Risikoanalyse über präventive Maßnahmen bis hin zur aktiven Steuerung im Ernstfall.

Eine übersichtliche Darstellung des gesamten Leistungsspektrums finden Interessierte auf der speziell eingerichteten Landingpage unter https://hagenlocher-pr.de/krisenkommunikation .

Das Leistungsspektrum im Überblick

Das Duo bietet umfassende Medientrainings, Krisensimulationen sowie Schulungen für Geschäftsführungen und Kommunikationsteams an.

Im akuten Krisenfall agieren sie als Interims-Pressestelle und übernehmen die Medienarbeit, kümmern sich um die Stakeholder-Kommunikation, erstellen Krisen-Statements, Q&As und managen Social-Media-Kanäle.

Branchenerfahrung und crossmediale Kompetenz

Beide Partner bringen langjährige Praxiserfahrung mit: Gleichauf verfügt als Journalist und Kommunikationsstratege über besondere Expertise im medialen Umgang mit Krisen, auch aus Perspektive der Redaktionen. Hagenlocher war unter anderem Leiter Marketing/PR, ist Agenturinhaber und Dozent für PR und Unternehmenskommunikation.

Gemeinsam verstehen sie sich als Sparringspartner, Lotsen und Umsetzer für Unternehmen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind – und kommunizieren wollen, bevor es andere tun.

Detaillierte Informationen zum gemeinsamen Angebot unter https://hagenlocher-pr.de/krisenkommunikation.

Christian Gleichauf

wortCraft Strategie | Kommunikation

Telefon: +49 7131 6188124

E-Mail: info@wortcraft.de

Internet: www.wortcraft.de

Holger Hagenlocher

HAGENLOCHER PR – Kommunikation. Positionierung. Vertrauensaufbau

Telefon: +49 7731 7990344

E-Mail: krisenkommunikation@hagenlocher-.pr.de

Internet: www.hagenlocher-pr.de/krisenkommunikation

Die Kommunikationsagentur Hagenlocher PR mit Standorten in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar unterstützt Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Personen dabei, ihre Zielgruppen über verschiedene Kanäle wie Medien, Presse, Social Media und Events effektiv zu erreichen. Hagenlocher PR bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Kommunikationsbedürfnisse ihrer Kunden mit dem Ziel, vertrauensvolle Beziehungen zu den relevanten Stakeholdern aufzubauen..

Kontakt

Hagenlocher PR

Holger Hagenlocher

Boschstraße 10

73734 Esslingen am Neckar

+49 711 82839939



https://hagenlocher-pr.de

