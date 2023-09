Kristallmatte von Healymat ist Preisleistung Testsieger

Die Healymat Erfahrungen sind sehr mehr als positiv und die Kristallmatte wird von führeden Ärzten empfohlen

Healymat Kristallmatte mit 6 wohltuenden Therapieformen: pulsierendes Magnetfeld, Infrarot Tiefenwärme, Chakra Kristalle, Negative Ionen, Biophotonen Therapie, Schumann Resonanz

Wenn du auf der Suche nach einer natürlichen Methode bist, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu verbessern, könnte eine Investition in eine Healymat Therapie Kristallmatte eine Überlegung wert sein. Als führender Entwickler und Produzent der Kristallmatte, mit der von uns entwickelten Smartwav® Infrarot Technologie, bietet dir die Healymat Kristallmatte eine einzigartige Möglichkeit, deine Gesundheit auf natürliche Weise zu verbessern. Die Healymat Kristallmatte beinhaltet folgende Therapieformen: Infrarot Tiefenwärme, pulsierendes Magnetfeld, Biophotonen Therapie, negative Ionen, Schumann Resonanz und 7 verschiedene Arten Chakra Heilsteine. Sie ist ideal für Menschen und Tiere aller Altersgruppen und wird von führenden Ärzten wie Dr. Volker Brenn und Dr. Antonio Silva empfohlen!

Natürliche Heilmethoden erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch moderne Mediziner vertrauen wieder mehr auf die Heilkräfte der Natur – mit erfolgsversprechenden Ergebnissen.

Ganz gleich ob Sie die Kristallmatte privat nutzen möchten oder Sie die Kristallmatte als Heilpraktiker, Arzt oder Physiotherapeut einsetzten möchten. Unsere HealyMat Therapie Kristallmatte wird in sehr vielen Bereichen und Branchen eingesetzt. Die HealyMat Kristallmatte bietet sechs verschiedene Therapieformen für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete und vereint diese in einer Matte, der Healymat. Dank der intelligenten vollautomatisch ablaufenden Programme der Healymat, sind keinerlei Vorkenntnisse nötig um die HealyMat Kristallmatte einzusetzen. Alle diese sechs Therapieformen sind ganz individuell und unabhängig voneinander einfach nach Ihren Wünschen einstellbar.

Die HealyMat Therapie Kristallmatte hat ein einzigartiges Design und ist sehr leistungsstark. Die Matte ist perfekt für zu Hause, Akupunkturgeschäfte, Fitnesscenter, persönliche Kliniken, Therapie-Gesundheitszentren, Massagetherapeuten, Sportler, Zahnärzte und Heilungsmanagement. Die Healymat Kristalmatte enthält 7 Arten von zerkleinerten natürlichen Heilkristallen, wie Amethyst (strahlt Frequenzen aus, die beruhigend auf Nerven und Herz wirken können und den Blutdruck stabilisieren kann), Lapislazuli (strahlt Frequenzen aus, die bei Depressionen, Ängsten oder Blockaden helfen können), blauer Chalcedon (strahlt Frequenzen aus, die bei innerer Unruhe helfen können und eine verbesserte Aufmerksamkeit fördern können), grüne Aventurin-Jade (strahlt Frequenzen aus, die bei der Regeneration des seelischen und physischen Herzens helfen können), gelber Achat (strahlt Frequenzen aus, die bei Kopfschmerzen wie Fieber und Migräne helfen können sowie unterstützend bei der Behandlung von Hautkrankheiten und Gelenkserkrankungen wirken können), Gold Jade (strahlt Frequenzen aus, die das Herz, die Nieren, das Immunsystem und das Nervensystem stärken können), Roter Jaspis (strahlt Frequenzen aus, die bei Nasenbluten helfen, die die Leber und den Magen unterstützen, die Durchblutung von Händen und Füssen anregen das Nervensystem, das Immunsystem unterstützen, bei Durchfall helfen, in der Sexualität helfen, die innere Harmonie und eine harmonievolle Schwangerschaft unterstützen können).

Wie funktioniert die HealyMat Therapie Kristrallmatte?

Der menschliche Körper ist ein faszinierendes und komplexes System, das von zahlreichen feinen Blutgefäßen durchzogen wird. Diese sind für die Versorgung des Körpers mit Nährstoffen und Sauerstoff verantwortlich und transportieren Abfallstoffe von den entsprechenden Organen und Gewebestrukturen ab. Für die optimale Funktion des Körpers ist eine intakte Mikrozirkulation von entscheidender Bedeutung.

Eine Abnahme der Mikrozirkulation kann zu einem Mangel an Energie in den Zellen führen, was wiederum zu einer verringerten Leistungsfähigkeit und Funktionsstörungen führen kann. Hier kommt die Healymat Kristallmatte ins Spiel. Die Magnetfeldtherapie in der Kristallmatte regt die Mikrozirkulation im Körper an und unterstützt so die Funktion und Leistungsfähigkeit der Zellen.



Durch die Verwendung der Healymat Kristallmatte wird die Durchblutung im Körper verbessert, was dazu beitragen kann, dass Nährstoffe und Sauerstoff effektiver zu den Zellen transportiert werden. Gleichzeitig können Abfallstoffe schneller aus dem Körper abtransportiert werden. Dies kann wiederum zu einem gesteigerten Wohlbefinden und einer höheren Leistungsfähigkeit führen.

Wie sind die Erfahrungen mit der HealyMat Therapie Kristrallmatte?

Die Healymat Kristallmatte ist eine Therapiemethode, die von vielen Nutzern als äußerst wirksam und effektiv empfunden wird. Die Verwendung der Healymat Kristallmatte hat eine Vielzahl von positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Körpers.

Eine der wichtigsten Vorteile der Healymat Kristallmatte ist die Verbesserung der Mikrozirkulation. Durch die Magnetfeldtherapie werden die Durchblutung und der Sauerstofftransport im Körper gefördert, was sich positiv auf die Funktion des gesamten Organismus auswirkt.

Patienten, die unter starken, verspannungsbedingten Rückenschmerzen leiden, können von der Verwendung der Healymat Kristallmatte besonders profitieren. Zahlreiche Kunden haben eine deutliche Verbesserung ihrer Beschwerden nach der Anwendung der Healymat Kristallmatte berichtet.

Darüber hinaus wurde bei vielen Nutzern eine Verbesserung der Schlafqualität beobachtet. Die Verwendung der Healymat Kristallmatte kann auch die Wundheilung unterstützen und die Stressresistenz verbessern.

Besonderheiten der HealyMat Kristallmatte:

– Gewählt zum Produkt des Jahres 2023

– 14 Jahre Erfahrung in der Entwicklung

– Preisleistung Testsieger Februar 2023

– 30 Tage Geld zurück Garantie

– in medizinischer Zulassung

– von Ärzten/Therapeuten empfohlen

– SmartWav® Infrarot Tiefenwärme

– inkl. Sonderschicht Silber

– inkl. Sonderschicht Heilerde

– kostenloser Versand

– 5 Jahre Garantie

– Professionelle Fachberatung per WhatsApp/Telefon/Email

Alle Informationen finden Sie unter: https://healymat.com

Wir beraten und entwickeln mit 14-jähriger Erfahrung und sind stolz darauf, sie nicht nur mit qualitativ hochwertigen Produkten aus eigener Herstellung, sondern auch mit kompetenter Beratung und exzellentem Service zu unterstützen. Als führender Entwickler und Produzent von Infrarot-Technik sowie der HealyMat® Therapiematte, mit der von uns entwickelten Smartwav® Technologie, bietet die HealyMat® Therapiematte ihnen eine einzigartige Möglichkeit, ihre Gesundheit auf natürliche Weise zu verbessern. Unsere innovativen, naturnahen Therapieformen nutzen die Kraft ihrer eigenen Zellen und ermöglichen es ihnen, das volle Potenzial ihres Körpers auszuschöpfen. Wir sind stolz darauf, sie nicht nur mit qualitativ hochwertigen Produkten aus eigener Herstellung, sondern auch mit kompetenter Beratung und exzellentem Service zu unterstützen. Lassen Sie sich auf dem Weg zu einem gesünderen Selbst von uns begleiten. Mit über 89 Verkaufsstellen in mehr als 17 Ländern ist HealyMat® mit insgesamt 20 entwickelten Produkten und tausenden Kunden weltweit, zu einem der führenden Entwickler und Hersteller der Kristall Therapiematte mit unserer geschützten Infrarot SmartWav® Technologie geworden. In unserer eigenen Produktionsstätte werden monatlich mehrere tausend Healymat Produkte produziert und weltweit vertrieben. Zu unseren Kunden zählen unter anderem Unternehmen wie Otto, Kaufland, Media Markt, Saturn, Metro und Shop Apotheke. Aufgrund der hohen Stückzahlen die wir in unserer eigenen Produktionsstätte produzieren und viele tausend Healymat Produkte weltweit vertreiben, können wir unseren Kunden einen besseren Preis anbieten.

