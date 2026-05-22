KRITIS inside Ausgabe 2/2026 ab sofort online

Hochkarätige Interviews, renommierte Gastbeiträge und praxisnahe KRITIS-Lösungen im Fokus

Koblenz, 22.05.2026. Stromausfälle, hybride Bedrohungen und gezielte Angriffe auf Kritische Infrastrukturen sind längst Teil der sicherheitspolitischen Realität. Die neue Ausgabe von KRITIS inside greift diese Entwicklungen auf und zeigt auf, warum Resilienz heute zur zentralen Führungsaufgabe geworden ist.

Im Mittelpunkt stehen aktuelle Herausforderungen wie Sabotage, Extremwetterlagen, geopolitische Spannungen sowie die wachsende Angriffsfläche durch Digitalisierung und Vernetzung. Das Magazin beleuchtet dabei technische, organisatorische und strategische Ansätze für mehr Sicherheit und Krisenfestigkeit.

„Wenn das Licht ausgeht, entscheidet Vorbereitung. Genau darum geht es in dieser Ausgabe: Verantwortung übernehmen, Risiken erkennen und Resilienz aktiv gestalten“, erklärt Herausgeber Bastian Rauen, KRITIS-Sicherheitsmanager und Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen e.V. (BSKI).

Hochkarätige Stimmen aus Sicherheitswirtschaft und Forschung

Zu den Highlights der neuen Ausgabe zählt ein exklusives Interview mit Andriy Perih, Channel Sales Director DACH von Ajax Systems. Darin spricht er über moderne Sicherheitstechnologien und die Rolle intelligenter Systeme beim Schutz Kritischer Infrastrukturen.

Ergänzt wird die Ausgabe durch einen fundierten Gastbeitrag von Dr. rer. nat. Hans-Walter Borries, Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sicherheitsstudien FIRMITAS. Sein Beitrag analysiert die Wechselwirkungen und Kaskadeneffekte zwischen Kritischen Infrastrukturen und zeigt auf, welche Risiken aus gegenseitigen Abhängigkeiten entstehen können.

„Kritische Infrastrukturen lassen sich heute nicht mehr isoliert betrachten. Sicherheit bedeutet, Zusammenhänge zu verstehen und vernetzt zu handeln“, so Bastian Rauen.

Praxis, Erfahrung und Jubiläumsperspektiven

Ein weiteres Highlight ist das Jubiläumsporträt „15 Jahre r2 Überwachungstechnik / videoalarm.de“. Die Reportage zeichnet den Wandel vom klassischen Sicherheitsdienstleister hin zum anerkannten KRITIS-Experten mit ganzheitlichen Schutzkonzepten nach. Praxisorientierung bietet zudem ein Best Practice zur Absicherung einer Gasspeicheranlage. Der Beitrag zeigt beispielhaft, wie kritische Energieinfrastruktur wirksam gegen Ausfälle und Sabotage geschützt werden kann.

Abgerundet wird die Ausgabe durch Hinweise auf zentrale Branchentreffpunkte wie die KRIFA, die den fachlichen Austausch und die Vernetzung innerhalb der Sicherheitsbranche fördern.

„Mit KRITIS inside schaffen wir eine Plattform für Wissen, Praxis und strategischen Austausch rund um den Schutz Kritischer Infrastrukturen“, betont der Herausgeber.

Printausgabe – limitierte kostenfreie Erstauflage

Die Printausgabe von KRITIS inside erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 2.500 Exemplaren und hat einem Umfang von 44 Seiten. Die ersten 100 Interessenten erhalten die aktuelle Ausgabe kostenlos per Post.

Bestellungen sind über das Anfrageformular auf der Website www.kritis-inside.de oder per E-Mail an: redaktion@kritis-inside.de möglich.

Über KRITIS inside

KRITIS inside ist ein vierteljährlich erscheinendes Fachmagazin, das sich an kommunale Entscheider und Behörden, Führungskräfte aus Feuerwehr und BOS, Betreiber Kritischer Infrastrukturen sowie Verantwortliche aus Sicherheits- und Krisenmanagement richtet. Ebenso spricht das Magazin Anbieter sicherheitsrelevanter Technologien an, die zur Stärkung der Resilienz beitragen.

Alle Ausgaben stehen zusätzlich online unter www.kritis-inside zum Download zur Verfügung und bieten vertiefende Fachbeiträge, Interviews und Praxisberichte rund um den Schutz Kritischer Infrastrukturen. Herausgeber ist Bastian Rauen, KRITIS-Sicherheitsmanager und Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI) e.V.

Über videoalarm.de

Die r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de ist ein auf Überwachungstechnik spezialisierter Full-Service-Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Koblenz. Das Unternehmen bietet Betrieben aus Gewerbe, Industrie und Handel sowie Kommunen individuelle Sicherheitskonzepte und Überwachungslösungen.

Zum Leistungsportfolio gehören moderne Sicherheitstechnik, Alarmsysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle – von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung, Montage und Wartung. Im Bereich Videoüberwachung arbeitet der Dienstleister eng mit zertifizierten Partnern der Interventions- und Leitstellentechnik zusammen und bietet Unternehmern mit videoalarm.de, dein-bauwaechter.de und solarwaechter.de die effektivsten Alarmsysteme auf dem deutschen Markt – bekannt aus einschlägigen Fachpublikationen wie bauMAGAZIN und bauSICHERHEIT.

Seit 2024 ist das Unternehmen Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastruktur (BSKI) e.V. Im Januar 2026 publizierte Geschäftsführer Bastian Rauen die Erstausgabe des neuen Fachmagazins „KRITISinside -Fachmagazin für den kritischen Infrastrukturschutz“.

Das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung hat das Sicherheitsunternehmen bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem PLUS X AWARD (2024 und 2025) „TOP 100 Sicherheitstechnikfirmen Deutschlands“ prämiert.

Firmenkontakt

r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de

Bastian Rauen

Mainzer Str. 44

56068 Rheinland-Pfalz – Koblenz

02618999990



http://www.videoalarm.de

Pressekontakt

Fachmagazin KRITIS inside

Bastian Rauen

Mainzer Str. 44

56068 Rheinland-Pfalz – Koblenz

02618999990



http://www.kritis-inside.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.