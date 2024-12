Krönende Vollendung – Das KPM Hotel übernimmt die exklusiven Veranstaltungsflächen der KPM Berlin

Für Kunden und Gäste des KPM Hotels werden Netzwerkmeetings, Tagungen oder Feste künftig noch einfacher planbar und umsetzbar. Ergänzend zu den bestehenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen werden ab 1. Januar 2025 auch die hochwertigen Eventflächen der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin von den Event-Profis des Hotels betreut.

Das KPM-Quartier in Berlin-Charlottenburg zählt seit Langem zu den besonderen Feier-Destinationen der Hauptstadt. Man denke nur an die prächtigen, sommerlich-beschwingten Hoffeste der KPM Berlin oder die zahlreichen Galas, Kunst-Events und Jazz-Veranstaltungen des KPM Hotels. Tobias Berghäuser, geschäftsführender Direktor des Hotels, freut sich über das stark erweiterte, attraktive Raumangebot: „Die Übernahme der Eventflächen unterstreicht die enge Verbundenheit der KPM Berlin und des KPM Hotels. Angesichts der Beliebtheit unseres Hauses und der zahlreichen Event-Anfragen ist es ein folgerichtiger Schritt, das Veranstaltungs-Management nun komplett den Hospitality-Experten des Hotels zu übertragen. Für unsere Kunden ergeben sich daraus viele Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können sich auf Veranstaltungen mit KPM-Flair, Premium-Service und ganz persönlicher Note freuen.“

Die neu hinzu gekommenen Räume und Flächen tragen in Anlehnung an die über 260 Jahre zurückreichende Geschichte der KPM Berlin so klingende Namen wie Raum Rocaille, Alte Schlämmerei oder Boccherini-Saal. Wie im KPM Hotel wurde bei der Innenausstattung größter Wert auf Qualität, Ästhetik und die stimmige Verbindung von großer KPM-Tradition und modernem Design gelegt. Beeindruckend ist auch hier die Individualität des Interiordesigns. Wo immer möglich wurde die originale Bausubstanz der Manufakturgebäude vollständig erhalten und meisterlich in eine moderne Raumgestaltung mit smarter Technik integriert. Ob historisches Original oder Neubau – alle Eventflächen lassen sich flexibel den Anforderungen des jeweiligen Veranstaltungskonzepts anpassen.

Zusammen mit den bereits vorhandenen Veranstaltungskapazitäten stehen den Kunden des KPM Hotels nun 11 exquisite Räumlichkeiten sowie die Dachterrasse, die Eventfläche des Manufaktur-Hofs und das KPM-Cafe „Einstein Kaffee“ zur Verfügung. „Alles aus einer Hand“ – dieses Motto bezieht sich auch auf die Kulinarik: Das Catering des asiatischen Hotelrestaurants Dong A ist erstklassig!

„Netzwerken, feiern, tagen im KPM-Quartier – Unsere exklusiven Event-Locations“ – so der Titel des übersichtlichen, reich bebilderten Booklets (Download), das alle Basis-Daten enthält und ab sofort angefordert werden kann. Das Event-Team des KPM Hotels freut sich auf Nachfragen per Mail: events@kpmhotel.de oder Telefon: +49 (0)30 37 40 990

Das KPM Hotel & Residences auf einen Blick:

– Besitzer: Jörg Woltmann, Alleingesellschafter der KPM Berlin

– Geschäftsführender Hoteldirektor: Tobias Berghäuser

– Eröffnet am 16. September 2019

– 172 Hotelzimmer und Suiten zwischen 25 m²und 65 m²

– Restaurant & Bar DONG A

– Sauna und Fitnessstudio

– Book Corner

– „Snack Bar“-Fridge

– Rooftop-Terrasse

– 11 Veranstaltungslocations mit insgesamt rund 4.000 m²

– Hoteleigenes Parkhaus mit E-Ladesäulen

– E-Mobilität mit E-Bikes, E-Scooter, E-Autos

– Porsche Destination Charging Partner, Kooperation mit dem Porsche Zentrum Berlin

