Kronenberg stellt vor: Hochwertige Aluminiumflaschen für vielseitigen Einsatz

Großes Aluminiumflaschensortiment recycelbar und für jeden Bedarf

Wir freuen uns, Ihnen unser neuestes Produkt vorzustellen: Aluminiumflaschen, die sich durch ihre Vielseitigkeit und Qualität auszeichnen. Diese Flaschen sind die perfekte Lösung für alle, die nach einer robusten und umweltfreundlichen Verpackungsoption suchen.

Innovatives Design und Funktionalität

Die Aluminiumflaschen kommen standardmäßig mit einem Schraubdeckel, der mit einer EPE-Einlage ausgestattet ist. Diese EPE-Einlage sorgt für eine geringe Feuchtigkeitsübertragung und bietet somit zusätzlichen Schutz für den Inhalt der Flasche. Egal, ob Sie Getränke, Kosmetika oder chemische Substanzen abfüllen – die Aluminiumflaschen von Kronenberg bieten den optimalen Schutz.

Sichere und lebensmittelechte Beschichtung

Die Innenseite der Flaschen ist mit einem lebensmittelechten Schutzlack überzogen. Diese spezielle Beschichtung gewährleistet, dass der Inhalt frei von Kontamination bleibt. Unsere Aluminiumflaschen sind somit ideal für die Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken geeignet, da sie keinerlei schädliche Substanzen an den Inhalt abgeben.

Vielfältige Auswahlmöglichkeiten

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir unsere Aluminiumflaschen in verschiedenen Größen an. Zudem hat der Verwender die Wahl zwischen einem klassischen Schraubdeckel und einem praktischen Sprühdeckel. Diese Flexibilität macht unsere Flaschen zur idealen Verpackungslösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Elegantes Design und Farbvarianten

Unsere Aluminiumflaschen sind in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. Beide Farbvarianten verleihen den Flaschen ein elegantes und modernes Aussehen, das sich perfekt in jedes Umfeld einfügt. Ob im Badezimmer, in der Küche oder im Büro – die Aluminiumflaschen von Kronenberg machen überall eine gute Figur.

Umweltfreundlich und nachhaltig

Ein weiterer großer Vorteil von Aluminiumflaschen ist ihre Umweltfreundlichkeit. Die Flaschen sind recycelbar, was sie zu einer nachhaltigen Wahl für umweltbewusste Verbraucher macht. Darüber hinaus sind sie korrosionsbeständig und somit langlebig. Mit unseren Aluminiumflaschen entscheiden Sie sich für ein Produkt, das sowohl den Planeten und Bedürfnisse schont.

Als führender Werbemittelhändler sind wir bestrebt, unseren Kunden innovative und hochwertige Produkte anzubieten. Unsere neuen Aluminiumflaschen sind das Ergebnis intensiver Forschung und Entwicklung, um den höchsten Standards in Bezug auf Qualität und Funktionalität gerecht zu werden.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

