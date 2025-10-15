KTC Kabelsysteme der Hersteller von Kabelbäumen

KTC Kabelsysteme: Ihr Experte für innovative und maßgeschneiderte Kabeltechnik

KTC Kabelsysteme ist ein renommierter Spezialist im Bereich der Kabeltechnik, der sich durch individuelle Lösungen, kompetente Beratung und höchste Qualitätsstandards auszeichnet. Das Unternehmen entwickelt und konstruiert passgenaue Kundenlösungen, wobei technische Machbarkeitsanalysen und die Erarbeitung alternativer Konzepte im Fokus stehen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Ein zentrales Anliegen von KTC ist die wirtschaftliche Bewertung der Produkte sowie die kostenoptimierte Entwicklung. Durch gezielte Redesign-Maßnahmen werden Kosteneinsparungen realisiert, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Das Angebot umfasst die Produktion von Mustern, Kleinserien und Serien, um den vielfältigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Mit modernster Prüftechnologie setzt KTC auf umfassende Qualitätssicherung, um langlebige und zuverlässige Kabel- und Baugruppenlösungen zu gewährleisten. Das Portfolio reicht von Kabelbäumen und Kabelkonfektionen bis hin zu vergossenen Kabeln, Litzen und Spezialtechniken wie Ultraschweiß- und Widerstandsschweißverfahren.

Als erfahrener Hersteller und Lieferant bietet KTC auch Hochspannungsprüfungen, Baugruppenfertigung sowie eine breite Palette an konfektionierten Leitungen, Litzen, Flach- und Mantelleitungen, CAN-Bus-Leitungen und Montagesystemen an. Zudem sind Spritzgießtechniken ein weiterer Schwerpunkt im Produktangebot.

Kunden profitieren von einem zuverlässigen Partner, der innovative Verbindungslösungen liefert und stets auf Qualität, Effizienz und Kundenzufriedenheit setzt.

KTC Kabelsysteme – Verbindungen, die überzeugen.

KTC Kabelsysteme ist ein renommierter Spezialist für innovative, maßgeschneiderte Kabeltechnik mit Fokus auf technische Machbarkeit, Kostenoptimierung und hohe Qualitätsstandards. Das Leistungsportfolio reicht von Mustern, Kleinserien und Serien über Kabelbäume, konfektionierte Leitungen bis hin zu Hochspannungsprüfungen, Baugruppenfertigung und Spritzgießtechniken. Kunden erhalten individuelle Lösungen mit umfassender Beratung und zuverlässiger Lieferung.

Firmenkontakt

KTC Kabelsysteme GmbH

Joachim Heil

Hofäckerstraße 11

74564 Crailsheim

07951 / 9617-0



http://www.ktc-kabelsysteme.de

Pressekontakt

Josef Vetter

Josef Vetter

Am Kirchplatz 2

73479 Ellwangen

07965 802876



http://www.josef-vetter.de