Wie eine Gaming Technologie den Planungsprozess für Kunden erlebbarer macht

Mit der VR-Brille können Kund:Innen ihre zukünftige Traumküche nicht nur betrachten, sondern sie tatsächlich „erleben“. Die immersive Erfahrung ermöglicht es, sich mitten in der geplanten Küche zu bewegen, was ein deutlich realistischeres Gefühl für den Raum vermittelt als herkömmliche 2D-Pläne oder statische 3D-Renderings. Die Anordnung der Möbel, die Farbgestaltung und die Auswahl der Materialien können live in einem Maßstab angesehen werden, der der Realität sehr nahekommt. VR-Technologie ermöglicht es, Änderungen sofort und interaktiv vorzunehmen. Auf diese Weise können bei Planungsgesprächen in Echtzeit verschiedene Oberflächenmaterialien, Farben und Beleuchtungseffekte ausprobiert werden: Beispielsweise auf Knopfdruck die Arbeitsplatte von Granit zu Holz wechseln oder den Küchenschrank von weiß zu blau umgestalten und sofort sehen, wie diese Änderungen die Gesamtästhetik beeinflussen. Diese Flexibilität fördert eine dynamische und kreative Planungsphase, in der gemeinsam verschiedene Optionen exploriert werden können, ohne zusätzliche Kosten oder Verzögerungen.

Durch die detaillierten VR-Darstellungen wird das Risiko von Planungsfehlern erheblich reduziert. Beispielsweise kann die VR-Ansicht helfen, potenzielle Engstellen oder unergonomische Gegebenheiten frühzeitig zu identifizieren und zu korrigieren, bevor die Küche gebaut wird. Dadurch werden teure Nachbesserungen und Umbauten nach der Installation ausgeschlossen. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Küchenplanung mit VR-Brille ist das verbesserte Verständnis für den Raum und dessen Ergonomie. Sie können die tatsächlichen Abstände zwischen den verschiedenen Elementen in der Küche, wie zum Beispiel zwischen der Kochinsel und den Schränken, virtuell erleben. Dies hilft, sicherzustellen, dass die geplante Küche nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch und bequem zu nutzen ist. Laufwege und Arbeitsabläufe können Sie direkt im Planungsgespräch testen. Sie können besser beurteilen, ob alle Geräte und Arbeitsbereiche leicht zugänglich sind und ob die Raumaufteilung für Sie effizient ist.

Unser verwendetes Planungsprogramm baut im Gegensatz zu anderen Softwares auf einer etablierten Gaming-Technologie auf, wodurch deutlich realistischere Darstellungen möglich sind. Innerhalb der Planungssoftware werden zunächst die Grundrissdaten angegeben. Hierzu zählen nicht nur die Wandlängen und Deckenhöhe, sondern ebenfalls Positionen von Türen, Fenstern sowie Wasser- und Stromanschlüssen. Durch das 3D-Aufmaß mit dem FlexiJet wird hier jedes noch so kleine Detail festgehalten und in die Ansicht übertragen.

Die in der Software hinterlegten Daten und Kataloge umfassen alle Elemente, die wir für die Küchenplanung benötigen. Von Fußböden über Schrankmaße bis hin zu Armaturen sowie sämtliche Materialien. Innerhalb des Programmes können wir aber nicht nur die Möbel, Geräte und gewünschten Farben festlegen, sondern auch gleichzeitig eine Vorkalkulation erstellen lassen. Auf diese Weise sind die Kosten stets transparent.

Hammer Margrander Interior ist ein Innenausbau-Unternehmen mit Ausstellung, Büro, Lager und Fertigungsbereich in Ettlingen bei Karlsruhe. Mit unserem Team aus Innenarchitekten, Schreinern und Holztechnikern sowie einem großen Partnernetzwerk können wir Aufträge jeden Umfangs als Komplettanbieter realisieren. Wir begleiten Projekte für namhafte Unternehmen wie Haribo ebenso wie für Privatkunden aus der Nachbarschaft von der Vision bis zur Umsetzung. Ganz gleich ob Ankleide, Küche oder Komplettausbau.

