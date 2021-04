Küchenwohntrends 2021: ORANIER kommt beim Kühlen und Spülen auf den Punkt

XL-Geräte: Große Klappe für ganz viel Geschirr

Durchdachte Lösungen und technische Pionierarbeit gehören zum täglichen Anspruch von ORANIER. So stellt der Küchenspezialist auf der virtuellen Fachmesse “Küchenwohntrends 2021” wieder zahlreiche Innovationen vor. Beim Kühlen und Spülen kommt das Unternehmen mit vielen neuen Modellen auf den Markt und jedes Mal auf den Punkt. Mit dem Ziel, die Küche mit raffinierten Details, hochwertiger Technik und zeitlosem Design zum Dreh- und Angelpunkt der Familie zu machen.

Kühl kalkuliert, damit es keinen kalt erwischt

Eine Neuheit ist der Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach – die perfekte Lösung überall dort, wo es an Platz mangelt. Bei den meisten Kühlgeräten von ORANIER gehört jetzt das be-fresh Gemüsefach zur Grundausstattung, das durch eine Regulierung der Feuchtigkeit für langanhaltende Frische sorgt. Für verschiedene Einbauhöhen steht ein Festtür-Mechanismus zur Verfügung, der ab einem Öffnungswinkel von 30 Grad dafür sorgt, dass die Tür von selbst schließt. Viele Geräte sind zudem mit der neuen No-Frost-Funktion ausgestattet, die eine Vereisung verhindert, lästiges Abtauen erspart und den Energieverbrauch dauerhaft senkt.

Doch das ist noch nicht alles: Da ist zum einen die 145 cm hohe Kühl-Gefrier-Kombination, bei der sich das Gefrierfach unten befindet; zum anderen die freistehende Kombi in hochwertiger Edelstahl-Optik mit Display und einer extra kühlen Zone, in der die Temperatur annähernd beim Nullpunkt liegt, sodass viele Lebensmittel länger haltbar sind und Vitamine sowie Mineralstoffe erhalten bleiben.

XL-Geräte: Große Klappe für ganz viel Geschirr

Ab sofort steht eine komplett neue Geschirrspüler-Generation zur Verfügung: Leistung, Vielfalt und Zuverlässigkeit zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Geräte sorgen mit hochwertiger Ausstattung und vielseitiger Programmauswahl für beste Spülergebnisse. Zwei attraktive XL-Modelle bieten ein Fassungsvolumen für bis zu 15 Maßgedecke. Mit der Auto-Door-Funktion erzielen die Geschirrspüler ein sehr gutes Trocknungsergebnis, da sich gegen Programmende die Tür automatisch öffnet und die Frischluft das Abdampfen unterstützt. Die Oberkorb-Höhenverstellung erfolgt dank der bewährten Liftmatik-Technik besonders leichtgängig. Einige Modelle verfügen zudem über eine Innenbeleuchtung zur besseren Übersicht im Geschirrspüler. Und Floorlight – ein auf den Boden leuchtender Lichtpunkt – zeigt an, ob das Gerät noch läuft oder alles bereits blitzblank und trocken ist.

Per Link direkt zum Messestand

Die diesjährige Fachmesse “küchenwohntrends” findet im Frühjahr als virtuelle Ausgabe statt. Die Online-Plattform öffnet am 03. Mai und kann bis zum 07. Mai 2021 besucht werden. Die Präsenz von ORANIER ist in diesem Zeitraum rund um die Uhr über folgenden Link erreichbar: https://kwt-moebel-austria.at/#/event/2/stand/279 Zusätzlich stehen die Mitarbeiter des deutschen Herstellers täglich per E-Mail während der Kernzeit von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung. Für alle Fachbesucher, die die Produkte live erleben möchten, öffnet die Salzburger Messe voraussichtlich wieder vom 6. bis 8. Oktober 2021 ihre Pforten.

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Firmenkontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

marketing@oranier.com

http://www.oranier.com

Pressekontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

info@dr-schulz-pr.de

http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.