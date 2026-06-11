Kühl bleiben ohne Klimaanlage: Wie automatisierte Rollläden das Zuhause im Sommer schützen

Rademacher zeigt, wie intelligenter Sonnenschutz Hitze effektiv abhält – energiesparend, komfortabel und nachrüstbar

Wenn die Temperaturen steigen, denken viele Hausbesitzer zuerst daran, in eine Klimaanlage zu investieren. Dabei ist eine sehr wirksame Maßnahme gegen sommerliche Hitze oft bereits vorhanden – sie hängt vor dem Fenster. Wer Wärme erst gar nicht ins Haus lässt, statt sie nachträglich zu bekämpfen, schützt seine Wohnräume effektiver, günstiger und ohne zusätzlichen Energieverbrauch. Rademacher, eine Marke der Delta Dore Gruppe, zeigt, wie automatisierte Rollläden dabei eine zentrale Rolle spielen – und wie sich bestehende Häuser unkompliziert nachrüsten lassen.

Rollläden als effizienter Hitzeschutz

Das Grundprinzip des sommerlichen Wärmeschutzes ist einfach: Hitze direkt draußen halten. Denn hat sich ein Raum einmal aufgeheizt, hilft auch intensives Lüften nur noch begrenzt. Außenliegende Rollläden blockieren direkte Sonneneinstrahlung bereits vor der Fensterscheibe und reduzieren so die Wärmeaufnahme des Gebäudes deutlich. Automatisierte Rollläden von Rademacher gehen noch einen Schritt weiter: Sie schließen selbstständig, wenn die Sonne stark einstrahlt, und öffnen wieder, wenn es draußen kühler wird – im Sommer hält das die Hitze draußen, im Winter die Wärme drinnen.

Tag und Nacht richtig steuern

Damit Sonnenschutz seine volle Wirkung entfaltet, sollte er konsequent eingesetzt werden: tagsüber bei starker Sonneneinstrahlung geschlossen bleiben, abends und nachts geöffnet werden, damit gespeicherte Wärme entweichen und kühlere Luft ins Haus gelangen kann. Besonders effektiv ist die nächtliche Querlüftung über gegenüberliegende Fenster. Zusätzlich hilft es, im unteren und oberen Geschoss gleichzeitig zu lüften: Warme Luft steigt nach oben und kann entweichen, während kühlere Luft nachströmt. Diese Tag-Nacht-Logik lässt sich mit der smarten Haussteuerung von Rademacher automatisieren. Umwelt-, Sonne/Wind- und Sonnensensoren erfassen kontinuierlich Helligkeit, Temperatur und Wind. Die Rollläden reagieren nach voreingestellten Parametern selbstständig, ohne dass Bewohner aktiv eingreifen müssen. Gleichzeitig sorgt das System dafür, dass Räume nicht unnötig verdunkelt werden und natürliches Tageslicht erhalten bleibt.

Passive Kühlung statt energieintensiver Klimatechnik

Gegenüber einer Klimaanlage bietet passiver Wärmeschutz mehrere Vorteile: Er benötigt nur wenig elektrische Energie, kommt ohne Kältemittel aus und verursacht kaum Wartungsaufwand. Mit der richtigen Beschattung lässt sich in vielen Fällen auf eine Klimaanlage verzichten – die Rollladensysteme von Rademacher übernehmen das vollautomatisch. Das senkt den Stromverbrauch spürbar und sorgt für ein dauerhaft angenehmeres Raumklima. Gleichzeitig verbessert durchdachter Sonnenschutz die Widerstandsfähigkeit von Gebäuden gegenüber zunehmend heißen Sommern.

Einfach nachrüsten – auch ohne Kabel

Für die Nachrüstung bestehender Rollläden bietet Rademacher mit den Rohrmotoren der Tymoov-Serie verschiedene Lösungen an. Der Tymoov RP2 ersetzt ältere Motoren ohne größere bauliche Eingriffe und lässt sich sowohl per Funk als auch über einen klassischen Taster bedienen. Wer keine Stromleitung am Rollladenkasten hat, kann den Tymoov Solar einsetzen: Sein Akku wird kontinuierlich über ein Solarpanel geladen, eine zusätzliche Verkabelung ist nicht erforderlich. Beide Motoren arbeiten besonders leise und eignen sich daher auch für automatische Fahrten in den Abend- und Nachtstunden. Über den Delta Dore Stick lassen sich die Motoren in die Rademacher Smart Home Box einbinden und per Smartphone steuern. Die Installation erfolgt durch qualifizierte Fachbetriebe. Weitere Informationen sowie Fachpartner in der Nähe finden sich unter www.rademacher.de.R

Seit 1967 steht die Marke Rademacher für vielseitige Lösungen in den Bereichen automatisierter Sicht- und Sonnenschutz und smartes, energieeffizientes Wohnen. Seit Ende Mai 2023 firmiert die frühere Rademacher Geräte Elektronik GmbH unter DELTA DORE RADEMACHER GmbH und ist Teil der DELTA DORE Gruppe aus Frankreich. Das Unternehmen stellt in Frankreich und Deutschland 5,5 Millionen Produkte pro Jahr her. Es richtet sich mit seinen Marken Rademacher und Delta Dore an Verbraucher, die ihre Installation dem Fachwissen einer Fachkraft anvertrauen. Die Produkte sind ausschließlich über die Fachpartner erhältlich.

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