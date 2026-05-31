Kündigung der Wohnung erhalten? Anwalt hilft Mietern

Kündigung erhalten? Wir prüfen Ihre Rechte und helfen, Ihre Wohnung zu behalten – schnell, verständlich und konsequent.

Eine Kündigung der eigenen Wohnung ist für viele Menschen ein Schock. Plötzlich steht die Frage im Raum: Muss ich wirklich ausziehen? Habe ich etwas falsch gemacht? Ist die Kündigung überhaupt wirksam? Gerade wenn Familien, ältere Menschen oder langjährige Mieter betroffen sind, ist die Unsicherheit groß.

Rechtsanwalt L. Ginter unterstützt Mieterinnen und Mieter, die eine Kündigung ihres Mietverhältnisses erhalten haben und dagegen vorgehen möchten.

Viele Mieter wissen nicht: Nicht jede Kündigung ist automatisch wirksam. Vermieter müssen strenge gesetzliche Voraussetzungen einhalten. Das gilt besonders bei einer Kündigung wegen Eigenbedarfs, wegen angeblicher Mietrückstände, wegen behaupteter Pflichtverletzungen oder wegen Störungen des Hausfriedens.

Häufig lohnt sich eine anwaltliche Prüfung. Schon kleine Fehler können eine Kündigung angreifbar machen. Wurde die Kündigung richtig begründet? Wurde sie von der richtigen Person unterschrieben? Gibt es tatsächlich Eigenbedarf? Sind die Mietrückstände überhaupt richtig berechnet? Wurde vor einer verhaltensbedingten Kündigung abgemahnt? Wurde die Kündigungsfrist eingehalten? Besteht ein besonderer Härtefall, zum Beispiel wegen Krankheit, Alter, Kindern, langer Wohndauer oder fehlender Ersatzwohnung?

„Viele Mieter geben zu früh auf, obwohl sie gute Chancen haben, sich gegen die Kündigung zu verteidigen“, erklärt Rechtsanwalt Ginter. „Wichtig ist, schnell zu handeln und die Kündigung nicht einfach liegen zu lassen.“

Gerade bei Eigenbedarfskündigungen kommt es auf die genaue Begründung an. Der Vermieter muss nachvollziehbar erklären, wer in die Wohnung einziehen soll und warum diese Person die Wohnung benötigt. Pauschale oder vorgeschobene Gründe reichen nicht immer aus. Auch bei fristlosen Kündigungen wegen Mietrückständen gibt es Möglichkeiten, die Wohnung zu retten, wenn rechtzeitig reagiert wird.

Rechtsanwalt Ginter prüft für Mieter, ob die Kündigung wirksam ist und welche Schritte sinnvoll sind. Je nach Fall kann der Kündigung widersprochen, eine Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangt oder eine einvernehmliche Lösung mit dem Vermieter verhandelt werden. Wenn bereits eine Räumungsklage eingegangen ist, übernimmt Rechtsanwalt Ginter auch die gerichtliche Verteidigung.

Für Betroffene ist wichtig: Eine Kündigung bedeutet nicht automatisch, dass man sofort ausziehen muss. Auch nach Zugang einer Kündigung bestehen Rechte. Wer vorschnell auszieht oder etwas unterschreibt, kann seine Position verschlechtern. Deshalb sollten Mieter frühzeitig rechtlichen Rat einholen.

Mieter sollten alle Unterlagen bereithalten, insbesondere den Mietvertrag, die Kündigung, Schreiben des Vermieters, Zahlungsnachweise, Nebenkostenabrechnungen und mögliche Abmahnungen. Je früher der Fall geprüft wird, desto besser können Fristen eingehalten und Verteidigungsmöglichkeiten genutzt werden.

**Rechtsanwalt Leonid Ginter** vertritt Mieter bundesweit bei Kündigungen von Wohnraummietverhältnissen, Eigenbedarfskündigungen, fristlosen Kündigungen, Mietrückständen, Räumungsklagen und außergerichtlichen Verhandlungen mit Vermietern.

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