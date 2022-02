Künstliche Blumen & Kunstpflanzen – perfekte grüne Deko

Hochwertige künstliche Blumen und Kunstpflanzen – das kann weit mehr sein als günstige Dekoration vom Discounter. Künstliche Blumen sind heutzutage nicht mehr mit den Plastikblumen vergleichbar, die man seiner Liebsten früher auf der Kirmes geschossen hat (oder es zumindest versuchte). Seide, verschiedene Textilien und neue hochwertige Kunststoffe kommen inzwischen zum Einsatz: Homefinity verwendet zudem bei einigen Blumen, Pflanzen und Kunstbäumen Echtholzstämme und natürliche Beiwerkzweige. Das führt zu einer perfekten grünen Deko: pflegeleicht, optisch wie echt und durch die jahrzehntelange Verwendbarkeit besonders nachhaltig.

Real Touch – wie echt, selbst beim Anfassen

Als einer der Trendsetter in Deutschland hat sich Homefinity früh auf hochwertige Materialien spezialisiert, die mit dem so genannten „Real Touch“ ausgerüstet sind – eine besonders hohe Qualität: künstlichen Blumen und Pflanzen fühlen sich wie echt an, selbst wenn man Sie anfasst. Je nach Gattung wirkt die Berührung wahlweise ein wenig gummihaft, fast schon klebrig, wie bei den künstlichen Tulpen und Grünpflanzen, oder samtig-seidig, wie bei künstlichen Orchideen. Genau hinsehen reicht jetzt lange nicht mehr; selbst das Anfassen kann zum Trugschluss führen, die Blumen und Pflanzen wären echt.

Künstliche Orchideen bei Homefinity – eine Kopie der Natur

Wer die filigrane Arbeit der „Königin der Blumen“, also der Orchidee, näher betrachtet, der entdeckt, warum es bei Produkten von Homefinity inzwischen so schwer ist, echte von künstlichen Orchideen zu unterscheiden. Naturgetreue Farbverläufe, halbdurchsichtige Materialien und der realistische Wuchs der Zweige sind faszinierenden Merkmale dieser perfekten Kopien.

Homefinity – der grüne Deko-Shop

Auf den ersten Blick wirkt Homefinity wie ein Online Shop für Dekorationen: kreative Accessoires, saisonale Tischdeko, passende Vasen, raffinierte Dekoideen und Kleinmöbel sind die eine Seite des Angebotes. Erst durch die Vielzahl an realistisch gearbeiteten Kunstpflanzen und Kunstblumen wird der Deko-Shop besonders grün – von der Amaryllis über den künstlichen Buchsbaum bis hin zu Kräutern – Homefinity bietet eine fantastische Auswahl hochwertiger floraler und botanischer Produkte. Darüber hinaus Dekorationen in verschiedenen Stilrichtungen: klassisch, Landhaus-Deko, Shabby Chic und Boho-Style. Dabei hat Homefinity bei der Gestaltung seines Online Shops besonders darauf geachtet, dass der Kunde sich in der großen Auswahl nicht „verliert“. Deko-Liebhaber finden auf der Website deshalb einen übersichtlich gestalteten Online Shop, der Lust macht, sein Wohnambiente neu und vielleicht etwas „grüner“ zu dekorieren.

Homefinity ist ein auf Homedeko, Kunstblumen und Kunstpflanzen spezialisiertes Unternehmen aus Köln, NRW, und bietet seinen Kunden die ganze Welt der Accessoires und Dekorationen für Ihr Zuhause, Ihr Event oder den ganz besonderen Tag: z.B. Hochzeitsdeko, Muttertag oder Valentinstag, Weihnachtsdeko oder das Jubiläum. Mit den Jahreszeitenthemen hat Homefinity jeweils eine stilistisch und farblich fein-abgestimmte Auswahl an Deko, Kunstpflanzen und Kunstblumen im Online Shop, die von der Komposition „Ton in Ton“ bis hin zu lebhaft-bunten Kontrasten bei der Sommerdeko reicht. Raffinierte Dekoideen und Accessoires sowie realistisch wirkende Kunstpflanzen und Kunstblumen werden bei Homefinity aus einer Hand angeboten.

