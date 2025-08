Künstliche Intelligenz für den Business-Alltag

ADN startet Partner-Challenge zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten mit Microsoft Copilot Chat

Immer mehr Mitarbeiter in deutschen Unternehmen nutzen generative KI-Tools wie Chatbots oder Textgeneratoren ohne das Wissen ihrer IT-Abteilung. Das birgt erhebliche Risiken für den Datenschutz und die Unternehmenssicherheit. Dabei haben viele Unternehmen im Rahmen ihrer Microsoft-365-Lizenz bereits eine kostenfreie und sichere Alternative zur Hand – dies gilt es bewusst zu machen! Daher unterstützt ADN im Rahmen der neuen „ADN Microsoft Copilot Chat Activate Kampagne“ IT-Partner und Reseller dabei, Unternehmen über die Risiken von Schatten-KI aufzuklären und bei der Einführung einer sicheren, tief in ihre Prozesse eingebetteten KI-Assistenzlösung zu begleiten.

Künstliche Intelligenz bietet Unternehmen im Geschäftsalltag bereits vielfältige Möglichkeiten, Aufgaben zu beschleunigen und so kostbare Zeit einzusparen. Obwohl der Wunsch nach Prozessoptimierung groß ist, haben nur wenige Organisationen KI-Tools ordentlich in ihre Arbeitsweise eingebunden. Und doch ist generative KI mittlerweile fester Bestandteil im Privatbereich vieler Mitarbeiter, die auch im Arbeitsleben nicht auf die schnellen Turnarounds verzichten wollen. Sieben von zehn KI-Nutzenden (71 Prozent) in deutschen Unternehmen greifen im Berufsalltag deshalb auf eigene KI-Tools zurück – mit dramatischen Folgen für die Unternehmen: Durch diese Schatten-KI-Nutzung gelangen sensible Unternehmensdaten tagtäglich unkontrolliert nach außen.

Dabei gibt es sichere Alternativen, die Unternehmen ihren Mitarbeitern ohne großen Aufwand zur Verfügung stellen können. „Viele Unternehmen wissen gar nicht, dass Copilot Chat für alle Microsoft-365-Nutzer kostenlos zur Verfügung steht. Sie haben also theoretisch schon Zugang zu einem leistungsstarken, KI-gestützten Assistenten. Und das in der vertrauten, sicheren Microsoft-Umgebung. Partnern kommt jetzt die Aufgabe zu, Unternehmen entsprechend zu beraten und bei der nutzbringenden Etablierung zu unterstützen“, so Heiko Lossau, Head of Business Unit Microsoft und Cloud Marketplace bei ADN.

KI im Mittelstand etablieren

Die ADN Microsoft Copilot Chat Activate Challenge setzt genau dort an und befähigt Partner, künstliche Intelligenz kompetent in Unternehmen zu etablieren und sich als Trusted Advisor zu positionieren. Mit dem neuen Copilot Chat Activate Reseller Programm bietet ADN seinen teilnehmenden Partnern exklusive Schulungen und Vertriebsunterstützung an. In dedizierten Partner-Webinaren gibt es neben einem informativen Kick-off mit umfassenden Einblicken in das Tool auch Tipps zum erfolgreichen Praxiseinsatz im Unternehmen. Neben Pre-Sales unterstützt ADN Partner auch im aktiven Sales-Prozess mit entsprechenden Endkunden-Webinaren, zu denen die Partner dann ihre Unternehmenskunden einladen können.

Mit der niedrigschwelligen Einstiegsmöglichkeit für Unternehmen in das Thema KI bietet Copilot Chat nicht nur die Chance, Künstliche Intelligenz schneller im Mittelstand zu etablieren. Sie erlaubt außerdem Resellern, die eigenen Geschäftsfelder entscheidend auszuweiten. Partner profitieren nicht nur vom Angebot intensiver Beratungsleistungen für Unternehmen, sondern auch vom Mehrgeschäft durch die Begleitung kommender KI-Projekte. „Wir haben festgestellt, dass für einen breiten Rollout von Copilot über Reseller einfach noch die breite Basis von Nutzern fehlt, denen klargemacht werden muss, dass sie das kraftvolle Tool schon jetzt in ihrer Microsoft-365-Suite verwenden können. Copilot Chat ist da die perfekte Einstiegshilfe. Unternehmen, die anschließend den entscheidenden weiteren Schritt zum umfassenden Einsatz von Microsoft Copilot gehen wollen, können über ihre Partner die Pro-Version beziehen“, erklärt Lossau und führt fort: „Microsoft Copilot Chat markiert den Beginn einer neuen Ära der intelligenten Zusammenarbeit und wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern diese digitale Transformation in Unternehmen aktiv zu gestalten“.

Challenge accepted!

Die ADN Microsoft Copilot Chat Challenge beinhaltet ein Wettbewerbs-Element in Form einer Punktejagd. Für die zehn besten Partner gibt es attraktive Preise wie einen Zuschuss zum Firmenevent in Höhe von 5.000 EUR oder ein Ausbildungsbudget von 10.000 EUR bei der ADN Cloud Academy, um das KI-Know-how stetig weiter auszubauen.

Weitere Informationen zu den Anmeldemöglichkeiten für die Webinare und die Teilnahmebedingungen der Challenge gibt es unter: https://page.adn.de/copilot-chat-activate

Über ADN

Die ADN Distribution GmbH ist als IT-Distributor, Service Provider, Technologieanbieter und Dienstleister der zuverlässige Partner an der Seite von mehr als 7.000 Fachhändlern, Systemhäusern sowie Managed Service Providern (MSP) im DACH-Raum. Das inhabergeführte Unternehmen vereint ein zukunftssicheres Portfolio an modernen IT-Lösungen aus den Bereichen Cloud Services, Cyber-Security, Data Center Infrastructure, UCC, Modern Workplace, Fullstack-Services für Multi-Cloud IT-Landschaften und KI-Technologien. Im autorisierten Trainingscenter, der ADN Tech Cloud Academy, bereiten praxiserfahrene Trainer die Teilnehmenden überdies auf Herstellerzertifizierungen vor und vermitteln hands-on das technische sowie vertriebliche Know-how. Die vielen Auszeichnungen durch Hersteller, Fachmagazine und Partner bürgen für die seit 1994 währende vertrauensvolle Verbundenheit von ADN zum Channel. 2024 lag der Unternehmensumsatz bei rund 850 Millionen Euro. Mehr unter adn.de

Bildquelle: @ADN Distribution GmbH