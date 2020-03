Goethe, Wagner, Mozart, Bibel, Märchen und Kinoklassiker für die Arbeitswelt

“Den Job hat mir der Himmel geschickt” – der Künstler Klaus Puth zeichnet Situationen aus dem Arbeitsalltag und kombiniert sie mit Zitaten aus der Welt der Kultur. Dadurch erstrahlen Meetings, Verhandlungen, die Businesswelt insgesamt in einem ganz neuen Licht.

Klaus Puth, erfolgreicher Zeichner und Autor, kombiniert in seiner sechsbändigen Buchreihe “Kultur trifft Business” berühmte Zitate von Wagner bis Goethe, von Dornröschen bis Salomo mit humorvollen Illustrationen. Aber was haben eine Oper von Richard Wagner und eine Teambesprechung gemeinsam? Was ein Grimm’sches Märchen und die Gewinnmaximierung? Ein Kinofilm und die Karriereleiter? Nur auf den ersten Blick nichts.

Klaus Puth bringt mit seinen Zeichnungen erstaunliche Parallelen zum Vorschein. So lockert ein John-Wayne Zitate vielleicht die nächste Marketingrunde auf, eine Gehaltsverhandlung nimmt eine märchenhafte Wendung oder ein Bibelzitat sorgt für einen Überraschungsmoment im schnöden Büroalltag. Sechs Bücher zum Schmunzeln und Genießen, zum Verschenken, zum Überzeugen im richtigen Augenblick:

“Da geht der Zauber flöten. Für die ganz große Oper im Businessalltag” (ISBN 978-3-593-51212-9)

“Den Job habe ich nie Bayreuth. Wagner und die Businesswelt” (ISBN 978-3-593-51213-6)

“Den Job hat mir der Himmel geschickt. Die passenden Bibelzitate für göttliche Büromomente” (ISBN 978-3-593-51214-3)

“Etwas Besseres als diesen Job finden wir überall. Für alle, die noch Stroh zu Gold spinnen können” (ISBN 978-3-593-51215-0)

“Hier bin ich Chef, hier darf ich”s sein. Goethe für den klassischen Businessalltag” (ISBN 978-3-593-51216-7)

“Vier Meetings für ein Halleluja. Besser als John Wayne: jedes Filmzitat ein Schuss ins Schwarze” (ISBN 978-3-593-51217-4)

Klaus Puth

Kultur küsst Business

Goethe, Wagner, Mozart, Bibel, Märchen und Kinoklassiker für die Arbeitswelt

Jeweils 64 Seiten, gebunden, zweifarbig illustriert, 12 Euro

Erscheinungstermin: 11. März 2020

Campus Frankfurt / New York ist einer der erfolgreichsten konzernunabhängigen Verlage für Wirtschaft und Gesellschaft. Campus-Bücher leisten Beiträge zu politischen, wirtschaftlichen, historischen und gesellschaftlichen Debatten, stellen neueste Ergebnisse der Forschung dar und liefern kritische Analysen.

Firmenkontakt

Campus Verlag GmbH

Inga Hoffmann

Kurfürsternstraße 49

60486 Frankfurt am Main

069 976516 22

hoffmann@campus.de

http://www.campus.de

