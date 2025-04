Kultur per Knopfdruck? GPT-Agility macht’s möglich

Prompt eingeben, Kultur transformieren. GPT-Agility bringt Kulturveränderung auf ein neues Level – ab 01. April 2026 verfügbar.

In einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt von KI-Firmen, führenden Experten rund um Agilität und einem interdisziplinären Team aus Kulturforscher entsteht derzeit etwas Bahnbrechendes: GPT-Agility, die weltweit erste KI, die Unternehmenskulturen per Prompt transformiert.

Das neue Modell geht weit über Chatbots oder Sprachassistenten hinaus. GPT-Agility versteht kulturelle Dynamiken, erkennt hinderliche Muster und schlagt in sekundenschnelle Transformationspfade vor, die sonst Jahre dauern wurden.

Wir wollten wissen: Wie können wir Kulturveränderung auf Knopfdruck möglich machen und haben GPT gefragt, sagt Andreas Becker, Speaker und Sparringspartner rund um die agile Transformation.

GPT-Agility bringt nicht nur smarte Antworten, sondern auch smarte Fragen genau das, was es für echte Transformation braucht.

Beispielhafte Anwendung: Ein Prompt wie:

„Bitte mache aus unserem Command-and-Control-Konzern ein selbstorganisiertes Hochleistungsteam mit Sinnorientierung“,

löst folgende KI-Antwort aus:

Transformation abgeschlossen. Alle Führungskräfte wurden zu Agile Coaches umgeschult.

Die ersten Pilotanwendungen laufen bereits.

Die öffentliche Beta-Version wird am 01.04.2026 erwartet.

Hintergrund:

Das Projektteam kombiniert neueste Entwicklungen in KI-Forschung mit den Erkenntnissen aus Spiral Dynamics, integraler Theorie und Erfahrungen rund um die agile Kultur. Die Vision: Kulturtransformation als Dialog zwischen Mensch und Maschine.

Über Andreas Becker:

Andreas Becker ist Speaker, Sparringspartner und leidenschaftlicher Teamspieler rund um den Kulturwandel bei agilen Transformationen. Mit Fußball-Metaphern, integralen Modellen und einem klaren Blick für kulturelle Wechselwirkungen begleitet er Unternehmen auf dem Weg zur eigenen Spielphilosophie.

Für alle, die auf echte Kulturarbeit statt KI-Wunder setzen:

https://www.andreasbecker.com/agil-aufgestellt-konzept-spielphilosophie

#GPTAgility #Kulturwandel #AgileTransformation #KIundKultur #1.april

Die COMPLEXcellence AG begleitet Unternehmen bei ihrer agilen Transformation und bei der Skalierung von individuellen Prozessen im Sinne des Agilen Manifests. Dabei wird in den Phasen des Umbruchs unterstützt, damit sich eine Kultur für ein agiles Arbeiten etablieren und Silo-Denken überwunden wird.

Firmenkontakt

COMPLEXcellence AG

Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

06252 9676726



http://www.complexcellence.de

Pressekontakt

COMPLEXcellence AG

Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

06252 9676726



http://www.complexcellence.de