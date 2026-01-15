Kulturelle Glanzmomente 2026

Von spektakulären Lichtinstallationen über internationale Showproduktionen bis hin zu besonderen historischen Erlebnissen

Mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm positioniert sich The Countryside of Philadelphia 2026 als vielseitige Destination nahe der Ostküstenmetropole. Internationale Produktionen, renommierte Gartenkunst und bedeutende historische Stätten prägen das neue Jahr und bieten zahlreiche Anlässe für eine Reise in die Region.

Ein früher Höhepunkt ist Garden Glow in den Longwood Gardens in Kennett Square (13. Februar – 8. März 2026). Die winterliche Inszenierung verwandelt Gewächshäuser und Brunnenanlagen in eine atmosphärische Lichtlandschaft. Illuminierte Wege, leuchtende Bonsai-Installationen und eine neue schwebende Arbeit der preisgekrönten Floradesignerin Jennifer Reed im neuen West Conservatory zählen zu den zentralen Elementen des nächtlichen Erlebnisses.

Im Frühsommer feiert der Cirque du Soleil mit seiner Produktion LUZIA (7. Mai – 7. Juni 2026) die regionale Premiere in Oaks. Unter dem ikonischen Big Top zeigt das Ensemble eine visuell eindrucksvolle Hommage an Mexiko, in der Akrobatik, Musik, Licht und Wasser zu einer poetischen Inszenierung verschmelzen. Der Standort nahe der King of Prussia Mall macht die Show zu einem attraktiven Bestandteil eines Aufenthalts in der Region.

Ebenfalls ab Mai laden die Illuminated Fountain Performances der Longwood Gardens (8. Mai – 27. September 2026) zu einem der spektakulärsten Open-Air-Erlebnisse der Region ein. Mehr als 1.700 Fontänen tanzen synchron zu klassischer Musik, Broadway-Melodien und zeitgenössischen Kompositionen und verwandeln die Gartenanlagen bei Einbruch der Dunkelheit in eine choreografierte Bühne aus Wasser, Licht und Klang.

Kunst- und Geschichtsinteressierte erhalten 2026 zudem Zugang zu besonderen, teils exklusiven Besuchserlebnissen. Das Brandywine Museum of Art bietet bis Ende März die N. C. Wyeth Mural Experience an – eine geführte Tour zum monumentalen Wandgemälde „Apotheosis of the Family“ von N. C. Wyeth. Das rund 6 18 Meter große Werk wurde nach umfassender Restaurierung neu installiert und ist in einer eigens errichteten Scheune auf der Point Lookout Farm zu sehen.

Ein weiteres bedeutendes Projekt ist die Wiedereröffnung des Speaker“s House in Trappe ab dem 11. April 2026. Das ehemalige Wohnhaus von Frederick Muhlenberg, dem ersten Sprecher des US-Repräsentantenhauses, wurde aufwendig restauriert und ist Teil der landesweiten America-250-Feierlichkeiten. Geführte Touren und ausgewählte Veranstaltungen ermöglichen Einblicke in die frühe Demokratiegeschichte der Vereinigten Staaten. Ein historischer Gemüsegarten hinter dem Haus ergänzt das Besuchserlebnis.

Mit dieser Vielfalt an kulturellen Angeboten unterstreicht The Countryside of Philadelphia seine Rolle als attraktive Ergänzung zu einem Städtetrip nach Philadelphia – und als eigenständige Destination für Kultur-, Garten- und Geschichtsreisende im Jahr 2026.

Eine Auswahl hochauflösender Pressebilder (Longwood Gardens, Cirque du Soleil LUZIA, Brandywine Museum of Art und Speaker“s House) steht hier zum Download bereit.

Über The Countryside of Philadelphia

Vor den Toren Philadelphias – etwa 50 Kilometer von der Metropole entfernt – liegt eine idyllische Region, in der sich Flüsse und Bäche durch sanfte, grüne Hügellandschaften schlängeln. Historische Anwesen, prächtige Gartenanlagen und charmante Kleinstädte machen The Countryside of Philadelphia zu einem vielseitigen Reiseziel für Kultur-, Natur- und Geschichtsinteressierte.

Agentur für Destinationsmarketing & PR

Kontakt

skope Tourism Marketing

Simone Kreckel

An den Drei Hohen 80

60435 Frankfurt

01717988509



http://www.skope-tourism.com

Bildquelle: @ Matt Beard