Kunden bescheinigen eprimo starkes nachhaltiges Engagement

“Sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltig”

– Verbraucher bewerteten online rund 1.700 Unternehmen und Marken

– Weit über 500.000 Kundenurteile ausgewertet

Neu-Isenburg, 20. März 2020. In den Augen der Kunden zeichnet sich der Ökostrom- und Ökogas-Anbieter eprimo durch ein überdurchschnittlich hohes nachhaltiges Engagement aus – in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Zu diesem Ergebnis gelangt DEUTSCHLAND TEST im Rahmen der Studie “Nachhaltiges Engagement 2020” (Focus 12/2020).

DEUTSCHLAND TEST wollte auch in diesem Jahr wieder wissen: Welche Unternehmen übernehmen in den Augen der Verbraucher soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung? Gemeinsam mit der Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue starteten sie dazu im Januar eine repräsentative Online-Befragung und werteten im Anschluss 527.446 Kundenurteile zu 1.700 Anbietern aus 134 Branchen aus. Die Studienteilnehmer hatten vier Antwortoptionen auf die Frage, ob sie in den letzten zwölf Monaten als Verbraucher erfahren hätten, dass sich ein Unternehmen/eine Marke nachhaltig engagiere: (1) trifft zu, (2) trifft eher zu, (3) trifft eher nicht zu, (4) trifft nicht zu. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, deren Nachhaltigkeit im Vergleich zur Branche überdurchschnittlich hoch bewertet wurde. In der Kategorie “Energieversorger” genießt eprimo in dieser Hinsicht einen überdurchschnittlich guten Ruf. Dafür erhielt der bundesweite Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Gas die Auszeichnung “Preisträger Nachhaltiges Engagement – Prädikat stark”. “Die Kunden honorieren, dass wir sie bei ihrer persönlichen Energiewende unterstützen – mit grüner Energie zum günstigen Preis, der eprimo-Grünstromcommunity und innovativen Produkten wie “eprimo.Klar” mit Verbrauchsanalyse in Echtzeit”, freut sich Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

