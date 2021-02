Kundeninteraktion erfolgreich digitalisieren

Die digitale Transformation steht derzeit ganz oben auf der Agenda des Topmanagements, denn sie betrifft alle Bereiche eines Unternehmens. Wer dort ansetzt, wo Kunden auf Unternehmen treffen, erzielt auch unter schwierigen Randbedingungen außergewöhnliche Erfolge. Dies zeigen Anwender des Software-Anbieters Perspectix, der Herstellern komplexer Produktsysteme Wege zur digitalen Kundeninteraktion ebnet.

Die Digitalisierung der Kundeninteraktion gilt für B2B-Unternehmen nicht erst seit Corona als erster Schritt zu neuen Geschäftserfolgen. Die Customer Journey zur Erfüllung individueller Kundenbedürfnisse beginnt immer häufiger im Internet. Mit einer Kombination ihrer P´X Industry Solution und ihrem P´X Web Configurator auf gleicher Datenbasis erleichtert es Perspectix AG den Herstellern technischer Produktsysteme, ihr Portfolio kundenspezifisch aufzubereiten. Darüber berichtet die Bott Group, als Hersteller von Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen in Gaildorf Anwender dieser Lösungen für 2020: “Ein wesentlicher Faktor für die guten Geschäftszahlen war die schnelle Einführung von Online-Tools für die Kommunikation mit den Kunden. Besonders die Einführung des neuen Web-Konfigurators für die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung trug entscheidend dazu bei, dass die Kunden auch ohne direkten Kontakt umfassend beraten werden konnten”, sagt CEO Jan Willem Jongert.

Dies belegt, wie man mit hoher Benutzerfreundlichkeit, vorkonfigurierten Modulen und branchenspezifischen Komponenten selbst unter schwierigen Randbedingungen Verkaufserfolge erzielen kann.

Auch die Viessmann Kühlsysteme GmbH in Hof, Teil des international führenden Herstellers von Energiesystemen Viessmann, setzt auf den Produktkonfigurator: “Es wird bereits heute ein beachtlicher Teil der Angebote und Aufträge über den Konfigurator abgebildet. Allein bei der Angebotserstellung erzielen wir einen absoluten Mehrwert für den Kunden, da detaillierte Informationen den Abstimmungsprozess erleichtern. Das Feedback der Kunden im Feld ist sehr positiv”, berichtet Projektleiter Markus Häßler-Maraun. “Wir sind äußerst zufrieden mit Perspectix.” In Zukunft will man sich mit dem Anbieter in Richtung Building Information Modeling (BIM) und webbasierter Konfiguration entwickeln.

Als vollständige CPQ-Software umfasst die P´X Industry Solution alle CRM-Funktionen für das Angebotswesen, von Kundendaten über Preisinformationen in verschiedenen Währungen und Rabattstufen bis zur Abbildung der aktuellen und erledigten Projekte. Mithilfe des Webkonfigurators werden qualifizierte Anfragen generiert, die sich effizient bearbeiten lassen. Die Lösungen der Perspectix AG werden mit dem Kunden in gemeinsamen Projekten individuell angepasst. So digitalisieren B2B-Anbieter die gesamte Kundeninteraktion, senken ihren Vertriebsaufwand, erschließen neue Kundenkreise im Internet und erstellen mehr treffsichere Angebote in kürzerer Zeit.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

