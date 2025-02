Kundenstudie von C.H. Robinson zeigt: Unternehmen bereiten sich auf veränderte Zoll- und Handelspolitik vor

-C.H. Robinson stellt Ressourcen bereit, um Spediteuren bei Änderungen in Zoll- und Handelspolitik wichtige Einblicke zu geben.

-Die internationalen Experten von C.H. Robinson entwickeln Lösungen für Kunden, um deren Planung und Ausführung der Lieferkette über alle Handelswege hinweg zu unterstützen.

Eden Prairie, MN – 12. Februar 2025 – Der weltweit führende Logistikdienstleister C.H. Robinson, der jährlich 37 Millionen Sendungen abwickelt, hilft seinen 83.000 Kunden, sich auf veränderte Zoll- und Handelspolitiken vorzubereiten. Laut einer neuen Kundenstudie des Unternehmens zählt dieses Thema zu den entscheidenden Faktoren, die die Lieferketten im Jahr 2025 beeinflussen werden.

Die Umfrage zeigt, dass Spediteure Änderungen in der Zoll- und Handelspolitik als größtes Risiko für ihre Lieferketten im Jahr 2025 betrachten. Fast 50 % der Befragten gaben an, dass sie bereits heute mit Unsicherheiten in diesem Bereich zu kämpfen haben. Viele reagieren darauf, indem sie bestehende Zolldaten analysieren, alternative Lieferanten identifizieren und ihre länderüberschreitenden Strategien überarbeiten.

C.H. Robinson unterstützt seine Kunden gezielt bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Das Unternehmen simuliert Risikoszenarien, entwickelt Notfallpläne, implementiert Zolllösungen und stärkt die Diversifizierung sowie Agilität der Lieferketten. Das Unternehmen bietet außerdem einen monatlichen globalen Bericht an, der Einblick in den Frachtmarkt gibt, veröffentlicht regelmäßig Echtzeit-Updates und wird am Dienstag, dem 11. Februar, um 12 Uhr CT ein Live-Webinar veranstalten, um Fragen von Spediteuren zu beantworten.

Laut den Verladern sind die fünf wichtigsten Maßnahmen, die sie für den Fall von Änderungen bei Zöllen und der Handelspolitik planen, die Ermittlung von Möglichkeiten zur Umstellung der Beschaffung, um Geld zu sparen, die Analyse von Zolldaten, die Bewertung länderübergreifender Strategien, die Durchführung von Risikoszenarien und die Verringerung ihrer Abhängigkeit von chinesischen Importen. Fast 40 % gaben an, dass sie mehr Daten und Erkenntnisse benötigen, um Einsparungen bei Zöllen und Abgaben zu erzielen.

„Wir sind fest entschlossen, unsere Kunden in Zeiten der Unsicherheit und des Wandels zu unterstützen“, sagt Michael Castagnetto, President of North America Surface Transportation. „Das kann ein Automobilkunde sein, der auf eine stärker regional ausgerichtete Produktion umsteigen muss, ein Einzelhandelskunde, der aufgrund von Zöllen seine Lagerhaltungspläne überdenkt, oder ein Energiekunde, der sich an ein neues regulatorisches Umfeld anpassen muss. Unser Ziel ist es, ihnen durch unsere einzigartige Position als globales Unternehmen mit multimodaler Expertise, unübertroffener Größe und maßgeschneiderten Lösungen, die 135 Jahre internationale Expertise in Kanada und Mexiko vereinen, einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Wir haben Spediteuren dabei geholfen, während der Covid-19-Pandemie, bei großen Streiks, geopolitischen Konflikten und mehr, anpassungsfähig zu bleiben. Jetzt helfen wir ihnen, Pläne zu entwickeln und diese Pläne angesichts von Zöllen und handelspolitischen Veränderungen umzusetzen.“

„Einblick in die gesamte Lieferkette zu haben, ist nicht mehr nur ein nettes Extra. Im Jahr 2025 ist Transparenz ein Wettbewerbsvorteil, und Spediteure ohne die Technologie und das Fachwissen, um Echtzeitdaten und -einblicke, Notfallplanung und schnelles Handeln zu unterstützen, werden mit erhöhten Risiken in der Lieferkette konfrontiert sein“, sagt Jordan Kass, President von C.H. Robinson Managed Solutions. „Als unsere Kunden beispielsweise Frontloading als Lösung für anhaltende Streik- und Zollbedrohungen in Betracht zogen, haben unsere Netzwerkingenieure die Kosten und Vorteile modelliert, um ihnen bei der Erstellung fundierter und anpassungsfähiger Pläne zu helfen, die wir dann in ihrem Namen umsetzen können. Ohne diese umfangreichen Echtzeitdaten können Verlader keine fundierten Entscheidungen über ihre Lieferkette treffen, was in diesem Jahr besonders kritisch sein wird.“

Mike Short, President of C.H. Robinson Global Forwarding, sagt: „In der heutigen unsicheren Versandumgebung suchen Versandunternehmen nach Möglichkeiten, ihre Anfälligkeit für Ereignisse zu verringern, die sich auf die Logistik auswirken, aber außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Durch die Diversifizierung ihrer Lieferketten, den Zugang zu den neuesten Informationen und einen globalen Lieferkettenpartner, der in der Lage ist, sich jederzeit an ihre Bedürfnisse anzupassen, können Unternehmen etwas gewinnen, das sie nicht immer haben, wenn es zu Unterbrechungen und Richtlinienänderungen kommt: Optionen.“

C.H. Robinson liefert Logistiklösungen wie kein anderes Unternehmen™. Unternehmen weltweit vertrauen darauf, dass wir ihre Lieferketten neu denken, Frachttechnologien vorantreiben und logistische Herausforderungen lösen – von den einfachsten bis zu den komplexesten. Unser Netzwerk aus 83.000 Kunden und 450.000 Vertragsspediteuren wickelt jährlich 37 Millionen Sendungen mit einem Frachtvolumen von 23 Milliarden US-Dollar ab. Dank unserer unübertroffenen Expertise, einzigartigen Reichweite und maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen wir den reibungslosen Transport von Gütern über Branchen und Kontinente hinweg – per Lkw, Teilladung, See- und Luftfracht und mehr. Als verantwortungsbewusster globaler Akteur setzen wir uns für nachhaltigere Lieferketten ein und unterstützen mit Stolz gemeinnützige Initiativen, die unseren Mitarbeitenden am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

