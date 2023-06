Kunst, Musik und Filme unterm Sternenhimmel: Virginia Beach lockt mit Veranstaltungen aller Art

Die quirlige Küstenstadt feiert ihr 60-jähriges Bestehen mit einem prallen Kalender voller Festivals und Events. Besucher können in die Bilderwelt Vincent Van Goghs eintauchen, bemalte Gebäudewände bestaunen oder Freiluftkino genießen.

Sonne und Meer, Urlaubsstimmung allerorten und Unterhaltungsangebote für jeden Geschmack: Virginia Beach feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einer breit gefächerten Palette an Veranstaltungen. Ein besonderer Hingucker ist die Wanderausstellung „Beyond Van Gogh – The Immersive Experience“, die vom 6. Juli bis zum 2. September 2023 im Virginia Beach Convention Center gastiert und ein Kunsterlebnis der Extraklasse verspricht.

Ein multimedial inszenierter Spaziergang durch faszinierende Bilderwelten

Dabei tauchen Besucher auf ganz besondere Art und Weise in Leben und Wirken des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853 bis 1890) ein, befinden sich inmitten seiner Gemälde und werden Teil der Szenerie. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen, das Multimedia-Spektakel garantiert ein Kunsterlebnis aus einer völlig neuen Perspektive. Aufwändige Lichtinstallationen und Projektionen vergrößern ausgewählte Werke und erwecken sie an den Wänden zu neuem Leben, darunter weltberühmte Kunstwerke wie beispielsweise „Sternennacht“ oder Bilder aus der bekannten Serie „Sonnenblumen“. Untermalt von Musik erwachen so rund 300 Gemälde zu neuem Leben und nehmen die Betrachter mit auf eine emotionale Reise durch eine rauschende Farbsymphonie. Auf 30.000 Quadratmetern können Besucher dienstags bis sonntags immer von 10 bis 21 Uhr durch die Bilder- und Gedankenwelt des Künstlers spazieren.

Street-Art beim Mural Festival im Stadtviertel ViBe Creative District

Beim jährlich ausgerichteten „Mural Festival“ vom 18. bis 27. August 2023 dreht sich nun schon bereits zum sechsten Mal ebenfalls alles um Kunst. Dabei erwachen die Wände verschiedener Gebäude im Stadtviertel ViBe Creative District zu neuem Leben. Zehn Künstler verwandeln die Fassaden, manchmal sogar komplette Häuser in riesige Kunstwerke. Mehr als 100 dieser Street-Art-Gemälde gibt es mittlerweile, die Besucher auf einem Rundweg durch das hippe Kunstviertel bestaunen können.

Kostenlose Konzerte von Country bis Rock und Pop

Auch Musikfans finden in Virginia Beach jede Menge Gelegenheiten, ihrer Leidenschaft zu frönen und sollten sich zur Sommerzeit schon mal die Mittwochabende vormerken. Noch bis 24. August präsentiert die Stadt bei ihrer Veranstaltungsreihe Live! On Atlantic regionale Musiktalente und sorgt für Festivalstimmung an der Oceanfront. Außerdem gibt es ebenfalls mittwochabends noch bis Ende August kostenlose Konzerte der Reihe „YNot Wednesdays“ im Sandler Center Outdoor Plaza: Pop, Country, Rock, Jazz oder Big Brass.

Star Wars unterm Sternenhimmel

Wer sich vom 18. bis 22. Juli 2023 in Virginia Beach aufhält und einen Kinoabend im Freien mit leichter Meeresbrise genießen möchte, ist beim Beach Blanket Film Festival richtig. Das Programm für die ganze Familie verspricht einen galaktischen Abend unterm Sternenhimmel. Los geht es mit „Apollo 13“, gezeigt wird auch „Star Wars: The Force Awakens“ sowie der Animationsfilm „Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf“. Alle Filme beginnen um 20:30 Uhr.

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel. Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit. Weitere Informationen sind zudem auf der deutschsprachigen Webseite www.VisitVirginiaBeach.de sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

Firmenkontakt

Virginia Beach Convention & Visitors Bureau

Kelli Norman

Parks Avenue 2101

VA 23451 Virginia Beach

001 757 – 385-2000



http://www.VisitVirginiaBeach.de

Pressekontakt

Claasen Communication

Maria Greiner

Im Schelmböhl 40

64665 Alsbach

06257 – 68781

06257 – 68382



http://www.claasen.de

Bildquelle: Paquin Entertainment