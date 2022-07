Kunstgalerie MARLY – home of contemporary art

Zeitgenössische Kunst und Kunstfotografie in mediterranem Flair in Bad Dürkheim

Die studierte Graphik Designerin und Künstlerin Kristin Herberger gründete 2021 im schönen Bad Dürkheim in der Pfalz ihre eigene Kunstgalerie. Im MARLY haben interessierte Kunstliebhaber die Möglichkeit, wunderschöne Werke aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst und der Kunstphotographie zu bestaunen.

Kristin Herberger legt bei den in ihrer Galerie ausgestellten Werken großes Augenmerk auf Ästhetik und lässt bei der Wahl der Ausstellungsobjekte auch ihre Liebe zur Natur mit einfließen. Das nahezu mediterrane Flair, welches die Pfalz zu bieten hat, unterstreicht die Wirkung der Werke und lädt zum entspannten Besuch im MARLY ein.

Kristin Herberger zählt zu den Bewunderern von Klassikern, die ihren Charme nie verloren haben, doch sie lässt sich auch von aufstrebenden Designern und deren neuesten Trends begeistern. In ihrer Kunstgalerie setzt sie die unterschiedlichsten Konzepte um.

Visuelle Objekte perfekt in Szene gesetzt wecken bei ihren Besuchern zahlreiche Emotionen und Fantasien. Genau das ist es, was die Kunst ausmacht. Das individuelle Erleben des Betrachters. In der Fotografie überzeugen die Künstler, indem sie nicht nur mit Licht und Schatten spielen, sondern auch mit Farben bewusst Empfindungen wecken.

Besucher genießen in der Kunstgalerie MARLY nicht nur eindrucksvolle Kunstobjekte, sondern haben auch die Chance, einzelne Werke für sich zu erstehen.

Auf ihrer Internetseite www.gallerymarly.com hat Kristin Herberger einen Online-Shop eingerichtet, in dem es sich hervorragend stöbern und inspirieren lässt. Hier finden Freunde der Kunst Werke aus Acryl, Kreide und Öl in unterschiedlichen Größen. Liebhaber der Fotographie werden in den Bereichen Modern, Natur und Skulpturen fündig.

Kontakt

Gallery Marly

Kristin Herbeger

Burgunderweg 26

67098 Bad Dürkheim

0151-15777689

contact@gallerymarly.com

https://gallerymarly.com/collections/olbilder-big

