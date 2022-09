Kunststoff Initiative der Region wirft Hut in den Ring

Der Wettbewerb „Ausgezeichnete regionale Industrieinitiative“ will Industrie Initiativen sichtbarer machen und zur Nachahmung anregen. Die Kunststoff Initiative Bonn / Rhein-Sieg beteiligt sich in der Kategorie Kommunikation.

Bonn, den 20.09.2022 „Die Ausschreibung des Wettbewerbs erreichte uns mitten in der Planung unserer Aktivitäten für den Herbst“, beginnt Dr. Christine Lötters, die mit ihrer Agentur SC Lötters treibende und umsetzende Kraft der Kunststoff Initiative ist. „Da wir in der Region einiges vorzuweisen haben und interessante weitere Aktivitäten für den Herbst 2022 planen, haben wir uns spontan entschieden, uns am Wettbewerb zu beteiligen“, so die Agenturinhaberin weiter.

Die Service- und Beratungsstelle für regionale Industrieinitiativen, ein Projekt des DIHK, schreibt diesen Wettbewerb zum ersten Mal aus. Die Auslobung erfolgt in den zwei Kategorien Kommunikation und Kooperation. Ausgezeichnet werden sollen mit diesem Wettbewerb besonders herausragende Projekte und Maßnahmen einzelner Industrieinitiativen als Inspirationen für andere Industrieinitiativen. Die Kunststoff Initiative Bonn / Rhein Sieg hat sich zur Teilnahme in der Kategorie Kommunikation entschlossen. In dieser Kategorie werden Initiativen gewürdigt, die eine außergewöhnlich aktive, qualitativ hochwertige oder originelle externe Kommunikation – auch mit kritischen Zielgruppen – umsetzen.

„Die Ausschreibung klang auf Anhieb interessant, die Fragen lasen sich beantwortbar und so haben wir Schritt für Schritt unsere Kommunikationsaktivitäten zusammengestellt, die wir seit Mai 2021 als Kunststoff Initiative in der Region umgesetzt haben. Am Ende waren wir selbst erstaunt, wie viele Aktivitäten dies sind“, schmunzelt die Kommunikationsexpertin stellvertretend für die Mitglieder der Initiative. Nun sind das Team und die Industrieunternehmen gespannt, ob die Kunststoff Initiative Bonn Rhein / Sieg zu den ausgezeichneten Initiativen gehören wird.

„Ich rechne uns Chancen aus, denn unsere Aktivitäten können sich sehen lassen“, betont Lötters. Sie stellt hier vor allen Dingen auf den ausgewogenen Kommunikationsmix ab. Hierzu gehören u.a. die Social-Media-Kampagne „Wusstest Du“, die bereits Nachahmer gefunden hat, aber auch die Videos junger Mitarbeitenden, die über ihren beruflichen Weg, ihre Ausbildungen in den Unternehmen und den jeweiligen schulischen Werdegang vor der Kamera berichten. Diese Clips finden großen Zuspruch in den sozialen Netzwerken. Aber natürlich lädt die Initiative auch zu Veranstaltungen ein, um in der Region und mit der Region ins Gespräch zu kommen.

Jetzt heißt es Daumen drücken. Die Siegerehrung der Initiativen wird im Rahmen der Industriekonferenz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) am 29. November 2022 in Berlin stattfinden.

Zur Kunststoff-Initiative gehören: Dr. Reinold Hagen Stiftung, Hennecke GmbH, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH, Reifenhäuser Gruppe und Röchling

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

Firmenkontakt

Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

022820947823

+49 228 209478-23

mail@kunststoff-initiative.com

https://kunststoff-initiative.com/

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803

loetters@sc-loetters.de

http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.