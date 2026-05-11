Kurs Regionalität: Die Gastro Piraten blasen zur Spargel-Rebellion

Ein Appell für ehrliche Kalkulation und regionale Wertschöpfung in der Gastronomie

Letschin, 11. Mai 2026 – Die Gastro Piraten aus Letschin starten die Initiative „Spargel-Rebellion“ und fordern Gastronomen dazu auf, während der Spargelsaison konsequent auf regionale Produkte zu setzen. Die Kampagne verbindet Transparenz in der Kalkulation mit direkter Unterstützung lokaler Erzeuger und will Gästen den realen Wert heimischer Lebensmittel vermitteln.

Die Debatte um importierten versus heimischen Spargel zeigt deutlich, wie ökonomische Zwänge und kurzsichtige Beschaffungsstrategien lokale Produktionsstrukturen gefährden. In einer Branche, die häufig auf Preiswettbewerb statt auf Herkunftskommunikation setzt, sehen die Gastro Piraten eine strategische wie ethische Herausforderung: Kurzfristige Einsparungen durch Importware untergraben die regionale Wertschöpfung und verzerren die Preiswahrnehmung beim Gast. Vor diesem Hintergrund positioniert sich das Unternehmen aus Letschin als Vorreiter für eine ehrlichere Beschaffungspraxis.

Im Zentrum der „Spargel-Rebellion“ stehen konkrete Maßnahmen: Die Gastro Piraten stellen ihre Lieferbeziehungen auf regionale Spargelbauern um, kennzeichnen Frühlingsgerichte klar mit der Herkunft und legen Kalkulationsbeispiele offen, damit Gäste die Preisbildung nachvollziehen können. Parallel werden Schulungen für Küche und Service angeboten, damit Mitarbeitende den Produktionsweg und die Kalkulation kompetent erläutern. Informationsmaterialien für Gäste sollen die ökologischen, sozialen und geschmacklichen Vorteile frisch gestochenen regionalen Spargels vermitteln. Durch diese Schritte sollen kurze Transportwege, faire Löhne für Erntehelfer und die Erhaltung bäuerlicher Betriebe gestärkt werden.

„Es geht nicht nur um den ökologischen Fußabdruck oder die Frische. Es geht um die Wertschätzung für unsere lokalen Erzeuger und den unvergleichlichen Geschmack, den nur ein frisch gestochener Stangen-Spargel aus der Region bietet“, erklärt Rene Kaplick, Geschäftsführer der Gastro Piraten. „Wir wollen zeigen, dass Transparenz und faire Kalkulationen das Vertrauen der Gäste stärken und eine solide Basis für nachhaltige Gastronomie schaffen. Gemeinsam mit Erzeugern und Kollegen wollen wir einen neuen Standard für die Frühlingsküche setzen.“

Die Initiative zielt nicht allein auf Imagepflege, sondern auf nachweisbaren Nutzen für Betriebe und Region. Kurzfristig erwartet Gastro Piraten eine stärkere Kundenakzeptanz für nachvollziehbare Preise und eine höhere Marge bei Gerichten mit regionalen Zutaten. Mittelfristig sollen stabilere Lieferketten und eine nachhaltigere Landwirtschaft die regionale Wirtschaftskraft erhöhen. Darüber hinaus plant das Unternehmen gemeinsame Veranstaltungen mit Landwirten, öffentliche Kalkulationsbeispiele und Informationsabende, um das Thema breiter zu verankern und andere Betriebe zur Nachahmung zu motivieren.

Die Gastro Piraten positionieren sich als Berater und Betriebspartner, die Gastronomiebetriebe bei der Umstellung auf lokale Lieferketten begleiten: von der Lieferantenauswahl über saisonale Menüentwicklung bis zur Gästekommunikation. Ziel ist eine Gastronomie, die handwerkliche Tradition wahrt, wirtschaftlich tragfähig bleibt und transparente Werte vermittelt.

Kontakt für Rückfragen:

Rene Kaplick

http://www.gastro-piraten.de/, 030 20459787, Kontakt@gastro-piraten.de

Die Gastro Piraten aus Letschin sind ein Beratungs- und Betriebspartner für Gastronomiebetriebe mit Schwerpunkt auf regionalen Lieferketten. Mit Initiativen wie der „Spargel-Rebellion“ fördern sie transparente Kalkulation, regionale Wertschöpfung sowie Schulungen und Veranstaltungen für nachhaltige Gastronomie.

Firmenkontakt

Gastro Piraten

„Es geht nicht nur um den ökologischen Fußabdruck

Gartenweg 5

15324 Letschin

030 20459787



http://www.gastro-piraten.de/

Pressekontakt

Gastro Piraten

Rene Kaplick

Gartenweg 5

15324 Letschin

030 20459787



http://