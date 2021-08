Kurzfristiger Urlaub im ELA Quality Resort Belek

Das ELA-SummerFest lockt mit mitreißenden Live-Auftritten

Die Sommerferien sind in vollem Gange und dennoch verbringen einige Familien ihre freie Zeit in gewohnter Umgebung – Viele haben sich aufgrund der häufig ändernden Corona-Regularien nicht getraut, im Vorfeld Flüge und Hotel zu buchen. Für einen Last-Minute-Familienurlaub ist das ELA Quality Resort in Belek das ideale Reiseziel und bietet Erholung, Spaß und Abenteuer für Groß und Klein. Der Ferienort Belek liegt nahe der Großstadt Antalya, die aus Deutschland in nur drei bis vier Flugstunden zu erreichen ist.

Traumziel türkische Riviera

Die türkische Riviera ist aufgrund ihrer Natur und des warmen Klimas ein begehrtes Reiseziel. Direkt am azurblauen Mittelmeer liegt auch das ELA Quality Resort und bietet seinen Gästen mit eigenem Sandstrand eine einmalige Kulisse zur Erholung. Neben einer großen Poollandschaft verfügt das Hotel über vier bunte Wasserparks mit Rutschen, die jedes Kinderherz höherschlagen lassen. Auch kulinarisch bietet das luxuriöse Resort eine beeindruckende Vielfalt: Den Gästen stehen ein Buffet-Restaurant, sieben à-la-carte-Restaurants sowie zahlreiche Bars und einige Bistros zur Auswahl.

Generell überzeugt die türkische Riviera mit einer grünen und vielfältigen Vegetation: Wanderungen durch Pinien – und Eukalyptuswälder sind sehr beliebt. Auch einige Wasserfälle, wie die Kücük Selale und die Düden-Wasserfälle sind gerne gewählte Ausflugsziele in der Region. Darüber hinaus lassen sich an der türkischen Südküste zahlreiche natürliche und archäologische Sehenswürdigkeiten entdecken.

Ein perfektes Reiseziel für Familien

Das fünf-Sterne-Resort an der türkischen Riviera bietet ein passendes Programm für jedes Alter. Während die Erwachsenen sich im AB-I ZEN Spa & Wellness Bereich verwöhnen lassen oder sich einem Workout im Fitnessstudio mit Outdoor-Bereich widmen können, ist für die kleinsten Gäste bestens gesorgt. Das mehrfach als “Bestes Familienhotel” ausgezeichnete Resort verfügt über eine ganze Kinderstadt, die sich “Everland Q City” nennt. Hier können die Kinder und Jugendlichen ihrer Kreativität freien Lauf lassen, Abenteuer erleben und neue Freunde im gleichen Alter finden. Gemeinsam werden sie zu Piraten und begeben sich auf Schatzsuche, machen als Indianer das Gelände unsicher oder feiern Kinderdiscos unter freiem Himmel.

Prominente Gäste auf dem Sommerfest

Im August geht das Sommerfest des ELA Quality Resorts in die nächste Runde! Nachdem im Juli bereits kräftig gefeiert wurde, erwartet das fünf-Sterne Hotel im August nun prominente DJs, die den Gästen so richtig einheizen sollen: Am 10. August dieses Jahres wird der türkisch-niederländische Musikproduzent und DJ Burak Yeter auflegen, der vor allem durch seine internationalen Chart-Hits “Tuesday” und “My life is going on” bekannt wurde. Am 12. sowie 18. August sorgt Johan Wahem, bekannt unter dem Künstlernamen Danzel, für gute Stimmung. Der belgische Musiker und DJ feierte bereits im Jahr 2004 einen großen Erfolg, als sein Remix des Songs “Pump it up!” es in elf Ländern in die Charts schaffte. Am 24. August ist dann ein deutsches Duo für die Partystimmung verantwortlich: Die seit Jahrzehnten erfolgreichen Musikproduzenten und DJs, die sich “Milk & Sugar” nennen, spielen in erster Linie House Musik. Wer sich also in letzter Minute für einen Familienurlaub im ELA Quality Resort in Belek entscheidet, kann sich nicht nur ausgiebig erholen, sondern sich zusätzlich auf unvergessliche Live-Konzerte freuen.

