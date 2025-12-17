KUSTERMANN X TEMEL NAL

Fotokunst Installation im Schaufenster am Viktualienmarkt im LOUIS Hotel

Mit der über zehn Meter breiten Kunstinstallation „Entfesselte Farben“ des Münchner

Foto-Künstlers Temel Nal setzt Kustermann zur Weihnachtszeit ein eindrucksvolles Zeichen für die Förderung von Kunst und Kultur im Herzen von München. Das imposante Werk wird als site-spezifische Fotokunst Installation vom 16. Dezember 2025 bis zum 31. Januar 2026 in der großflächigen Fensterfront unterhalb des LOUIS Hotels im Kustermann Block am Viktualienmarkt gezeigt und zaubert damit noch mehr Farbe und Licht in die festlich geschmückte Münchner Innenstadt. Die Fensterfront des Gebäudes bietet Temel Nal die Gelegenheit, seine großen, bekannten Werke im Museumsformat nun site-spezifisch zu zeigen. Damit schafft er einen Dialog zwischen Fensterfront und Werk.

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN IM ÜBERBLICK

Zeitraum der Installation: 16. Dezember 2025 – 31. Januar 2026

Künstler: Temel Nal

Veranstalter: F.S. Kustermann

Kuratorin und Co-Produzentin: Paula Domzalski – ART consult

Produzent: Joseph Köttl

Produzent Animation: Umbruch TV

Material & Beschreibung der Installation:

Lichtdurchlässige Fotoprints auf Opaque montiert.

4 Werke je ca. 253 cm hoch x 90 cm breit

1x Bildschirm ca. 195 cm hoch x 112 cm breit

Sound Design

Entstehungsjahr der Mask Series: 2019

Entstehungsjahr der Installation: Mask Series „Entfesselte Farben“: 2025

DIE INSTALLATION

Für „Entfesselte Farben“ transformiert Temel Nal seine international gezeigte Mask Series in ein raumgreifendes visuelles Erlebnis. Die Serie ist inspiriert von Farben, Formen und Identität: Farben lösen sich von Konturen und werden selbst zum Motiv: fließend, energetisch und frei interpretiert.

Die venezianische Karnevalsmaske steht dabei als zentrales Symbol im Fokus: Ursprünglich als Abdeckung verstanden, dient sie Temel Nal als Auslöser, um Wahrnehmung zu verschieben und Realitäten zu hinterfragen. Aus der historischen Perspektive ermöglichte die Maske soziale Durchlässigkeit, Anonymität und öffnete das Tor in eine andere Welt. Masken verschleiern Identität und machen zeitgleich neue Perspektiven sichtbar:

Sie hindern die Sicht und verstärken so andere Sinne, Intuition oder Gefühle. Der Münchner Foto-Künstler Temel Nal nutzt diese Metapher, um zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen Wirklichkeit wahrnehmen. Für ihn steht fest, dass mehrere Realitäten parallel existieren können.

Grundsätzlich entstehen Temel Nals Werke ohne digitale Manipulation – durch eine über Jahrzehnte entwickelte fotografische Technik, die es ihm ermöglicht, „mit der Kamera zu malen“. Seit vergangenem Jahr erweitert er seine Arbeiten jedoch um eine digitale Dimension. Für seine Serie „Data World“ animierte er analoge Arbeiten und machte so den Kontrast zwischen Handwerk und Künstlicher Intelligenz sichtbar.

Diese Technik wendet er auch in der Installation „Entfesselte Farben“ an. Sein Ziel ist es, auf diese Weise die Kraft und Energie des Werks zu verstärken. Das große Schaufenster im Kustermann Block in der Münchner Innenstadt ist dafür die perfekte Bühne. Die Installation verwandelt das Fenster in einen farbintensiven Raum, verstärkt durch Licht, transparente Bildträger und digitale Animation, die Bewegung, Rhythmus und Sound Design einbindet.

„Das bietet mir wunderbare Möglichkeiten, in einem nahezu explosiven Akt eine meiner zentralen Techniken zu vermitteln: die Befreiung der Farbe aus ihrer Form. Das Konzept der Maske bildet dabei die „Erzählspur“ – den Kern dieses visuellen, eruptiven Moments,“ erklärt Temel Nal und ergänzt: „An diesem eindrucksvollen Ort im Herzen Münchens möchte ich die Betrachter in eine verwandelte Wirklichkeit entführen – ein Thema, das heute durch Social Media und KI unser gesamtes tägliches Dasein durchdringt und lenkt.“

KUSTERMANN X TEMEL NAL

Gemeinsam mit dem Traditionskaufhaus F.S. Kustermann präsentiert Temel Nal sein Werk im Kustermann Block. In der großzügigen Schaufensterfront des LOUIS Hotels direkt am Viktualienmarkt können Besucherinnen und Besucher die Installation von Mitte Dezember 2025 bis Ende Januar 2026 erleben. Auf diese Weise bringt F.S. Kustermann die farbgewaltige, abstrakte Fotokunst von Temel Nal sichtbar in den öffentlichen Raum und ermöglicht allen Münchnerinnen und Münchnern damit einen entspannten Zugang zu zeitgenössischer Kunst im Herzen der Stadt.

„Für F.S. Kustermann ist es die erste Kooperation dieser Art und damit für uns als Münchner Traditionshaus eine wertvolle Gelegenheit, unser langjähriges Engagement für Kunst und Kultur zu unterstreichen. Mit der kraftvollen und leuchtenden Fotokunst Installation „Entfesselte Farben“ von Temel Nal möchten wir zur dunklen Jahreszeit noch mehr Licht und positive Inspiration in die Münchner Innenstadt bringen und damit für noch mehr funkelnde Momente zur Weihnachtszeit sorgen.“, erklären die Kustermann-Geschäftsführer Dr. Susanne Linn-Kustermann und Caspar-Friedrich Brauckmann ihr Engagement.

Mit der einmaligen Zusammenarbeit unterstreicht Kustermann außerdem das Ziel, die Münchner Innenstadt auch in der Zukunft zu einem attraktiven Standort für Gäste, Besucherinnen und Besucher und Unternehmen zu machen. Münchner Herz und Tradition trifft im Kustermann Block auf außergewöhnliche Kunst. Ein Must-See für alle Besucherinnen und Besucher der Münchner Innenstadt bis Ende Januar 2026.

DER KÜNSTLER

Der Foto-Künstler ist in München geboren und aufgewachsen. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitet er heute als Jurist und Künstler. Er begann 1996 mit der analogen Fotografie und ging später zur digitalen über. Temel Nal erschafft seine Bilder im Moment der Aufnahme – er „malt“ mit der Kamera. Nichts entsteht zufällig: Jeder Pinselstrich oder Lichtreflex und jede Bewegung sind bewusst – ein prägendes Merkmal, das seine Werke einzigartig macht. Seit 2018 ist er international in Museen, Galerien und Kunstmessen vertreten unter anderem in Mailand, Venedig, Paris, London und New York.

Zu seinen jüngsten Institutionenausstellungen gehören:

Museum Villa Stuck, München (2024) – „Oktoberfest, ColourPowerTwist“

Museum Haus der Kunst im Zusammenhang mit der Münchner Bucherschau, München (2024) – „DataWorld – PandoraUtopiaRisk“

Über den Kustermann Block

Mit seiner zentralen Lage am Viktualienmarkt vereint der Kustermann Block ein Stück Münchner Geschichte, architektonische Vielfalt und moderne Nutzungskonzepte. Das Ensemble beherbergt Unternehmen unterschiedlichster Branchen und bietet ihnen flexible Gewerbe- und Präsentationsflächen in einer der höchstfrequentierten Lagen der Stadt. Der Kustermann Block ist Heimat von bekannten Marken u.a. aus dem Luxusgüter-Segment, wie Le Chocolat Alain Ducasse, Lakrids Bülow, Paper & Tea, Biogena, der Chocolaterie Beluga, Dr. Smusy, der Galerie Cavatina Art und dem Design-Hotel LOUIS, u.v.m. Die Verbindung aus gelebter Tradition, moderner Stadtkultur und einem lebendigen Umfeld macht den Kustermann Block zu einer der vielseitigsten Wirtschaftsadressen Münchens. Zum Ensemble gehört das renommierte Kaufhaus F.S. Kustermann, das seit über 120 Jahren am Viktualienmarkt beheimatet ist und als feste Größe das Stadtbild prägt. Als Münchens erste Wahl für hochwertige, schöne und nützliche Dinge des täglichen Gebrauchs bietet das Traditionshaus seinen Gästen ein unvergleichlich inspirierendes Einkaufserlebnis.

Die über 225-jährige Geschichte von Kustermann hat einen eisernen Kern: Sensen, Strohmesser, Schaufeln und Nägel waren die ersten Produkte. Dem Handel mit Eisenwaren folgten knapp 60 Jahre später eine Eisengießerei und eine Stahlbauabteilung, die beim Bau einiger Brücken in München und dem Hauptbahnhof nach 1945 mitwirkte. Kustermann goss auch einen großen Anteil der Münchner Gullydeckel. 1952 wurde die Firma wieder zum reinen Handelsbetrieb für Eisenwaren und Einrichtungskultur. Damals schon legte Kustermann den Grundstein für modernes Leben und Wohnen, im Jahr 2000 rückte der Fokus auf hochwertige Küchen- und Tischkultur. Mit über 70.000 angebotenen Artikeln, darunter viele internationale Produkte, trägt Kustermann nach wie vor den selten gewordenen Titel „Vollsortimenter“ und ist das größte deutsche Fachgeschäft seiner Art. Seit über 120 Jahren hat Kustermann seine Heimat am Viktualienmarkt und ist eine feste Größe in der Münchner Innenstadt. Das Traditionshaus ist Münchens erste Wahl für die schönen und nützlichen Dinge des täglichen Gebrauchs und bietet seinen Gästen ein einzigartiges, inspirierendes Einkaufserlebnis.

