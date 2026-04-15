Kvantify baut Business Development aus – Dr. David Siebert übernimmt als Senior Vice President und Global Head of Business Development

Kopenhagen, 15. April 2026

Das dänische Technologieunternehmen Kvantify hat heute bedeutende Verstärkungen im Bereich Business Development bekanntgegeben. Im Mittelpunkt steht dabei Dr. David Siebert, der am 15. April 2026 als SVP und Global Head of Business Development zum Unternehmen stößt.

Quantentechnologie zugänglich für die Industrie – und zwar jetzt

Kvantify verfolgt die Mission, die molekulare Forschung durch die Verbindung von Quanten- und klassischer Datenverarbeitung grundlegend zu transformieren. Getrieben von der festen Überzeugung „early beats perfect“ bringt Kvantify wegweisende hybride Quanten-Klassik-Technologie bereits heute in die Hände der Industrie – ohne auf eine Zukunft zu warten, in der Quantentechnologie flächendeckend produktiv eingesetzt wird. Das Ziel ist es, Lösungen für echte industrielle Herausforderungen zu erschließen. Dies setzt gezielte und wirkungsvolle Business-Development-Aktivitäten voraus. Kvantify arbeitet dabei vorrangig mit „Innovators“ und „Early Adopters“ zusammen, die technologisch an der Spitze stehen wollen.

„Einen etablierten Markt für hybride Quanten-Klassik-Technologie gibt es noch nicht – deshalb gestalten wir diesen Markt, während wir die Technologie entwickeln. Das erfordert ein hochqualifiziertes Business-Development-Team. Wir freuen uns daher außerordentlich, dass David zu uns stößt und unsere Aktivitäten in diesem Bereich leiten wird“, sagt Dr. Jörg Weiser, Aufsichtsratsvorsitzender von Kvantify.

Gezielte Verstärkung für das Business Development Team

Mit mehr als sieben Jahren Erfahrung im internationalen wissenschaftlichen Business Development in den Bereichen TechBio und CRO (Contract Research Organizations) stößt Dr. David Siebert zum wachsenden Team von Kvantify. Er vereint tiefgreifende wissenschaftlich-technische Expertise mit ausgeprägtem unternehmerischem Gespür.

David kommt von Syngene zu Kvantify und war zuvor bei Schrödinger und Avantor tätig, wo er maßgeblich zum Aufbau und zur Erweiterung strategischer Partnerschaften in globalen Life-Sciences-Märkten beigetragen hat. Er promovierte in Medizinischer Chemie an der TU Wien und hält einen MBA der Zürich International Business School.

„Ich freue mich sehr, Kvantify in einer so wegweisenden Phase für quantenbasierte Technologien beizutreten. Zusammen mit einem erstklassigen Team und ambitionierten Partnern möchte ich dazu beitragen, die Forschung in den Life Sciences und angrenzenden Bereichen durch den gezielten Einsatz unserer Technologie voranzutreiben“, sagt Dr. David Siebert.

Darüber hinaus ist Glenn Jordan kürzlich als VP of Business Development zu Kvantify gestoßen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung an der Schnittstelle von Technologie und Life Sciences bzw. Gesundheitswesen. Zuletzt war er bei Genomics Ltd und IQVIA Inc. tätig.

„Wir freuen uns sehr, David und Glenn bei Kvantify willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass sie unsere Business-Development-Aktivitäten auf ein völlig neues Niveau heben und dazu beitragen werden, dass unsere Technologie komplexe Herausforderungen in Forschungsorganisationen löst“, sagt Prof. Nikolaj Zinner, Mitgründer und CSO von Kvantify.

Zusammenarbeit mit globalen Geschäftspartnern

Der Hauptsitz von Kvantify befindet sich in Dänemark, wo ein starkes Ökosystem rund um Quantentechnologie existiert – getragen von einer beeindruckenden Innovationsgeschichte sowie klarem politischem und investorenseitigem Interesse. Die Lösungen von Kvantify sind jedoch nicht auf Dänemark oder den nordischen Raum beschränkt – sie sind global ausgerichtet. Daher hat Kvantify seine geografische Reichweite nun ausgebaut und erschließt über Geschäftspartner auch die asiatischen Märkte.

Molecular Solutions Software Pvt. Ltd., geführt von Dr. Raghu Rangaswamy, ehemaliger VP bei Schrödinger India, ist der Partner für Märkte vom Nahen Osten bis Südostasien mit Schwerpunkt Indien. TMK SOYAKU, geführt von Dr. Tomoko Satoh, ehemalige VP bei Schrödinger Japan, ist der Partner für den japanischen Markt.

Über Kvantify

Kvantify ( https://www.kvantify.com) ist ein dänisches Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, das 2022 gegründet wurde und Softwareprodukte für Quanten- und klassische Computer entwickelt. Kvantify konzentriert sich auf die Life-Science-Branche, insbesondere auf die frühe Arzneimittelforschung. Mit seiner Technologie trägt das Unternehmen zur digitalen Souveränität Europas im Bereich Quantencomputing bei. Das Unternehmen beschäftigt 49 Mitarbeiter.

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Rosenvængets Allé , ground floor 25

2100 Kopenhagen

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