Kyocera als Umwelt- und Innovationstreiber anerkannt

Kyocera erntet weltweit Anerkennung für sein Engagement in den Bereichen Umweltschutz und Innovation und belegt damit seine führende Rolle

Kyoto/Esslingen, 04. April 2024. Der japanische Feinkeramikhersteller Kyocera, hat erneut die Anerkennung für sein Umweltengagement von der internationalen Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) erhalten. Das Unternehmen sichert sich zum dritten Mal einen Platz auf der „A List 2023“ für herausragende Umwelttransparenz und Leistungen im Kampf gegen den Klimawandel. Die Liste, die global weniger als 400 Unternehmen umfasst, würdigt Kyoceras fortlaufende Anstrengungen, bei der Offenlegung von Umweltdaten führend zu sein und eine nachhaltige Zukunft aktiv zu gestalten.

In einer direkten Folge dieser Anerkennung steht auch Kyoceras wiederholte Einstufung als „Supplier Engagement Leader“ durch CDP. Dieses fünfte aufeinanderfolgende Jahr der Ehrung zeichnet Kyoceras umfassende Strategie zur Verringerung von Treibhausgasemissionen in der gesamten Lieferkette aus. Mit dem Ziel, die Emissionen bis zum Geschäftsjahr 2031 um 46 Prozent gegenüber 2020 zu reduzieren und die Nutzung erneuerbarer Energien bis dahin, um das Zwanzigfache zu steigern (im Vergleich zu 2014), verpflichtet sich Kyocera zu bedeutenden Schritten hin zur Klimaneutralität bis 2051 und unterstützt das globale Vorhaben, die Erderwärmung auf unter 1,5 °C zu beschränken.

Darüber hinaus hat Kyocera seine Stellung als führende Kraft der Innovation gefestigt, indem es zum achten Mal in Folge auf die Liste der „Top 100 Global InnovatorsTM 2024“ von ClarivateTM aufgenommen wurde. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine konsequente Innovationsstrategie aus, die sich über die reine Produkterstellung hinaus auf Software- und Serviceanwendungen erstreckt – ein Beleg für die Anpassungsfähigkeit an die sich wandelnden Marktanforderungen.

Kontinuierliche Innovation und nachhaltiges Wachstum als Wegweiser in die Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Kyocera seiner Linie treu: Innovationen voranzutreiben, die sowohl den Alltag verbessern als auch die Effizienz steigern. Die Auszeichnungen bestätigen das Engagement, die Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft ernst zu nehmen und als globaler Vorreiter zu agieren. Indem das Unternehmen stetig in Forschung und Entwicklung investiert und neue, umweltfreundlichere Produkte und Lösungen auf den Markt bringt, setzt es nicht nur Standards in der Branche, sondern trägt auch zu einer besseren Welt bei.

Kyocera begreift diese Anerkennungen nicht nur als Bestätigung seines bisherigen Weges, sondern auch als Ansporn, weiterhin an der Spitze des technologischen Fortschritts und des Umweltschutzes zu stehen. Für Partner, Kunden und Mitarbeiter bedeutet dies die Gewissheit, dass Kyocera auch zukünftig eine führende Rolle in der Schaffung einer grüneren und innovativeren Welt einnehmen wird.

Über CPD

Das CDP wurde im Jahr 2000 als „Carbon Disclosure Project“ gegründet und forderte Unternehmen auf, ihre Klimaauswirkungen offenzulegen. Seitdem hat das CDP den Umfang der Umweltaufklärung erweitert, um Risiken und Chancen in Bezug auf den Klimawandel, die Wassersicherheit und die Entwaldung einzuschließen. Im Jahr 2023 haben über 24.000 Organisationen, darunter mehr als 23.000 Unternehmen, die zwei Drittel der weltweiten Marktkapitalisierung repräsentieren, sowie über 1.100 Städte, Bundesstaaten und Regionen, Umweltinformationen durch das CDP offengelegt.

Über ClarivateTM

ClarivateTM ist ein weltweit führender Informationsdienstleister. Das Unternehmen bietet Menschen und Firmen Zugang zu Informationen, auf die sie sich verlassen können, um ihre Perspektive, ihre Arbeit und unsere Welt zu verändern. Die abonnement- und technologiebasierten Lösungen gehen Hand in Hand mit einer tiefen Sachkenntnis und decken die Bereiche der Universitäten und Regierungsbehörden, Wissenschaft und Gesundheit sowie geistiges Eigentum ab. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie auf der Webseite clarivate.com

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

