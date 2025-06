Kyocera auf der World of Quantum 2025

Kyocera nimmt an der Messe World of Quantum in München teil und stellt dort seine modernen Materiallösungen für Quantentechnologien vor.

Kyoto/Esslingen, 6. Juni 2025. Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie ernannt. Daher wird die World of Quantum 2025 eine besondere Rolle dabei spielen, einem breiten Publikum die Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten der Quantentechnologie näherzubringen. Um zur Innovation in diesem Bereich beizutragen, nimmt Kyocera an der World of Quantum 2025 (Halle A1, Stand 211) teil, die vom 24. bis 27. Juni in München stattfindet. Das Unternehmen wird dort seine innovativen Materiallösungen vorstellen, die den Fortschritt der Quantentechnologien in verschiedenen Branchen vorantreiben, darunter im Finanzwesen, in der Medizin, in der Automobilindustrie, in der Chemie und in der Quantensensorik.

Kyoceras Rolle bei der Entwicklung von Quantentechnologien

Kyocera entwickelt gegenwärtig eine Reihe von Lösungen für keramische Gehäuse und Montageoptionen, die ein exzellentes Wärmemanagement sowie eine hermetische Lösung bieten und damit stabile und skalierbare Qubits ermöglichen.(1) Die verschiedenen Materialien des Unternehmens, darunter HTCC- und LTCC-Mehrschicht-Keramiksubstrate sowie AlN-Träger, verfügen über ausgezeichnete Wärmeableitungs- und Beschichtungsoptionen. Diese Eigenschaften ermöglichen eine geringe Magnetisierung sowie Lötmittel mit geringer Permeabilität, die für die Entwicklung und das Funktionieren von Quantentechnologien entscheidend sind.

Erfüllung der Verbindungsanforderungen und Gewährleistung der Stabilisierung des Quantenzustands

Die Gehäuse von Kyocera bieten eine Vielzahl von Verbindungslösungen für die zweite Montage, wie Pin Grid Array (PGA)- und Land Grid Array (LGA)-Gehäuse. Kyocera bietet einen Die-Montage-Service für die Wire-Bonding- und Flip-Chip-Technologie an. Zudem liefert das Unternehmen auch Materialien für die hermetische Versiegelung, einschließlich „Keramik-Metall“- und „Metall-Metall“-Lötmaterialien, sowie vakuumversiegelte Gehäuse zur Unterstützung der Stabilisierung des Quantenzustands.

Saphir-Wafer, Saphir-Fenster und Keramikdurchführung: Bahnbrechende Lösungen

Kyocera trägt mit seinen innovativen Lösungen wie Saphirwafern, Saphirfenstern und Saphir-Durchführungen auf der World of Quantum 2025 zum Fortschritt im Bereich der Quantentechnologie bei.

1. Saphir-Wafer

Kyoceras Saphir-Wafer, der mit ausgezeichneter Kristallinität hergestellt wird, verspricht geringere dielektrische Verluste und eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit bei extrem niedrigen Temperaturen und stellt damit einen bedeutenden Fortschritt in der Quantentechnologie dar.

2. Saphir-Fenster

Kyocera bietet eine Komplettlösung für Saphir-Fenster, einschließlich fortschrittlicher Beschichtungen wie Antireflexbeschichtungen. Diese Lösungen unterstützen den wachsenden Quantentechnologiesektor, indem sie den Einsatz von Fenstern in verschiedenen Größen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen ermöglichen.

3. Keramikdurchführung

Die von Kyocera entwickelte Löttechnologie für Aluminiumoxid/Saphir unter Verwendung nichtmagnetischer Materialien ermöglicht die zuverlässige Integration von Durchführungen in Quantentechnologiesystemen. Diese Komponenten bieten eine hervorragende Leistung unter Magnetfeld- und Hochfrequenzbedingungen und sind somit ideal für anspruchsvolle Quantentechnologieanwendungen geeignet.

Optische und lithografische Linsen: Hightech-Produkte für Halbleiter und medizinische Geräte

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung hat Kyocera einzigartiges Know-how in der Entwicklung und Produktion hochwertiger optischer Technologien erworben. Das Unternehmen bietet daher eine breite Palette an innovativen Lösungen, von sphärischen und asphärischen bis hin zu Freiformlinsen, und liefert maßgeschneiderte Optiken für Kameras, Scanner und zahlreiche andere Anwendungen. Dank eines vollständig integrierten, vertikal ausgerichteten Geschäftsmodells, das Design, Komponentenfertigung, Montage und Qualitätsprüfung vereint, ist Kyocera in der Lage, besonders präzise und komplexe Anforderungen zu erfüllen. Die spezialisierten Technologien decken das gesamte Spektrum von tiefem Ultraviolett (DUV) bis Infrarot (IR) ab und sind speziell für hochpräzise Branchen wie die Halbleiterindustrie und die Medizintechnik konzipiert. Dabei bekennen sie sich zu höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Auf der World of Quantum 2025 präsentiert Kyocera seine asphärischen Glaslinsen, seine F-Theta-Linsen sowie seine Linsenmodule.

1. Asphärische Linsen

Kyoceras asphärische Linsen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, die hohe optische Präzision, Kompaktheit und Effizienz erfordern, beispielsweise in der Automobil- und Medizinbranche, in Laser- und Lichtsystemen oder in der Maschinen- und Bildverarbeitung. Ihre spezielle Form ermöglicht die Korrektur optischer Aberrationen wie sphärischer und chromatischer Aberrationen und trägt zur Miniaturisierung optischer Systeme bei. Die asphärischen Linsen von Kyocera sind in verschiedenen Formen erhältlich (Durchmesser: ca. 30 mm, 20 mm, 10 mm).

2. DUV-Optik

Kyoceras DUV-Optiken wie Spiegel und PBS, weisen in der Branche eine hohe Schadenstoleranz auf. Die Standardprodukte sind für Wellenlängen von 193 nm, 213 nm und 266 nm erhältlich. Darüber hinaus hat Kyocera sich der kundenspezifischen Anpassung seiner Produkte verschrieben und stützt sich dabei auf sein seit den 1980er Jahren erworbenes Know-how in den Bereichen Beschichtung, Polieren und Kleben.

3. F-theta-Linsen

Kyoceras F-Theta-Linsen werden in hochpräzisen Lasersystemen eingesetzt, insbesondere in Anwendungen, die eine gleichmäßige Fokussierung über eine ebene Fläche erfordern. Ihr spezielles optisches Design ermöglicht eine lineare Abbildung des Scanwinkels auf die Arbeitsfläche und gewährleistet so eine gleichmäßige Spotgröße und Intensität über den gesamten Scanbereich.

4. Linsenmodul

Kyoceras Linsenmodule (optische Einheiten) sind hochpräzise, kundenspezifisch entwickelte optische Systeme, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, in denen hohe Bildqualität, Miniaturisierung und Zuverlässigkeit gefragt sind. Sie kombinieren optische, mechanische und elektronische Komponenten zu integrierten Modulen und kommen beispielsweise in der Automobiltechnik, Medizintechnik, Halbleiterfertigung und industriellen Bildverarbeitung zum Einsatz.

Kyoceras Engagement im Bereich der Quantentechnologien

Kyocera setzt sich für die Weiterentwicklung im Bereich der Quantentechnologie ein und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Qubit-Technologien und deren Anwendungen zugeschnitten sind. Keramikwerkstoffe werden seit Jahrzehnten für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen erforscht. Wir sind überzeugt, dass unsere Spitzentechnologie die Fortschritte unserer Kunden in diesem Bereich unterstützen wird.

Über die World of Quantum 2025

Die World of Quantum 2025 ist die weltweit größte Fachmesse für Quantentechnologien. Sie findet dieses Jahr vom 24. bis 27. Juni in München auf dem Messegelände der Messe München statt. Die Veranstaltung ist eine zentrale Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie und Anwendern und präsentiert die neuesten Entwicklungen in Bereichen wie Quantencomputing, Kommunikation, Sensorik und Messtechnik. Gleichzeitig finden die Fachmessen Laser World of Photonics, der World of Photonics Congress sowie die automatica statt, wodurch zusätzliche Synergien zwischen den Bereichen Photonik, Quantentechnologie und Automatisierung entstehen.

Überblick auf die World of Quantum 2025

– Ausstellung: World of Quantum 2025

– Datum: 24. bis 27. Juni 2025

– Ort: München, Deutschland

– Kyocera-Stand: Halle A1, Stand #211

Bildmaterial finden Sie unter nachstehendem Link zum Download:

https://spgroup.box.com/s/83xht09rc2mltosepg1pekw9sdqi15kr

(1) Qubits, die Grundeinheit der Quanteninformation, verarbeiten Informationen anders als herkömmliche binäre Bits. Sie ermöglichen komplexere und schnellere Berechnungen sowie eine hochempfindliche Messung von Magnetfeldern. Dieses disruptive Potenzial eröffnet für zahlreiche Sektoren vielversprechende Chancen.

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

