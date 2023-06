Kyocera stellt auf The Advanced Ceramics Show 2023 aus

KYOCERA Fineceramics Ltd. seine Halbleiterkomponenten, Feinkeramik- und Automotive Komponenten in Birmingham (UK) aus.

Kyoto/Esslingen, 21. Juni 2023. Auch in diesem Jahr zeigt Kyocera seine vielfältigen Produkte auf The Advanced Ceramics Show 2023 (Stand 1604). Diese ist eine Fachmesse und Konferenz für Zielgruppen aus Industrie, Wissenschaft und gewerblicher Forschung und Entwicklung, bei der sich alles um die neuesten technischen Keramiklösungen dreht. Die teilnehmenden Unternehmensabteilungen konzentrieren sich vorrangig auf den Bau eines neuen intelligenten Werks zur Herstellung von Halbleiterteilen in Isahaya, Nagasaki, Japan, auf die Konsolidierung von Kyoceras Feinkeramikgeschäft in Europa und einen neu entwickelten Siliziumnitrid-Zünder für Gasheizkessel in Wohngebäuden. Das Unternehmen stellt im Rahmen der Messe seine gesamte Palette an keramischen Komponenten vor.

Produktpalette von Kyocera auf The Advanced Ceramics Show 2023

Auf der Messe und Konferenz wird Kyocera mit verschiedenen Produktkategorien vertreten sein:

1. Halbleiterkomponenten

2. Feinkeramik-Komponenten (KYOCERA Fineceramics Europe GmbH)

3. Automotive Komponenten

Nachdem zu erwarten ist, dass parallel zu Trends wie der Miniaturisierung, fortschreitender Halbleitertechnologie, der wachsenden Funktionalität von Smartphones und anderen Kommunikationsgeräten, dem Ausbau von 5G-Basisstationen und -Rechenzentren sowie der Verbreitung neuer Automobilinnovationen, wie etwa ADAS- (Advanced Driver Assistance Systems) und Elektrofahrzeugtechnologien, die Nachfrage nach Halbleiterkomponenten weiter steigen wird, hat Kyocera kürzlich ein etwa 15 Hektar großes Grundstück im Minami Isahaya Industrial Park in Isahaya City, Präfektur Nagasaki, Japan, erworben. Der Baubeginn ist für 2023 vorgesehen und die Produktion soll im Jahr 2026 aufgenommen werden. Durch dieses neue, intelligente Werk bietet Kyocera der lokalen Gemeinschaft einen zusätzlichen Mehrwert, indem neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

2. Feinkeramik-Komponenten (KYOCERA Fineceramics Europe GmbH)

Als nächsten Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens hat Kyocera sein bestehendes Feinkeramikgeschäft im April 2023 in der neuen KYOCERA Fineceramics Europe GmbH konsolidiert. Die Feinkeramikeinheiten und Produktionsstätten in Mannheim und Selb wurden auf diese Weise zu einem unabhängigen Tochterunternehmen unter dem Dach der KYOCERA Europe GmbH zusammengefasst. Darüber hinaus wurde auch der Feinkeramik-Bereich der KYOCERA Europe GmbH sowie seine Mitarbeiter in die KYOCERA Fineceramics Europe GmbH integriert. Der Hintergrund der Umstrukturierung ist der wachsende europäische Absatzmarkt für Feinkeramik-Komponenten. Die KYOCERA Fineceramics Europe GmbH mit Hauptsitz in Mannheim umfasst zwei Produktionsstandorte in Mannheim und in Selb, zusätzlich vier Vertriebsbüros in Esslingen, Neuss, Mannheim und Selb sowie weitere Feinkeramik-Vertriebsbüros in Großbritannien und Frankreich. Die Konsolidierung des europäischen Feinkeramikgeschäfts von Kyocera bringt für alle Kunden mehrere Vorteile mit sich: einerseits einen stärkeren Fokus auf die Kundenbeziehung sowie die innereuropäische Lieferkette, andererseits die verbesserte Zusammenarbeit mit den in Europa ansässigen Teams für Forschung und Entwicklung sowie Produkt- und Anwendungsentwicklung.

3. Automotive Komponenten

Kyocera verfolgt das Ziel, verantwortungsvolle Innovationen zu entwickeln, die die Welt einfacher und sicherer machen. Eines dieser Produkte ist der langlebige 230 V-Siliziumnitrid-Glühzünder für Gasheizkessel in Wohngebäuden. Aufgrund seiner Zusammensetzung heizt das Produkt schnell auf über 1.000 Grad Celsius und entzündet sowohl Erdgas als auch H2-Beimischungen bis zu 100 % problemlos. Darüber hinaus verfügt es über eine größere heiße Oberfläche und ermöglicht eine sehr stabile Zündleistung ohne Degradation – dies ermöglicht den Kunden eine bessere Kontrolle über die Heizanlage. Der Glühzünder wurde speziell dafür entwickelt, um auch als Ersatzteil für Glühzünder anderer Hersteller verwendet werden zu können.

Übersicht – Kyocera auf The Advanced Ceramics Show 2023

– Veranstaltung: The Advanced Ceramics Show 2023

– Datum: 28. und 29. Juni 2023

– Veranstaltungsort: Birmingham, UK

– Kyocera-Stand: NEC Birmingham, UK, Stand 1604

Über The Advanced Ceramics Show 2023

The Advanced Ceramics Show ist eine kostenlose Fachmesse und Konferenz für Zielgruppen aus Industrie, Wissenschaft und gewerblicher Forschung und Entwicklung rund um die neuesten technischen Keramiklösungen. Auf der Messe kommen Experten aus Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Energie, Automobil, Chemie, Elektronik, Medizin und Verteidigung zusammen. Parallel dazu finden The Advanced Materials Show, die Battery Cells & Systems Expo und die Vehicle Electrification Expo statt. Auf allen vier im Juni 2023 stattfindenden Messen werden über 400 Aussteller und mehr als 4.500 Besucher erwartet.

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 297 Tochtergesellschaften (31. März 2023). Mit etwa 81.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,87 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 671 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert und bereits zum siebten Mal von Clarivate als „Top 100 Global InnovatorTM 2023“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 685.000 Euro pro Preiskategorie).

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.