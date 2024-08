Kyocera stellt neuestes Peltier-Modul vor

Neues Peltier-Module weist um 21 % gesteigerte Kühlleistung auf

Kyoto/Esslingen, 2. August 2024. Die Kyocera Corporation hat ein neues Peltier-Modul (thermoelektrisch) mit verbesserter Wärmeabsorption vorgestellt. Das neue Peltier-Modul hat eine, im Vergleich zu konventionellen Peltier-Modulen von Kyocera um 21 % gesteigerte maximale Wärmeabsorptionsrate (1). Dies ermöglicht eine deutlich verbesserte Kühlleistung. Die Peltier-Module von Kyocera werden vor allem zur Temperaturregelung von Autobatterien und -sitzen eingesetzt. Diese Verbesserung der Kühlleistung trägt zur Langlebigkeit der Batterien bei. Bis Juni 2024 wurden insgesamt 32 Millionen Einheiten für Automobilanwendungen ausgeliefert. Auch in Zukunft werden wir Komponenten liefern, die das Wachstum der Automobilindustrie unterstützen.

Über die Peltier-Module

Ein Peltier-Modul ist ein Energiewandler mit Halbleiterelementen, die zwischen zwei Substraten eingebettet sind. Bei Stromfluss nimmt eine Seite des Substrats Wärme auf (Kühlung), während die andere Seite Wärme abgibt (Heizung). Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel der Oberflächentemperatur zwischen Heizen und Kühlen sowie die Einstellung auf, oder Aufrechterhaltung einer bestimmten Temperatur.

Eigenschaften des Peltier-Moduls von Kyocera

1. Hohe Wärmeaufnahmefähigkeit

Die Peltier-Module von Kyocera zeichnen sich durch eine einzigartige Elementtechnologie (Einkristall-Technologie) aus, die eine hohe Wärmeaufnahme ermöglicht. Durch die Weiterentwicklung dieser Technologie konnte die maximale Wärmeaufnahmekapazität1 im Vergleich zu konventionellen Produkten von Kyocera um 21 % gesteigert werden. Unser neues Peltier-Modul kann Wärme effizienter absorbieren und so die Kühlleistung verbessern.

2. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit

Schnelleres Aufheizen und Abkühlen in Kombination mit Kupfersubstraten, die eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen, ermöglicht ein schnelleres Ansprechen der Temperaturregelung.

3. Hohe Verlässlichkeit

Bei Kyocera legen wir größten Wert auf die Zuverlässigkeit unserer Peltier-Module. Wir beschichten die einzelnen Halbleiterlemente mit Kunstharz, um sie vor Korrosion durch Kondensation zu schützen. Zudem findet der gesamte Prozess von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Versand in unseren eigenen Werken in Japan statt. Das garantiert höchste Qualitätsstandards und stärkt das Vertrauen unserer Kunden.

4. Individuell anpassbar

Unser Peltier-Modul lässt sich in hohem Maße mit integrierten Thermistoren zur Temperaturmessung und/oder Kühlrippen anpassen. Zudem können wir Größenanpassungen vornehmen, um der Anwendung sowie den Gehäuseanforderungen des Kunden gerecht zu werden. Auf diese Weise bieten wir Lösungen für eine Vielzahl von Anforderungen an die Temperaturregelung in der Automobilindustrie und anderen Branchen.

Kyocera’s Peltier-Modul Produktseite:

https://global.kyocera.com/prdct/ecd/peltier/index.html

Klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um den Katalog herunterzuladen:

https://contact.kyocera.co.jp/inquiry/gl/ecdcatalog/input.html

(1) Die maximale Wärmeaufnahme (Qcmax) bezieht sich auf die Wärmemenge, die das Peltier-Modul bei maximalem Strom absorbiert. Sie ist definiert als die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Enden des thermoelektrischen Halbleiters von 0 °C.

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 26 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Elektronik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten, Solarsystemen und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen sowie Kommunikationstechnologie. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 292 Tochtergesellschaften (31. März 2024). Mit etwa 79.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,29 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2023 belegt Kyocera Platz 672 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Ebenfalls zum zweiten Mal in Folge hat Kyocera eine Goldbewertung in der EcoVadis-Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum achten Mal von Clarivate als „Top 100 Global InnovatorTM 2023“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

