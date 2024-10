Kyocera Unimerco stellt hydraulische Spannfutter vor

Kyocera Unimcero präsentiert zwei Hochleistungs-Werkzeugaufnahmen für präzises Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden und ähnliche Maschinen-Anwendungen.

Kyoto/Neuss, 31. Oktober 2024. Hydraulische Spannfutter nutzen einen hydraulischen Mechanismus, um Werkzeuge wie Bohrer, Fräser oder Gewindeschneider und andere Schneidwerkzeuge sicher zu spannen. Das unter Druck stehende Öl sorgt dafür, dass das Werkzeug fest eingespannt wird, während gleichzeitig störende Vibrationen minimiert werden. Dadurch wird ein stabiler und präziser Betrieb ermöglicht.

Kyocera Unimerco präsentiert zwei hydraulische Spannfutter, die jeweils für unterschiedliche Anwendungen optimiert sind:

– Hydro Chuck Uni bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, das hohe Präzision für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben ermöglicht.

– Hydro Chuck HD (Heavy Duty) ist speziell für Hochleistungszerspanungsanwendungen (HPC) entwickelt und ist in der Lage, extremen Drehmomenten standzuhalten.

Beide Spannfutter sind für Werkzeuge mit verschiedenen Schafttypen und Durchmessern von 6 bis 32 mm geeignet, ohne, dass dafür spezielle Hülsen oder Adapter erforderlich sind. Außerdem ermöglichen sie einen schnellen Werkzeugwechsel in wenigen Sekunden mit einem Standard-Innensechskantschlüssel, wodurch Spezialwerkzeuge wie z. B. Drehmomentschlüssel überflüssig werden. Während des Betriebs bietet der hydraulische Mechanismus eine außergewöhnliche Schwingungsdämpfung und gewährleistet eine Rundlaufgenauigkeit von weniger als 0,003 mm. Eine Einstellschraube ermöglicht eine einfache axiale Längeneinstellung.

– Hydro Chuck Uni ist ein vielseitiges Spannfutter, das eine hervorragende Bearbeitungsqualität und lange Werkzeugstandzeiten in einem breiten Spektrum von Anwendungen gewährleistet.

– Hydro Chuck HD ist für Anwendungen mit hohem Drehmoment wie Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden konzipiert. Im Vergleich zu Standardlösungen bietet das Hydro Chuck HD eine bis zu dreimal längere Werkzeugstandzeit, was die Effizienz und Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen deutlich verbessert.

KYOCERA UNIMERCO Tooling A/S ist auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb innovativer Schneidwerkzeuge für die Metall-, Holz- und Lebensmittelindustrie spezialisiert. Das Unternehmen wurde 1964 unter dem Namen Unimerco gegründet und gehört seit 2011 zur Kyocera-Gruppe.

