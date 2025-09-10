Kyocera zeigt seine Halbleiterlösungen auf der EMPC 2025

Kyoto/Esslingen, 10. September 2025. Kyocera nimmt vom 16. bis 18. September an der European Microelectronics & Packaging Conference (EMPC 2025; Stand #6) in Grenoble, Frankreich teil und präsentiert dort seine Halbleiterlösungen. Das Unternehmen demonstriert die kontinuierliche Entwicklung leistungsfähiger Produkte und individueller Lösungen – zudem stellt KYOCERA International Inc. seinen Montageservice vor.

Halbleiterkomponenten für vielfältige Anwendungen

Die Nachfrage nach Halbleiterlösungen nimmt in zahlreichen Branchen kontinuierlich zu, weshalb sich Kyocera auf die Entwicklung vielseitiger Produkte konzentriert, die sich in unterschiedlichsten Einsatzbereichen bewähren. Im Mittelpunkt stehen folgende Anwendungsfelder:

– Quantentechnologien: Für den Einsatz in Quantencomputern, Sensorik und der sicheren Kommunikation entwickelt, spielen Quantentechnologien eine bedeutende Rolle in Sektoren wie Finanzwesen, Medizin, Chemie und der Automobilindustrie. Qubits, die grundlegenden Einheiten der Quanteninformation, ermöglichen schnellere und komplexe Rechenprozesse und hochpräzise Magnetfeldmessungen. Kyocera liefert dazu leistungsstarke Keramiklösungen und moderne Montagetechnologien, die diese Anwendungen unterstützen.

– Luft- und Raumfahrt: In der dieser Branche müssen elektronische Schaltungen auch unter besonderen Umgebungsbedingungen zuverlässig und präzise arbeiten. Kyoceras keramische Gehäusetechnologie erfüllt diese Anforderungen und bietet zusätzlich Vakuumdichtigkeit, stabile dielektrische Eigenschaften und verlustarme Verbindungen – wahlweise in robuster 3D- oder planarer Bauform. Angesichts des Trends zu stärker integrierter und energieeffizienter Elektronik ermöglichen Kyoceras Lösungen und Produkte sowohl hohe Skalierbarkeit als auch Langlebigkeit.

– Datenübertragung: Um die endlosen Möglichkeiten der Konnektivität auszuschöpfen, ist eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung essenziel, einschließlich des industriellen IoT, der autonomen Mobilität und der vernetzten Gesundheitsversorgung. Kyocera liefert wesentliche Komponenten für zukünftige Kommunikationsnetze, darunter Glasfaser-Ethernet, sowie 5G/ 6G-Technologien.

– Sensorgehäuse: Mithilfe maßgeschneiderter Verpackungstechnologien ermöglicht Kyocera seinen Kunden eine verbesserte Sensoreffizienz und die gezielte Optimierung an individuelle technische Spezifikationen.

– Hochwertige und kostengünstige Keramiktechnologien: Um den vielfältigen Marktanforderungen gerecht zu werden, bietet Kyocera ein breites Portfolio an Gehäusen an und setzt dabei auf hochentwickelte Designtechnologien, um kundenspezifische Gehäusekonzepte ermöglichen. Dazu zählen unter anderem besonders dünne, kompakte, oberflächenmontierbare Leadless Packages, sowie individuell entwickelte MEMS-Designs mit offenem Lufthohlraum oder mit anderweitigen speziellen technischen Merkmalen. Die MEMS-Sensoren finden unter anderem im Automobilbereich Anwendung, etwa in der elektronischen Stabilitätsregelung (ESC) oder in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), sowie im Verbraucherbereich, beispielsweise in tragbaren Geräten oder in Anwendungen für virtuelle 3D-Realitäten.

Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Kyocera International Inc. bietet seit über 60 Jahren elektronische Verpackungs- und Montagedienstleistungen für die Industrie an. Mit dem kontinuierlichen Ausbau seiner Kapazitäten ist das Unternehmen bestrebt, den wachsenden Herausforderungen der Halbleiterbranche gerecht zu werden. Durch die Kombinierung von Substrat- und Gehäusedesigns, stellt das Unternehmen Lösungen mit optimierten Montageprozessen für die Halbleiterlösungen von Kyocera bereit. Der Auftragsmontageservice bietet dabei nicht nur Design- und Entwicklungsunterstützung, sondern auch die Stücklistenbeschaffung (BOM) sowie eine breite Auswahl an Substrat- und Leiterplattenmaterialien.

Übersicht – Kyocera auf der EMPC 2025

Messe: European Microelectronics & Packaging Conference (EMPC 2025)

Datum: 16. bis 18. September 2025

Ort: Grenoble, Frankreich

Kyocera-Stand: Stand #6

Über die EMPC 2025

Die European Microelectronics & Packaging Conference (EMPC 2025) ist die führende internationale Fachveranstaltung für Mikroelektronik-Verpackung, Montage- und Verbindungstechnologien in Europa. Die Konferenz findet vom 16. bis 18. September 2025 in Grenoble, Frankreich, statt und bietet ein hochwertiges technisches Programm, Keynote-Vorträge, eine große Fachausstellung mit Spitzentechnologien und innovativen Lösungen.

Organisiert und gesponsert von IMAPS-Europe und in Kooperation mit IEEE-EPS bringt sie führende Branchenvertreter, Forschende, Innovatoren sowie Technologie-, Geschäfts- und Marketingexperten aus aller Welt zusammen.

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

https://spgroup.box.com/s/lxmuj0bsu10i0kuaom1btt72va48ruxs

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 28 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

