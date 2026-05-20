Kyoceras Liebling des Monats – Keramik-Pfannen

Frische Genussmomente für jeden Tag

Für die bewusste Küche – leicht, aromatisch und unkompliziert.

Mit den warmen Temperaturen wächst die Lust auf frische Zutaten und neue Inspirationen am Herd. Wenn es draußen länger hell bleibt, entstehen oft die schönsten Momente genau dort: beim gemeinsamen Kochen, draußen zusammensitzen und Genießen.

Die neuen Pfannen von Kyocera stehen für genau dieses Lebensgefühl. Sie vereinen reduzierte Ästhetik mit zuverlässiger Performance und machen die Zubereitung unterschiedlichster Gerichte besonders angenehm – vom schnellen Gemüsegericht bis hin zu fein abgestimmten Speisen wie zart gebratenem Fischfilet oder fluffigen Omeletts.

Die hochwertige Keramikbeschichtung ist frei von PTFE, PFOA und BPA und sorgt dafür, dass nichts haften bleibt. So gelingen Speisen mit weniger Fett und lassen sich mühelos aus der Pfanne lösen. Gleichzeitig verteilt der speziell entwickelte Boden die Hitze gleichmäßig, wodurch Zutaten schonend und effizient gegart werden. Robuste Edelstahlgriffe runden das durchdachte Design ab und liegen sicher in der Hand.

So entsteht mit jedem Gericht ein Gefühl von Leichtigkeit und Freude am Kochen.

Kyocera Keramik-Pfannen CFP-L09 / CFP-L11

– Durchmesser: 24 cm / 28 cm

– Keramikversiegelung ohne PTFE, PFOA und BPA

– Preis: CFP-09 ab 79,90 EUR / CFP-L11 ab 89,90 EUR

– Sie finden die Produkte im Kyocera Shop hier: 24 cm / 28 cm oder bei Amazon hier: 24 cm / 28 cm

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit: https://spgroup.box.com/s/cj7iyh6gi42nwy1v4sn8ttof0d7975yc

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 27 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 279 Tochtergesellschaften (31. März 2026). Mit etwa 73.800 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2025/2026 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,83 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2025 belegt Kyocera Platz 1.123 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Kyocera hat zum vierten Mal die Note A auf der CDP A-Liste für seine Leistungen im Bereich Klimawandel erhalten. Außerdem hat Kyocera eine Silberbewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum zehnten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2026“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 539.000 Euro pro Preiskategorie).

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Fritz-Müller-Straße 27

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