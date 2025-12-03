Kyoceras Liebling des Monats – Messerblock inkl. zwei Messer

Freude in der Küche – auch über Weihnachten hinaus

Stilvoll schenken mit dem runden Soft-Touch Messerblock von Kyocera

Die Tage werden ruhiger, die Abende gemütlicher und ehe man sich versieht, steht Weihnachten vor der Tür. Für alle,

die noch ein hochwertiges Last-Minute-Geschenk suchen, das Praktikabilität, Langlebigkeit und Ästhetik vereint, bietet das Kyocera Messerblock-Set eine elegante Lösung.

Der runde Soft-Touch Messerblock verbindet elegantes Design mit durchdachter Funktionalität. Die samtige Soft-Touch Oberfläche sorgt für eine angenehme Haptik und macht den Block zugleich zu einem modernen Akzent in jeder Küche. Ergänzt wird das Set durch zwei Keramikmesser – ein Gemüsemesser und ein Santokumesser – deren extrem scharfe, leichte und präzise Klingen mühelos durch Obst, Gemüse oder Fleisch gleiten.

Ein Geschenk, das nicht nur unter dem Weihnachtsbaum Eindruck hinterlässt, sondern langfristig Freude in den Küchenalltag bringt.

Kyocera Soft-Touch Messerblock inkl. zwei Messer (KB-RD BK 2KN EU)

– Eleganter, runder Messerblock mit Soft-Touch Oberfläche für bis zu 8 Messer

– Inklusive 2 Keramikmessern: Gemüsemesser (Klingenlänge 11 cm) & Santokumesser (Klingenlänge 14 cm)

– Höhe 22,5 cm, Ø 11cm

– Preis: ab 119,90 EUR

– Sie finden das Produkt hier im Kyocera Shop oder hier bei Amazon

Das Pressematerial steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit: https://spgroup.box.com/s/ehx2t67g35q1oaoubgns0eh97wih9yux

Über Kyocera

Bereits seit über 50 Jahren ist Kyocera in Europa erfolgreich. Von seinem europäischen Hauptsitz in Esslingen am Neckar betreibt die KYOCERA Europe GmbH 29 Standorte inkl. Produktionsstätten, wobei die Produktpalette von Feinkeramik-, Automobil-, Halbleiter- und optischen Komponenten bis hin zu Komponenten für Medizinprodukte, Industriewerkzeugen, LCDs, Touch-Lösungen, industriellen Druck-Komponenten und Konsumgütern wie Küchen- und Büroartikeln reicht.

KYOCERA Europe GmbH ist ein Unternehmen der KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto/Japan, einem weltweit renommierten Anbieter von Halbleiter-, Industrie- und Automobil- sowie elektronischen Komponenten, Druck- und Multifunktionssystemen, smarten Energiesystemen sowie Kommunikationstechnologie. Kyocera ist einer der erfahrensten Technologieproduzenten, mit mehr als 65 Jahren Branchenfachwissen. Die Kyocera-Gruppe umfasst 288 Tochtergesellschaften (31. März 2025). Mit etwa 77.200 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Netto-Jahresumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro.

Auf der „Global 2000“-Liste des Forbes-Magazins für das Jahr 2024 belegt Kyocera Platz 874 und zählt laut Wall Street Journal zu den „The World’s 100 Most Sustainably Managed Companies“. Im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr wurde Kyocera für den Nachhaltigkeitsindex (Asia-Pacific) von Dow Jones qualifiziert. Außerdem hat Kyocera eine Bronzebewertung in der EcoVadis Nachhaltigkeitsumfrage erhalten und wurde bereits zum neunten Mal von Clarivate als „Top 100 Global Innovator 2025“ als einer der weltweiten Innovationsträger anerkannt.

Kyocera engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 596.500 Euro pro Preiskategorie).

Firmenkontakt

KYOCERA Europe GmbH

Andrea Berlin

Fritz-Müller-Straße 27

73730 Esslingen

0711/93 93 48 96

+49 (0)151 16 33 07 93



http://www.kyocera.de

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content

Hannah Lösch

Friedenstraße 24

81671 München

089/2050 – 4116



http://www.serviceplan.com/de/landingpages/serviceplan-pr-content.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.