Kyoceras Soft-Touch Messerblock schafft stilvolle Ordnung

Schlichtes Design trifft elegante Form

Kyoto/Neuss, 17. Dezember 2021. Wer gerne zu sich nach Hause zum Essen einlädt, weiß, wie schwierig es ist, bei der Zubereitung mehrerer Gerichte den Überblick zu bewahren. Damit hochwertige Messer griffbereit, sofort einsatzfähig und stets scharf sind – und dies auch besonders lange bleiben – empfiehlt sich die Aufbewahrung in einem Messerblock.

Der Soft-Touch Messerblock von Kyocera ist nicht nur in Sachen Ordnung unverzichtbar, das elegante und schlichte Design fügt sich auch wunderbar in jedes Küchenambiente ein. Ein weiterer Vorteil: Die Aufbewahrung in einem solchen Block ist besonders klingenschonend, vor allem Keramikmesser sind so besser geschützt. In mehreren Messer-Schächten können bis zu acht Messer sicher und geordnet platziert sowie einfach entnommen werden. Im Set gibt es den Messerblock zusammen mit vier innovativen Shin Black Keramikmessern: Schäl-, Universal- und Santokumesser sowie Obst- und Gemüsemesser. Sie halten ihre Schärfe zweimal länger als herkömmliche Kyocera Keramikklingen.

Mit Band aus Edelstahl inklusive Kyocera Logo

Elegantes, schlichtes Design aus Soft-Touch Kunststoff

In mehreren Schächten finden bis zu 8 Messer Platz

Höhe 22,5 cm, Ø 11 cm

Preis 4 teiliges Shin Black Messerset plus Soft-Touch Messerblock: ab 249 Euro

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 307 Tochtergesellschaften (31. März 2021) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2021 belegte Kyocera Platz 603 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 78.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Netto-Jahresumsatz von rund 11,74 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit fünf eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Precision GmbH in Selb, der KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH in Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 763.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 18.06.2021

Firmenkontakt

KYOCERA Europe GmbH

Daniela Faust

Hammfelddamm 6

41460 Neuss

02131/16 37 – 188

02131/16 37 – 150

daniela.faust@kyocera.de

http://www.kyocera.de

Pressekontakt

Serviceplan Public Relations & Content

Hannah Lösch

Brienner Straße 45 a-d

80333 München

089/2050 – 4116

h.loesch@house-of-communication.com

http://www.serviceplan.com/de/landingpages/serviceplan-pr-content.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.