La Dolce Vita mit Ensana Health Spa Hotels: Neues Kurhotel in Italien

Exklusive Unterkunft im Traditionsstandort Montegrotto Terme – Eröffnung für Ende 2026 geplant

Ein neues, luxuriöses Gesundheitsresort entsteht in Montegrotto Terme mitten im Herzen der Euganeischen Hügel, einer der bedeutendsten Thermallandschaften Italiens. Die Ensana Health Spa Hotels, Europas führender Anbieter für Gesundheits-Spas mit derzeit 28 Häusern an renommierten Standorten, darunter Budapest und Marienbad, erweitern ihr Portfolio und erschließen mit Venetien erstmals den norditalienischen Markt. Gemeinsam mit dem Hotelentwickler Morpeled Srl, der über fundierte Expertise in Italien verfügt, und dem Investmentpartner Issta Nadlan, einem auf touristische Immobilien spezialisierten Unternehmen aus Israel, realisiert Ensana das exklusive Hotel mit 180 Zimmern und Suiten. Die Eröffnung ist für Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 geplant.

Gesundheitskompetenz matcht italienisches Thermal-Erbe

Montegrotto Terme, bekannt für seine natürlichen Thermalquellen und den heilenden Fangoschlamm, blickt auf eine jahrtausendealte Geschichte als Kurort zurück. Dieses Umfeld macht die Destination zum idealen Standort für ein Ensana Health Spa Hotel. Neben den komfortablen Zimmern und Suiten umfasst das Hotel zwei Restaurants, eines mit internationaler Küche und eines mit regionalen Spezialitäten. Im Mittelpunkt steht ein hochmodernes Spa mit Thermalhydrotherapie, Schlammbehandlungen sowie ganzheitlichen Wellnessangeboten für Gäste, die ihre Gesundheit aktiv fördern möchten.

„Die Expansion nach Italien ist für Ensana ein bedeutender Schritt“, erklärt Frank Halmos, CEO von Ensana. „Mit unserem Know-how im Gesundheits- und Wellnessbereich sowie der Thermaltradition Montegrottos schaffen wir einen herausragenden Ort für ganzheitliche Erholung und Gesundheit in Venetien.“

Die Kleinstadt liegt zwischen Venedig und Verona in der Provinz Padua. Mit der Ankündigung, hier ein Haus zu eröffnen, setzt Ensana den Expansionskurs fort. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, auch in Ain Najm in Saudi-Arabien ein neues Wellnessresort zu eröffnen.

Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit 28 Health-Spa-Hotels in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien, Rumänien sowie im Vereinigten Königreich und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierte Traditionshäuser. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette unterschiedlicher Komfortklassen.

